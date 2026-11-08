'¿Qué estoy deseando ahora mismo? No os voy a mentir, lo que ha conseguido Visma: ganar el Giro, el Tour y la Vuelta en el mismo año', dice Matxin


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Tadej Pogačar y el UAE Team Emirates-XRG mantuvieron su dominio como mejor ciclista y equipo del ciclismo profesional en 2026, ganando el Tour de Francia y tres Monumentos. Sin embargo, queda una hazaña que aún no han logrado y que destaca como objetivo del director deportivo Joxean Fernández Matxin de cara a 2027: ganar las tres Grandes Vueltas en una misma temporada.

Solo lo ha hecho una vez en la historia del ciclismo masculino: Jumbo-Visma (ahora Visma-Lease a Bike) en 2023, con Primož Roglič ganando el Giro de Italia, Jonas Vingegaard ganando el Tour y Sepp Kuss consiguiendo una victoria sorpresa en la Vuelta a España.

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Zeeman y Plugge celebran haber ganado las tres Grandes Vueltas en 2023 gracias a Vingegaard, Kuss y Rogli&#269;