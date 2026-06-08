El belga describe la salida de Luca Guercilena como “no un puñal literal en la espalda, pero sigue siendo una cobardía” en la columna de Nieuwsblad

Al más puro estilo Patrick Lefevere, el ex jefe del equipo belga no se ha limitado a valorar los importantes cambios en la dirección que Lidl-Trek anunció esta semana, describiendo el fin del mandato de Luca Guercilena como “no un puñal literal en la espalda, pero sigue siendo un acto cobarde”.

Hablando en su semanario El Nieuwsblad En esta columna, Lefevere se centró en la renovación del equipo alemán, que se reveló a principios de esta semana, con el veterano gerente general Guercilena, con quien trabajó en Mapei en los años 90, quien se fue después de 16 años, y el ex ganador del Tour de Francia, Andy Schleck, lo reemplazó como CEO.

“Una vez hubo el asesinato de Julio César, ahora está el texto de relaciones públicas con el que Lidl-Trek se despidió esta semana del director general Luca Guercilena: 'Le agradecemos su visión, liderazgo y pasión… bla, bla, bla'. No es un puñal literal en la espalda, pero sigue siendo cobarde, por supuesto”, dijo Lefevere en Nieuwsblad en sábado.

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“Escuché que todavía le quedaban dos años de contrato, así que espero que la 'indemnización' sea acorde. Luca y yo nos remontamos hace mucho tiempo: lo incorporé en 1996, en el centro de entrenamiento Mapei, donde más tarde entrenó a los jóvenes talentos Fabian Cancellara y Filippo Pozzato”.

Lefevere tenía recuerdos positivos de encuentros con Schleck como corredor, pero admitió que un rol de CEO no era lo que imaginaba en su futuro.

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Schleck fue nombrado director general adjunto de Lidl-Trek en diciembre antes de este próximo salto, mientras que su hermano, Fränk Schleck, se convirtió en director del equipo femenino en abril.

“¿Cuánta sabiduría y evaluación se invirtieron en el nombramiento de Andy Schleck como nuevo CEO? Lo admito: no lo conozco personalmente y merece una oportunidad de demostrar lo contrario, pero cuando lo encontré en el Tour en los últimos años como la cara de Skoda, siempre vi en él a un tipo muy dulce, pero nunca a un CEO”, dijo Lefevere.

“Muchos empresarios que de repente se encuentran a cargo del fútbol o del ciclismo se topan con el mismo problema: es difícil distinguir a las personas competentes de las que hablan con fluidez si uno mismo no tiene conocimientos técnicos deportivos”.

Otros cambios incluyeron que el ex incondicional de Visma, Grischa Niermann, se uniera como director deportivo y el ex entrenador de Red Bull, Dan Lorange, se convirtiera en jefe de rendimiento, mientras atraviesan una “transición de liderazgo”, aunque esto solo comenzará por completo el 1 de agosto, y Niermann solo podrá comenzar a partir del 1 de septiembre.

Lefevere no pudo evitar cuestionar el momento de todos los anuncios, especialmente con el Tour de Francia a la vuelta de la esquina el 4 de julio. Cualquier éxito de sus líderes, dice, será a pesar de este drama de personal, no como resultado de él.

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“Lo que más me llama la atención es el momento en el que se desarrolló toda la operación. Un juego de sillas tan dramático un mes antes del Tour de Francia”, afirmó.

“Si Juan Ayuso o Mattias Skjelmose logran sacar algo de esto, será a pesar de la reorganización. Ciertamente no gracias a ella”.

En lo que ha sido una semana completa de “sillas musicales” del súper equipo, Lefevere, que dejó el cargo de jefe del equipo Soudal-QuickStep a finales de 2024, quedó desconcertado por los nuevos grandes jugadores como Lidl-Trek y Red Bull-Bora-Hansgrohe, describiéndolos como “los nuevos ricos” y cuestionando la estrategia de todos sus grandes gastos.

“Lidl-Trek y Red Bull-BORA-hansgrohe son los nuevos ricos del pelotón y también actúan como tales: gastan mucho dinero en todo lo que está de moda, pero la pregunta es si todo encaja”, dijo Lefevere.