La ganadora de etapa Elisa Longo Borghini gana más tiempo de lo esperado sobre sus principales rivales tras un error tardío en Locarno

Marlen Reusser (Movistar) y Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) perdieron cualquier pequeña oportunidad que tenían de perseguir a la ganadora de etapa en solitario Elisa Longo Borghini (UAE ADQ) en la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino al perder una curva y viajar en sentido contrario en los últimos 4 km.

“Aceleras a fondo, así que no es como si tuvieras tiempo para decir 'Oh, ¿qué está pasando ahora?', es como si estuvieras a fondo”, dijo Niewiadoma-Phinney, explicando el incidente a CiclismoProNet al final.

“Entonces, Marlen decía que estábamos en el camino equivocado, así que yo dije 'Oh, maldita sea', y no hay mucho que puedas hacer, simplemente darte la vuelta y tratar de minimizar la brecha”.

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Mientras los favoritos de la general pasaban a primer plano después de un duro día de escalada, Longo Borghini atacó lejos de todos cuando quedaban 9,1 km por recorrer. Pero la carrera no había terminado, con el motor de Reusser y Niewiadoma-Phinney funcionando bien para limitar sus pérdidas en un grupo con Sarah Van Dam (Visma-Lease a Bike).

Van Dam, compañero de equipo de Femke de Vries, que comenzó el día como líder de la carrera y se quedó atrás, no contribuyó al esfuerzo, ya que Reusser y Niewiadoma-Phinney lo dieron todo para intentar recuperar un déficit de 20 segundos.

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A pesar de la presencia de dos comisarios en la carretera, se perdieron el giro a la izquierda y siguieron recto, lo que les obligó a dar la vuelta y perder un tiempo valioso. Longo Borghini ganó la etapa y se puso el maillot amarillo, y 47 segundos más tarde ambos cruzaron la meta en grupo junto a Steffi Häberlin (SD Worx-Protime).

Van Dam vio a los mariscales a tiempo y tomó la curva, lo que le permitió terminar segunda en el día en solitario, 30 segundos menos, lo que la llevó al tercer lugar en la general.

“Cuando vi a Marlen y Kasia seguir recto, y lo vi en el mapa en el último minuto, apreté los frenos, giré a la izquierda y fui lo más rápido que pude hasta la línea de meta”, dijo el canadiense.

“Tengo mi mapa en mi Garmin, lo estaba mirando; sabía que la final tenía algunos giros y vueltas, lo miré en el último minuto y afortunadamente lo vi, pero lo siento un poco por ellos”.

Después de su error en la final del jueves, Reusser y Niewiadoma-Phinney tendrán tres etapas para intentar compensar la desventaja de 57 segundos que ahora tienen con Longo Borghini.

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