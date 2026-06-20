La ganadora de etapa Elisa Longo Borghini gana más tiempo de lo esperado sobre sus principales rivales tras un error tardío en Locarno

Marlen Reusser (Movistar) y Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) perdieron cualquier pequeña oportunidad que tenían de perseguir a la ganadora de etapa en solitario Elisa Longo Borghini (UAE ADQ) en la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino al perder una curva y viajar en sentido contrario en los últimos 4 km.

“Aceleras a fondo, así que no es como si tuvieras tiempo para decir 'Oh, ¿qué está pasando ahora?', es como si estuvieras a fondo”, dijo Niewiadoma-Phinney, explicando el incidente a CiclismoProNet al final.

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