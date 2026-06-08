El belga describe la salida de Luca Guercilena como “no un puñal literal en la espalda, pero sigue siendo una cobardía” en la columna de Nieuwsblad

Al más puro estilo Patrick Lefevere, el ex jefe del equipo belga no se ha limitado a valorar los importantes cambios en la dirección que Lidl-Trek anunció esta semana, describiendo el fin del mandato de Luca Guercilena como “no un puñal literal en la espalda, pero sigue siendo un acto cobarde”.

Hablando en su semanario El Nieuwsblad En esta columna, Lefevere se centró en la renovación del equipo alemán, que se reveló a principios de esta semana, con el veterano gerente general Guercilena, con quien trabajó en Mapei en los años 90, quien se fue después de 16 años, y el ex ganador del Tour de Francia, Andy Schleck, lo reemplazó como CEO.

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