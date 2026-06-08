Dice Prototipo, pero se parece mucho al Falcón RS.

Es realmente una nueva temporada de bicicletas de carretera. Ya les compré las primeras fotos espía de la nueva Specialized Tarmac SL9 en una carrera, una bicicleta que es modestamente diferente pero que claramente apunta a una mayor eficiencia aerodinámica como un sistema de una sola bicicleta para Red Bull-Bora-Hansgrohe e, inevitablemente, todos los equipos Specialized en el futuro.

A continuación, tuvimos otro prototipo todoterreno ligeramente aerodinámico de Van Rysel para mantener a todos alerta.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley


Prototipo Ridley