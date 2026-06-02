Seguimiento de todos los corredores que han abandonado el Gran Tour de Italia

Aunque hubo algunas caídas en la etapa 3 del Giro de Italia femenino, los 144 corredores en el campo terminaron en Buja sin reportar DNS o DNF.

La Corsa Rosa perdió un corredor más en la etapa 2: Karolina Kumięga (St Michel-Preference Home-Auber93) abandonó.

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