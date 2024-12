Se podría decir que soy un 'gran fan' de estas cosas.

Hola a todos, ya es diciembre otra vez. Para aquellos de nosotros al norte del ecuador, estamos a solo unos días del día más corto del año, el día en el que todos decimos “sí, se acerca el verano” solo para descubrir que todavía nos queda todo enero por pasar.

Pero aquí estamos de nuevo. Y aunque el año parece haber pasado volando, ha sido un año muy movido y con muchos capítulos apasionantes.

A menudo encuentro que diciembre es un mes de contemplación. En parte, esto se debe a la necesidad de escribir este resumen de mis cosas favoritaspero principalmente porque en la calma que sigue a la tormenta del Viernes Negro aquí en ciclismonoticias sede, hay mucha atención en el “año que viene”.

Como dijo recientemente mi siempre perspicaz esposa: “Diciembre es una época para pensar, no para hacer”, y aunque no estoy seguro de que mis jefes estén completamente de acuerdo, hay algo de verdad en ello. Realmente no se puede planificar lo que sigue sin hacer un balance de lo que ha pasado… así que permítanme un momento para contar mi 2024. Como un Spotify Wrapped, pero peor.

A título personal, me casé. ¡Felicidades para mí! Eso es, por supuesto, lo más destacado del año, pero la verdad es que fue solo una de las muchas cosas realmente interesantes que sucedieron en 2024. En el ámbito personal, también corrí mi primera media maratón y me convertí en un 'corredor de gravel'. mientras que en el lado profesional, lanzamos Laboratorios CN y ciclismonoticias ganó el premio al “sitio web del año” aquí en Future Publishing.

La naturaleza mensurable del entrenamiento de carrera en carretera, mucho más que las tácticas de carrera en bicicleta, realmente desbloqueó algo en mí. Me propuse correr en menos de 1:30, y el proceso de reducir el ritmo por kilómetro y entrenar mi capacidad para correr a ese ritmo mientras intentaba aumentar la distancia fue realmente gratificante.

Hice la transición de ese enfoque a las carreras de gravel más adelante ese mismo año. Corrí (mal) el Gralloch en mayo y eso encendió en mí una chispa de motivación que llevé hasta el Campeonato Nacional, donde terminé 4º, algo que nunca esperé.

A diferencia de 2023, 2024 fue menos abundante en la cantidad de bicicletas diferentes que pude montar, pero no estuvo menos lleno de pruebas. Para mí, el mayor logro basado en contenidos en 2024 fue el lanzamiento de nuestras pruebas en el túnel de viento, que de aquí en adelante se conocerán como 'CN Labs', pero abordaré todo eso en breve.

Entonces, sin más preámbulos, entremos en algunas cosas interesantes que me hicieron sonreír en 2024.

1. El paseo Zwift

Este año fue el año en el que pasé mucho más tiempo conduciendo en interiores que en exteriores. No me encanta ese hecho en sí mismo, pero llevo una vida ocupada y, por lo tanto, conseguir tiempo para montar en bicicleta es más fácil de decir que de hacer. Andar en interiores es más eficiente, ya que dedico menos tiempo a preocuparme por dónde voy, qué llevo puesto y cómo limpiar mi bicicleta, y más tiempo a girar los pedales. Como “atleta” con poco tiempo (dicho en el sentido más amplio de la palabra), el ciclismo en interiores se alinea mejor con mis objetivos de entrenamiento para las carreras.

Y con ese fin, el Zwift Ride fue una constante durante mi verano de entrenamiento. Como expliqué en mi revisión de Zwift Ride, algunos de sus beneficios incluyen compatibilidad con múltiples ciclistas gracias a su capacidad de ajuste, acceso instantáneo al entrenamiento, cortesía de no tener que montar su bicicleta al aire libre antes de montar, y mayor interactividad a través de la plataforma superior. controles frontales.

