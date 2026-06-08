La 'Ley Magnus' ahora exige que los agentes del orden investiguen las deficiencias en el lugar de los choques entre ciclistas o peatones y vehículos de motor.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó el jueves una nueva legislación de Colorado llamada 'Ley Magnus', que lleva el nombre del ciclista de 17 años Magnus White, que fue asesinado por un conductor ebrio de un automóvil hace casi tres años.

El proyecto de ley estatal, SB26-132, ahora requiere que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ofrezcan una prueba voluntaria de alcoholemia a los conductores de vehículos motorizados que estén involucrados en choques (entre vehículos, o entre una bicicleta o un peatón y un vehículo) que resulten en muerte o lesiones.

Cuando White fue atropellado y asesinado en un viaje de entrenamiento a mediodía cerca de Boulder, Colorado, el 30 de julio de 2023, el oficial que acudió no realizó una prueba de alcoholemia a la conductora, Yeva Smilianska, quien 20 meses después fue declarada culpable de homicidio vehicular imprudente.

Un juicio de cinco días concluyó el 5 de abril de 2025 y los jurados determinaron que ella había estado bebiendo alcohol con un amigo durante toda la noche y temprano en la mañana, lo que fue un factor para que el conductor de 24 años se quedara dormido mientras conducía.

“Hoy tomamos medidas para mantener a los habitantes de Colorado más seguros en nuestras carreteras. Esta ley honra el legado de Magnus White y convierte la tragedia en acción para que menos familias tengan que soportar la angustia que ha enfrentado la familia White”, dijo el gobernador Polis en un comunicado.

te puede gustar



'Nos dijeron que nos iban a matar': Conductor agresivo arrestado por poner en peligro al campeón de criterio de EE. UU. después de que el video del incidente de furia en la carretera se volviera viral



Rohan Dennis resurge en Instagram con una publicación calificada de “profundamente ofensiva” por el Comisionado de Derechos de las Víctimas



Rohan Dennis se queja de acoso mediático y 'narrativa falsa' tras la muerte de Melissa Hoskins en 2023

White había estado entrenando para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI en Glasgow, donde planeaba representar al equipo de EE. UU. en la carrera de cross-country juvenil masculina el 10 de agosto.

“Se necesitaron 20 meses para que la verdad saliera a la luz en un tribunal. 20 meses para descubrir por qué nuestro hijo estaba muerto. La única persona sometida a pruebas de drogas o alcohol ese día fue Magnus. La persona que lo mató no”, dijo Michael White, padre de Magnus, en un informe publicado por la Radio Pública de Colorado sobre una ceremonia celebrada en Valmont Bike Park, donde su hijo solía montar.

“Sólo hay una persona responsable de la muerte de mi hijo. Las lagunas en el sistema son responsables de los 20 meses que se necesitaron para descubrirlo. Pero una pregunta en el lugar de los hechos podría habernos revelado esa misma tarde”.

La SB26-132, Prueba voluntaria de alcoholemia, fue patrocinada por los senadores Dylan Roberts y John Carson, y los representantes Junie Joseph y Matt Soper.

La familia creó la Fundación White Line después de la muerte de Magnus, abogando por hacer que las carreteras sean más seguras para ciclistas y peatones.

Qué leer a continuación



'Eso es imposible. Tú no': el sobrino de Sep Vanmarcke, de 21 años, muere tras ser atropellado por un conductor mientras entrenaba



'No somos supersticiosos, pero creemos que nuestro Michael viajó junto a Wout': los padres de Goolaerts conmovidos por el homenaje de Van Aert a su compañero de equipo que murió durante la París-Roubaix 2018



No hay 'incumplimiento del deber penalmente relevante' en la muerte de Muriel Furrer durante el Campeonato Mundial de Ruta UCI mientras se cierra la investigación

“Esta ley ayuda a garantizar que ninguna familia se quede preguntándose si la discapacidad fue investigada a fondo después de una lesión grave o una muerte en nuestras carreteras. Algunos pueden preguntar, si un conductor rechaza una prueba de discapacidad, ¿cuál es el punto? Esto es lo que queremos que comprenda: las autoridades aún pueden asegurar condenas por DUI incluso cuando un conductor rechaza la prueba”, publicó la White Line Foundation en las redes sociales después de que la firma del gobernador convirtió el proyecto de ley en ley.

“El verdadero problema, y ​​lo que sucedió el día que mataron a Magnus, no es que los conductores se nieguen. En primer lugar, es que las autoridades ni siquiera investigan el deterioro.

“La Ley Magnus está diseñada para cerrar esa brecha. Cuando ocurre una lesión grave o una muerte en nuestras carreteras, las autoridades ahora deben investigar si hay un deterioro, ya sea un choque entre un automóvil o un conductor versus un usuario vulnerable de la carretera. Ninguna familia debería tener que preguntarse si se hizo esa pregunta”.

Smilianska, que ahora tiene 25 años, fue condenada a cuatro años. El miércoles, fue sentenciada a 364 días de cárcel, con 132 días de crédito por el tiempo cumplido, por un delito menor de robo no relacionado en Longmont, Colorado, según la filial de ABC TV en Denver.