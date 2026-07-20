Savilia Blunk impresiona con su esfuerzo en solitario en Roanoke para defender en el campeonato nacional femenino de élite XCC

Bjorn Riley (Scott-SRAM MTB Racing) y Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing) defendió con éxito sus títulos de élite el jueves en las carreras de cross-country en pista corta en los Nacionales de Ciclismo de Montaña de Resistencia de Ciclismo de EE. UU.

La carrera de élite masculina de XCC se redujo a un par de sprints cara a cara para decidir las medallas, con Riley usando una patada extra en la recta final para despachar al campeón de la Copa Mundial UCI del año pasado, Christopher Blevins (Specialized Factory Racing). La batalla por la medalla de bronce también llegó hasta el final, Ivan Sippy (Team Segment 28 p/b Baird), el actual campeón nacional Collegiate Mountain Bike XCO y XCC Varsity de 2025, superando a Riley Amos (Scott-SRAM MTB Racing) en la línea.

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Savilia Blunk gana el XCC femenino de élite en Roanoke, Virginia, en los Nacionales de Ciclismo de Montaña de Resistencia de Ciclismo de EE. UU.