Pero uno de los beneficios menos utilizados, para mí, fue el ajuste ajustable de la bicicleta. Si mi espalda baja se sentía problemática, como ocurre ocasionalmente, podría simplemente levantar las barras unos cuantos CM y disfrutar de una posición más relajada. También podría imitar la bicicleta adaptada a mi bicicleta de carrera de grava en las semanas previas a la carrera para obtener mayor especificidad en el entrenamiento.

Irónicamente, lo usé principalmente en otras aplicaciones además de Zwift, pero cuando estaba en modo ERG, como suelo hacer cuando sigo un entrenamiento, el Zwift Cog de una sola velocidad y la posterior incapacidad para cambiar de marcha no causaron problemas.

Lo marqué por algunos puntos específicos, pero en general creo que es un producto realmente bueno que ayudará a más y más personas a iniciarse en el ciclismo.

2. Salud marcada

Cada año, considero incluir en mi lista el 'entrenamiento de fuerza' o 'un fisioterapeuta', porque cada año incursiono durante unos meses seguidos, cosecho los beneficios, luego la vida se vuelve ocupada y mi rodilla comienza a quejarse nuevamente.

Pero este año, no solo fui al gimnasio casi todas las semanas (salvo viajes de trabajo o enfermedad), sino que también me suscribí a Dialed Health. Por $ 19,99, obtienes acceso a una biblioteca de entrenamientos, así como a una serie de programas de entrenamiento como 'gravel' (que presenta una cantidad reveladora de trabajo para la parte superior del cuerpo), mantenimiento de verano, carretera fuera de temporada, etc. en.

A través de los vídeos integrados, el fundador Derek Teel te guía a través de cada ejercicio. La orientación específica para el ciclismo (es decir, utilizar una postura dividida para imitar la posición del pedal) proporciona familiaridad y tranquilidad en todo momento. Realmente siento que cada entrenamiento me ayuda a ser más rápido en la bicicleta, en lugar de a ser un idiota como los grandes en la sección de pesas libres del gimnasio.

Dirígete a Dialed Health para ver más

El Silverstone Sports Engineering Hub ha desbloqueado una serie de nuevas pruebas para el equipo CN en 2024

3. Centro de ingeniería deportiva de Silverstone

Cualquiera podría pensar que estoy en comisión dada la frecuencia con la que hablo de ello, pero estoy muy entusiasmado con las instalaciones de Silverstone Sports Engineering Hub y específicamente con el futuro de ciclismonoticias' contenido usándolo.

Recuerdo haber preguntado ingenuamente si podíamos hacer una prueba de casco aerodinámico en el túnel de viento en mis primeras semanas aquí en CN en 2019, así que este ha sido mi objetivo desde el principio. Cuando tuvimos la oportunidad de probar ruedas en 2022 con Team Uno X, la respuesta de los lectores fue prometedora, pero financiar nuestras propias pruebas estaba muy lejos.

Avance rápido hasta la primavera de 2024, cuando nuestro editor Peter solicitó ideas de funciones premium específicamente para ciclismonoticias suscriptores, mi mano se disparó y unas semanas más tarde se realizó la primera prueba empírica en laboratorio, una prueba de los cascos de bicicleta de carretera más rápidos. Le hemos seguido con cuatro pruebas posteriores este año, incluida una prueba en túnel de viento en 11 superbikes, una prueba en túnel de viento con 18 juegos de ruedas, una prueba de resistencia a la rodadura en 24 neumáticos de carretera y una prueba de mapeo de presión de culottes con tirantes, cortesía de Perfección del pedaleo cerca de Brístol. Esto es sólo el comienzo.

Tenemos muchas más pruebas planeadas para 2025, así que me he mantenido firme leyendo las publicaciones del foro, viendo los videos de análisis y escuchando los consejos de los expertos, garabateando frenéticamente notas sobre cómo podemos mejorar esta serie, porque es realmente emocionante.

Incluso ha contado con el sello de aprobación de Annemiek Van Vleuten, quien complementó el artículo en un correo electrónico a mi colega. Eso es lo más destacado de su carrera, así que gracias Annemiek y gracias. ciclismonoticias suscriptores, porque sin ustedes, esto nunca existiría.

