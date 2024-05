“Espero que el día de descanso de mañana haga maravillas”, dice el veloz belga

El ganador de la etapa 3, Tim Merlier (Soudal-QuickStep), espera que el primer día de descanso del Giro de Italia “haga maravillas” para sus lesiones después de una fuerte caída en la contrarreloj individual de la etapa 7.

El incidente del belga no se vio en la transmisión debido a que no era un contendiente para la etapa, pero las fotos de Merlier y los comentarios de él mismo y del personal del equipo revelaron que se había caído y había sufrido algo más que lesiones superficiales.

“Tim se cayó con bastante fuerza durante la contrarreloj en una sección rápida debido a un bache en la carretera y cayó sobre el manillar. Todo su costado está abierto. Tiene rozaduras desde el tobillo hasta el codo”, afirmó el director deportivo Iljo Keisse. Het Laatste Nieuws.

Merlier criticó las circunstancias en las que cayó durante el esfuerzo en solitario hacia Perugia en una etapa que simplemente estaba tratando de pasar para salvarse para las siguientes oportunidades de sprint y parecía abatido explicando el accidente antes de la etapa 9.

“Es una pena porque fue un accidente realmente estúpido. Estaba solo en la bicicleta de contrarreloj, muy fácil y luego tienes una caída estúpida en la recta”, dijo Merlier a Eurosport.

Merlier podría haber sido uno de los contendientes para la etapa 9 de hoy, que termina en Nápoles, pero después de una caída tan fuerte, parece menos probable que sobreviva a las colinas que bordean los últimos 40 km y será solo un día para moverse con seguridad. .

“Todo es un poco doloroso, creo que es normal. No me siento tan preparado pero lo intentaré. Si siento que no estoy bien, buscaré un buen momento para dejarlo ir”, dijo a la emisora.

Soudal-QuickStep espera que Alpecin avance a toda velocidad para Kaden Groves hacia Nápoles debido a la naturaleza del recorrido montañoso, pero afortunadamente para Merlier, incluso si no puede seguirlo, mañana llegará un día de descanso que le permitirá reiniciar para la segunda semana.

“Me duele bastante la ingle. Pero creo que tampoco soy el único en el grupo”, dijo Merlier. El Nieuwsblad. “Ayer sobreviví a una dura etapa de montaña al día siguiente de mi caída, ahora espero que el día de descanso de mañana haga maravillas”.

Merlier es uno de los dos ganadores del sprint del Giro de este año junto a Jonathan Milan (Lidl-Trek) después de ganar la tercera etapa en un apretado final por delante del italiano en Fossano.