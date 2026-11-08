'¿Qué estoy deseando ahora mismo? No os voy a mentir, lo que ha conseguido Visma: ganar el Giro, el Tour y la Vuelta en el mismo año', dice Matxin

Tadej Pogačar y el UAE Team Emirates-XRG mantuvieron su dominio como mejor ciclista y equipo del ciclismo profesional en 2026, ganando el Tour de Francia y tres Monumentos. Sin embargo, queda una hazaña que aún no han logrado y que destaca como objetivo del director deportivo Joxean Fernández Matxin de cara a 2027: ganar las tres Grandes Vueltas en una misma temporada.

Solo lo ha hecho una vez en la historia del ciclismo masculino: Jumbo-Visma (ahora Visma-Lease a Bike) en 2023, con Primož Roglič ganando el Giro de Italia, Jonas Vingegaard ganando el Tour y Sepp Kuss consiguiendo una victoria sorpresa en la Vuelta a España.

No es ningún secreto que Pogačar volverá al Tour para defender su maillot amarillo y apuntar a batir el récord de victorias generales con seis, y también ya ha señalado su preferencia por combinarlo con la Vuelta, tras haberse estrellado mientras lideraba la carrera en la etapa 8 a principios de este año. Pero Matxin tiene la esperanza de que uno de sus otros mejores corredores de la general pueda conquistar el Giro y tener la oportunidad de lograr un set completo en una temporada.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“No miro hacia atrás a lo que hemos logrado, sino hacia lo que aún nos queda por lograr. La posibilidad de romper esas cinco victorias del Tour con una sexta, el ambicioso sueño de ganar los tres Grandes Vueltas en el mismo año”, dijo Matxin. Eurosport.es en una entrevista reciente.

“¿Qué anhelo ahora? No os mentiré, lo que ha conseguido Visma: ganar el Giro, el Tour y la Vuelta en el mismo año”.

te puede gustar



'Todavía necesito algo de tiempo para analizar lo que realmente quiero': Tadej Pogačar regresará al Tour de los Emiratos Árabes Unidos, pero el calendario de carreras de 2027 aún está indeciso y el Tour de Francia es el objetivo principal



'Asuntos pendientes': Tadej Pogačar regresa a la Vuelta en 2027 más que al Giro, dice el agente Carera



'Necesito correr con inteligencia': Tadej Pogačar busca completar el Grand Slam de Grand Tours en la Vuelta a España, sin dejar de mirar hacia adelante

Matxin mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando se le preguntó si Isaac del Toro podría regresar al Giro después de su debut en segundo lugar en 2025 y su primer podio en el Tour este año. Tanto el calendario de la estrella mexicana como el de Pogačar se revelarán en el día de prensa del campo de entrenamiento de los Emiratos Árabes Unidos en diciembre.

“Pilotos como Del Toro y Pogačar, en cualquier carrera, serán candidatos a la victoria. Lo que puedo garantizar es que tendremos un equipo equilibrado, una temporada en la que todos tendrán sus posibilidades”, afirmó.





En 2024, los EAU ganaron dos de los tres a través de Pogačar en el Giro y el Tour, pero en 2025 y 2026 solo lograron ganar el Tour, con Visma ganando las dos últimas Grandes Vueltas de Italia y la Vuelta en 2025. Una caída le negó al esloveno lo que parecía una victoria segura en la Vuelta y, a pesar de sus 78 victorias en 2026, los EAU se vieron fuertemente afectados por accidentes y lesiones. a lo largo de la temporada; con más suerte, Matxin tiene la esperanza de que ese objetivo sea alcanzable.

“Creo que podría suceder todos los años, pero no sé por qué no ha sucedido”, dijo.

“Este año hemos tenido muy mala suerte con las caídas. Hemos tenido 78 caídas. 18 de 30 pilotos han resultado heridos. Creo que todas esas circunstancias nos han hecho más fuertes y nos han ayudado a esforzarnos para mejorar”.

Qué leer a continuación



'Escenario radicalmente diferente': con cuatro corredores al final, el UAE Team Emirates-XRG lucha en la dura Vuelta a España sin Tadej Pogačar



'Enric es el favorito' – El director de Tadej Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG nombra a Mas como el principal candidato para ganar la Vuelta a España



¿Quién correrá realmente el Giro de Italia en 2027? Analizando las opciones que enfrentan Pogačar, Vingegaard, Seixas, Evenepoel, Del Toro y más

La principal caída para los Emiratos Árabes Unidos es, por supuesto, la de Pogačar en España, en la que sufrió varias fracturas y una conmoción cerebral, y la semana pasada reveló que había sufrido más fracturas de vértebras de las que se diagnosticaron originalmente. Ha estado intensificando su recuperación hasta llegar al entrenamiento completo, y Matxin no tiene dudas sobre el nivel que verá Pogačar en 2027.

“Cuando realmente atraviesas y sufres malos momentos, les encuentras más significado y aprecias mejor los buenos momentos”, afirmó el director deportivo.

“Creo que hay que ser positivo en todo en la vida, y de los malos momentos hay que saber que volverás más fuerte, con ese poquito de rabia que te ayuda a mejorar.

“No tengo ninguna duda de que Pogačar será mejor que el año pasado”.

La ruta del Tour 2027 y los rivales de Pogačar

También acogió con satisfacción el recorrido recientemente presentado para el Tour de Francia 2027, a pesar de algunas sugerencias de que es un recorrido “anti-Pogačar”, entendiendo la necesidad de los organizadores de intentar mantener la carrera abierta por más tiempo. En la carrera más reciente, el esloveno tenía la general prácticamente asegurada con una ventaja de 2:42 sobre Vingegaard después de la sexta etapa.

“Lo que pretenden los organizadores, y aquí los entiendo, es evitar que el Tour se decida en la cuarta etapa. Entiendo esa perspectiva”, afirmó Matxin.

“No soy adivino, pero entiendo que los organizadores buscan formatos que mantengan la carrera lo más abierta posible”.

Cuando se trata del principal rival de Pogačar, ese lugar probablemente lo ocupará Vingegaard, Remco Evenepoel o Paul Seixas, pero el técnico de los Emiratos Árabes Unidos fue cauteloso al seleccionar a cualquiera de ellos en este momento, sabiendo muy bien cuánto una temporada de carreras puede cambiar sus respectivas clasificaciones.

“Nunca diría quién es el principal rival. Porque así como este año surgió Seixas, alguien más podría hacerlo. Y así como Jonas Vingegaard ha sido el rival habitual, este año no lo fue por una caída”, afirmó Matxin.

“Y así como Tadej no ganó la Vuelta a España por una caída. En el ciclismo todo va muy rápido. El año pasado hablábamos de que Jonas era el rival, y era Remco. No deberíamos descartar a Remco. No deberíamos descartar a Jonas. Y obviamente no deberíamos descartar a Paul Seixas, porque ha irrumpido en escena de manera brillante. No creo que debamos centrarnos en un solo corredor, sino en los contendientes generales para la general. clasificación.”

Incluso con sus lesiones, Pogačar probablemente se alineará al comienzo del Tour en Edimburgo como el gran favorito, pero aún está por ver cómo se desempeñará en las carreras después de su fuerte accidente, y cómo los Emiratos Árabes Unidos trazarán la mejor ruta para desafiar al Giro y la Vuelta dividiendo a sus líderes.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.