Seguimiento de todos los corredores que han abandonado el Gran Tour de Italia

Aunque hubo algunas caídas en la etapa 3 del Giro de Italia femenino, los 144 corredores en el campo terminaron en Buja sin reportar DNS o DNF.

La Corsa Rosa perdió un corredor más en la etapa 2: Karolina Kumięga (St Michel-Preference Home-Auber93) abandonó.

Es la tercera ciclista que queda fuera de carrera después de que Lorena Wiebes (SD Worx-ProTime) fuera descalificada cuando su bicicleta quedó sólo 20 gramos por debajo del límite de la UCI.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

te puede gustar



Abandona el Giro de Italia: 151 de 184 participantes finalizan la edición de 2026



La Vuelta Femenina se abandona: 102 corredoras terminan la carrera en lo alto del Alto de L'Angliru



'Estoy absolutamente destrozada por haber tenido que abandonar la carrera así antes de que realmente comenzara' – Cat Ferguson se cae del Giro de Italia femenino

Apenas había comenzado la primera etapa de la carrera, cuando Cat Ferguson (Movistar) se cayó.

Pronto se supo que Ferguson no podría continuar en la carrera, por lo que el debut de la joven de 20 años en el Giro de Italia llegó tristemente a su fin el primer día cuando se vio obligada a abandonar.

Ningún otro ciclista abandonó como resultado del accidente y Ferguson fue trasladado al hospital para ser sometido a controles. El sábado por la noche, su equipo informó sobre su estado.

“Tras su caída durante la etapa de hoy del Giro de Italia femenino, Cat Ferguson permanece estable en el hospital”, informó Movistar en Instagram.

“Las condiciones médicas han descartado cualquier lesión cerebral, así como lesiones en los huesos cráneo-cervicales. Cat continuará siendo sometido a observación y evaluaciones adicionales mientras se realizan pruebas adicionales”.

Cualquier corredor que comenzara el Giro de Italia en Cesenatico habría esperado llegar hasta Saluzzo, pero con muchas etapas difíciles en el camino, muchas cosas pueden salir mal y obligar a los corredores a abandonar la carrera antes de tiempo.

Los abandonos pueden ocurrir a mitad de etapa después de un accidente o enfermedad, con corredores subiéndose a un auto del equipo o siendo llevados en ambulancia en lugar de terminar la etapa, mientras que otros pueden decidir retirarse durante la noche y no comenzar al día siguiente. 'DNF' significa 'no terminó', 'DNS' significa 'no comenzó'.

Los corredores también pueden ser eliminados de la carrera por la organización, ya sea por terminar fuera del tiempo límite o incluso ser descalificados por infracción de las normas. 'OTL' significa 'fuera del límite de tiempo' y 'DSQ' significa 'descalificado'.

Aquí está la lista de todos los corredores que se han retirado del Giro de Italia Femenino, que mantendremos actualizada durante la semana.

Abandona el Giro de Italia Femenino 2026

Etapa 1

Cat Ferguson (Movistar) – abandono, caída

Lorena Wiebes (SD Worx-ProTime) – DSQ, peso de la bicicleta

Etapa 2

Karolina Kumięga (St Michel-Preference Home-Auber93)