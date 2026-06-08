Dice Prototipo, pero se parece mucho al Falcón RS.

Es realmente una nueva temporada de bicicletas de carretera. Ya les compré las primeras fotos espía de la nueva Specialized Tarmac SL9 en una carrera, una bicicleta que es modestamente diferente pero que claramente apunta a una mayor eficiencia aerodinámica como un sistema de una sola bicicleta para Red Bull-Bora-Hansgrohe e, inevitablemente, todos los equipos Specialized en el futuro.

A continuación, tuvimos otro prototipo todoterreno ligeramente aerodinámico de Van Rysel para mantener a todos alerta.

Ridley, sin embargo, está adoptando un enfoque diferente. Su principal equipo patrocinado, Uno-X, lleva un tiempo rodando alegremente sobre la excelente Ridley Noah Fast 3.0, una bicicleta que disfruté mucho montando. Sin embargo, era una bestia muy resuelta y, si bien manejaba bien las subidas pronunciadas, no era una bicicleta destinada a las altas montañas.

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Parece que la marca belga ha estado trabajando en una nueva máquina ligera, una que se ha visto en la carrera femenina del Giro de Italia con Mie Bjørndal Ottestad.

Después de una cuidadosa navegación por Getty Images, podemos ver claramente un cuadro esbelto, con una pegatina UCI 'PROTOTYPE' en el tubo diagonal y 'PROTOTYPE' escrito en las patas de la horquilla; Entonces será un prototipo.

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Si bien no podemos decir con seguridad qué modelo es, dada la designación actual, parece probable que sea una Falcn RS actualizada, una bicicleta que, en palabras del propio Ridley, “te ayudará a conquistar las montañas más altas y la aerodinámica excepcional del cuadro y la horquilla convertirá cada vatio en pura velocidad cuando estés en la escapada”.

El Falcón RS actual tiene un generoso espacio libre para neumáticos de 34 mm, y parece que esto podría aumentar aún más por el aspecto de la corona de la horquilla; es extremadamente espacioso. También parece mantener el mismo corte en la pata del lado opuesto al volante donde se encuentra la pinza de freno, pero quizás en un grado un poco menos severo.

El tubo superior parece ser más delgado en la dirección vertical, pero con una sección transversal ligeramente triangular, una tendencia (al menos la parte estrecha) que es común entre muchas bicicletas nuevas que apuntan a una masa baja. La forma detrás del tubo de dirección parece ser más bien una curva suave, pero ese podría ser simplemente el ángulo de las imágenes de la carrera.

El tubo de dirección también tiene una cresta, aproximadamente a 2/3 de su altura, que es muy similar al Speed ​​Sniffer que se encuentra en el Specialized Tarmac SL8 y el nuevo SL9 que causó mucha consternación en el lanzamiento, y también el tubo de dirección del Pinarello Dogma, que no recibió reacción a pesar de ser básicamente lo mismo.

Parece que el recorte en la tija del sillín ha desaparecido de estas imágenes, aunque nuevamente, no se puede ver totalmente de lado. Lo que se puede ver es el tubo del sillín ensanchándose y aplanándose donde está montado el portabidón, tal vez en un esfuerzo por suavizar el flujo de aire alrededor del bidón trasero, el cuadro y la rueda trasera.

Por lo que se puede ver aquí, parece una bicicleta más que capaz de superar el límite de peso de la UCI.













Afortunadamente, después de ver estas imágenes, pude seguirlo hasta el hotel del equipo Uno-X en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, y he aquí que allí estaba, alineado junto a las bicicletas aerodinámicas Noah Fast existentes y varias máquinas de contrarreloj Dean, para que podamos obtener una mirada más profunda.

Los mecánicos me dijeron que la bicicleta que vimos pesaba 7 kg, aunque sospechamos que sería más que posible hacerla más ligera que eso.















































