El francés inicia un nuevo capítulo, posiblemente el último, de su carrera tras una década en Soudal-QuickStep

Julian Alaphilippe ha recuperado su sonrisa traviesa y, al comenzar su etapa en Tudor Pro Cycling, está convencido de que su estilo de carrera naturalmente agresivo siempre puede superar la tendencia moderna de competir en función de los vatios y los datos de rendimiento.

“El garbo y la agresión siempre pueden vencer a las cifras de poder. De lo contrario, ya no estaría aquí”, explicó Alaphillipe en España en el Tudor Media Day.

“Disfruto del ciclismo yendo al ataque. Estoy trabajando para volver a mi mejor nivel y cuando estoy en mi mejor nivel, lo disfruto. Mi objetivo es ser lo mejor que puedo ser.

“Creo que el ciclismo necesita mucho estilo y cosas extraordinarias. Los números y los cálculos están ocupando un lugar más importante en el deporte año tras año, estamos superando los límites. Pero todavía me gusta correr con mi instinto y creo que Lo mantendré hasta el día en que deje de correr”.

El francés de 32 años admitió que está comenzando el último capítulo de su carrera, y probablemente se retirará después de la temporada 2027. Sin embargo, mudarse a Tudor parece haberlo rejuvenecido y disipado la nube de malestar y decepción que se cernía sobre él desde su terrible accidente en Lieja-Bastogne-Lieja en 2022.

Fue recibido en el equipo Tudor por el propietario Fabian Cancellara y el director deportivo Ricardo Scheidecker, con quien trabajó en el pasado en Soudal-Quickstep. Si bien Patrick Lefevere lo criticó a menudo en los últimos años, Tudor puso a Alaphilippe en el centro de su creciente proyecto junto a Marc Hirschi, y lo rodeó de apoyo y afecto.

“No hay una razón específica por la que opté por mudarme a Tudor, pero tengo la libertad de ser quien soy y ellos también querían eso. Sin embargo, también son profesionales y saben lo que quieren lograr. Es una buena combinación para ser profesional y disfrutar de la vida”, explicó Alaphilippe.

Alaphilippe pasó una década en Soudal-QuickStep y obtuvo todas sus victorias importantes con el equipo belga. Tiene pocos arrepentimientos, si es que se arrepiente, y muchos buenos recuerdos. Bajar al nivel ProTeam no es un problema, aunque genere algunas dudas sobre su programa de carrera.

“No estoy aquí para comparar equipos. Estuve feliz durante mi tiempo en QuickStep, pero ahora estoy aquí en Tudor. Todo es nuevo, los compañeros de equipo, el personal y el equipo, pero estoy feliz de estar aquí”, dijo. dicho.

“Para ser honesto, cuando tuve que tomar una decisión no pensé en WorldTour o no en WorldTour. Se trataba sólo de mis sentimientos y lo que quería.

“Me siento súper feliz y motivado de unirme a este proyecto y verlo desde donde comenzaron, dónde están ahora y dónde quieren estar. Es un desafío para mí, pero estoy feliz y orgulloso de ser parte de él”.

Alaphilippe parece dispuesto a formar equipo con Hirschi y tal vez enfrentarse juntos a Tadej Pogačar. Podrían tener el talento y el garbo para derrotar al líder del UAE Team Emirates.

“He oído que está sólo al 20% de su potencial y que acaba de empezar a desayunar bien…” Alaphilippe bromeó sobre Pogačar antes de mostrar su verdadera reverencia.

“Pogačar es un fenómeno y es hermoso para el ciclismo verlo dominar con el maillot arcoíris. Pero afortunadamente no está solo él ahí fuera. Estoy concentrado en mi propia carrera. No estoy concentrado en vencer a Poggy, así es como ahora carrera.”

Alaphilippe debutará con la camiseta negra y roja de Assos de Tudor en Portugal en el Figueira Champions Classic el 16 de febrero y luego correrá la Volta ao Algarve. También regresará a la París-Niza en marzo y probablemente liderará la campaña de las Clásicas adoquinadas de Tudor, mientras que Hirschi se reserva para las Clásicas de las Ardenas.

Si Tudor se asegura un comodín en el Tour de Francia, Alaphilippe, ex portador del maillot amarillo y seis veces ganador de etapa, liderará al equipo en casa, compartiendo la búsqueda de etapa con Hirschi y el velocista Arvid de Kleijn.

“Siempre he sido un atacante y en Tudor siento que tengo espacio para ser un líder pero también para ayudar a mis compañeros. No se trata sólo de mí, sino también del equipo”, dijo.

“Estoy súper motivado para esta nueva temporada. Sería un sueño estar en el Tour con el equipo, pero estamos concentrados en el aquí y el ahora, y en esta semana de entrenamiento clave. El Tour de Francia está en nuestro camino. mentes, pero nos centraremos en lo que podemos hacer y lo que podemos controlar.

“Mi contrato de tres años podría ser el final de mi carrera, no lo sé todavía y no estoy pensando en ello. Me concentraré en cada temporada. Tendré 35 años al final de mi contrato con Tudor , así que estaré feliz si todavía estoy en la cima de mi juego”.