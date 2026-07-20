Savilia Blunk impresiona con su esfuerzo en solitario en Roanoke para defender en el campeonato nacional femenino de élite XCC

Bjorn Riley (Scott-SRAM MTB Racing) y Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing) defendió con éxito sus títulos de élite el jueves en las carreras de cross-country en pista corta en los Nacionales de Ciclismo de Montaña de Resistencia de Ciclismo de EE. UU.

La carrera de élite masculina de XCC se redujo a un par de sprints cara a cara para decidir las medallas, con Riley usando una patada extra en la recta final para despachar al campeón de la Copa Mundial UCI del año pasado, Christopher Blevins (Specialized Factory Racing). La batalla por la medalla de bronce también llegó hasta el final, Ivan Sippy (Team Segment 28 p/b Baird), el actual campeón nacional Collegiate Mountain Bike XCO y XCC Varsity de 2025, superando a Riley Amos (Scott-SRAM MTB Racing) en la línea.

El año pasado, Riley necesitaba un último impulso de velocidad para superar a Amos en su primer campeonato nacional de XCC.

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“Fui consecutivamente en el XCC, luchando contra Riley y Chris”, dijo Riley a USA Cycling al final. “Hacía calor, era salvaje, estaba muy feliz de poder respaldar todo.

“Diré que, para los Nacionales, esta multitud es enorme. Este campo es súper divertido, es súper fluido, cada esquina es súper suelta, por lo que realmente tienes que estar en tu juego. Pero tal vez eso es lo que lo hace divertido, realmente tienes que estar completamente concentrado y no hay tiempo en el que puedas desconectarte”.

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Riley hizo su movimiento faltando dos vueltas en el circuito de 11 vueltas en Elmwood Park en el centro de Roanoke, Virginia. Abrió una brecha sobre Blevins, quien luchó por el enfrentamiento en la vuelta campana.

Blevins, que había estado fuera de juego durante más de dos meses debido a una fractura de clavícula, sufrió al inicio de la campaña del Mundial en Corea del Sur. Demostró que estaba de nuevo en forma el fin de semana pasado en Andorra, donde terminó tercero en la carrera de XCC, que ganó Riley para su primera victoria en una carrera de la Copa del Mundo, y luego lo respaldó con un cuarto lugar en XCO.





Blunk aprovechó una aceleración en el jardín de rocas a falta de cinco vueltas para anular un movimiento peligroso de Crystal Anthony (Flow Formulas/Kenda/The Black Bibs) y sólo Gwendalyn Gibson (Trek – Unbroken) pudo reaccionar y seguir hasta el siguiente circuito. Blunk utilizó las últimas tres vueltas para ampliar su ventaja, ganando por 26 segundos a Gibson, quien obtuvo la medalla de plata. Anthony siguió otros 38 segundos más tarde para conseguir el bronce.

Blunk, dos veces campeona nacional en XCC y XCO, ahora tiene siete títulos nacionales en ciclismo de montaña, sus primeras victorias en 2021 como ciclista sub23. Actualmente ocupa el quinto lugar entre las mujeres de élite de la UCI en las clasificaciones de la Copa del Mundo XCC y XCO.

“Ataqué a mitad de la carrera en las partes técnicas y simplemente me comprometí desde allí. Todavía nos quedaban cuatro vueltas, así que estaba un poco lejos”, le dijo a USA Cycling después de cruzar la línea en solitario.

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“Fue muy agradable tener a mi mecánico y a mi prometida en el curso diciéndome que me comprometiera al cien por cien. Es una muy agradable bienvenida a casa después de dos meses en Europa”.

La carrera masculina sub-23 se redujo a una foto final, Nicholas Konecny ​​(Lexware Mountain Bike Team) apenas cruzó la línea de meta para ganar la medalla de oro y dejó a Dan English (Trinity Racing) en segundo lugar.

Greta Kilburn (Bicycle Express Racing) atacó en la última vuelta del concurso femenino U23 para superar a las corredoras del Equipo Nacional Bear Alice Hoskins y Elisabeth Knight por el título nacional.

El sábado se disputarán las carreras olímpicas de cross-country para corredores de élite, así como las divisiones junior 17-18 y sub-23 masculina y femenina. Esas carreras se trasladan al Explore Park del condado de Roanoke.