La instalación, aunque bastante costosa, está abierta a todos: equipos, atletas, entrenadores, profesionales y aficionados por igual. Si está interesado en ver más, diríjase a Silverstone Sports Engineering Hub. Y si tiene alguna sugerencia sobre cosas que le gustaría que probemos, póngase en contacto.

4. ¡Tres en uno! Las ruedas Ridley ASTR RS, SRAM Red AXS XPLR, Zipp 303 XPLR SW

Ahora a una bicicleta real. Como mencioné, no he montado tantas bicicletas diferentes este año, pero la Ridley ASTR RS realmente me dejó una impresión.

Mientras me preparaba para una carrera en los campeonatos nacionales de gravel (grupo de edad, no soy tan bueno), me pareció una oportunidad perdida no intentar conseguir una bicicleta que estuviera a la altura de la tarea, y por un poco de suerte. , Ridley dio un paso adelante con una bicicleta de carreras de grava aerodinámica y liviana con geometría agresiva, barras estrechas y un enorme espacio libre para neumáticos de 52 mm. Perfecto para las superficies gruesas que componían el campo cerca de Gatehouse of Fleet en Escocia.

Es uno de los primeros de su tipo y realmente creo que es el futuro de las carreras de gravel. Estoy emocionado de ver si otras marcas adoptan el mismo enfoque en 2025.

Mi función de construcción de superbike de carrera de gravel describe algunos de los otros cambios que hice para preparar la moto para el gran día, si estás interesado en ver más.

La bicicleta venía equipada con el nuevo grupo Red AXS XPLR de SRAM, completo con las nuevas palancas de cambio que son, en mi opinión, el nuevo estándar de oro en ergonomía del capó de la palanca de cambios de carretera y sensación de frenado.

Emparejé la bicicleta con las enormes ruedas Zipp 303 XPLR SW con su canal interno de 32 mm, y aunque eran demasiado anchas para colocar inserciones, los beneficios aerodinámicos declarados son abundantes y la mejora en las características de manejo fue tangible.

Es lo más cerca que he estado de comprar una bicicleta de prueba para no tener que devolverla.

5. Comida sana y más sueño

Esta es una lista basura de tecnología interesante, lo admito, pero otra cosa que realmente marcó la diferencia para mí este año es un mayor enfoque en la recuperación.

A medida que aumenté el enfoque y la intensidad de mi entrenamiento este año, fui muy consciente de que podría estar preparándome para el agotamiento. Sé que mis semanas de 10 horas no van a molestar a muchos ciclistas, pero dado que estaba pasando de “andar en bicicleta cuando me apetecía” a 10 horas de entrenamiento estructurado, quería hacer todo lo posible para vaciar mi cubo de estrés más rápido de lo que lo llenaba.

Aunque la carrera incluyó una subida enorme, decidí que tratar de perder peso era una mala idea, así que me concentré en maximizar mi consumo de carbohidratos tanto dentro como fuera de la bicicleta. También aumenté mi proteína. Pero más que nada, me aseguré de que la comida que comía no sólo fuera abundante sino también nutritiva. Estaba poniendo mi cuerpo a prueba con docenas de esfuerzos prolongados de Vo2 Max por semana, además de trabajo en el gimnasio y entrenamiento con calor, y solo tenía tres meses para ponerme en forma para la carrera. Lo último que podía permitirme era pasar quince días sin montar en bicicleta por una enfermedad.

No tengo idea si la comida que comí realmente marcó la diferencia. Puede que haya superado el plan de entrenamiento con pizza y patatas fritas, pero sé que me sentí mejor mentalmente (con placebo o no) gracias a ello. Me sentí mejor preparado y más listo para entrenar, motivado para esforzarme más, y ese estado mental fue casi con certeza beneficioso para alcanzar los objetivos que me propuse y, a su vez, obtener el resultado que logré.