Los organizadores de la carrera se vieron obligados a detenerse mucho antes de la final prevista en Sestriere, con los corredores ya en la última subida.

Debido a una “capa de hielo inestable que podría caer sobre la carretera”, los organizadores se vieron obligados a acortar la octava etapa del Giro de Italia femenino y reubicar la meta de la etapa clave de montaña a 1 km de la cima del Colle delle Finestre.

La dramática noticia se anunció cuando quedaban 7,5 kilómetros de los 18,1 kilómetros de subida en las redes sociales de la carrera, después de que hubo informes de que la carretera estaba bloqueada en la cima de la subida debido a una avalancha.

“ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA Debido a una capa de hielo inestable que podría caer sobre la carretera, por razones de seguridad, la etapa terminará aproximadamente 1 km antes del Colle delle Finestre GPM”, se lee en una publicación en la cuenta X del Giro de Italia femenino.

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Después de la etapa acortada, el director general de RCS Sports & Events, Paolo Bellino, aclaró un poco más el riesgo de avalancha que obligó a los organizadores a actuar.

“Decidimos acortar la etapa debido a una sección de hielo en lo alto de la montaña. Las autoridades del parque natural la declararon peligrosa por el riesgo de derrumbe”, dijo Bellino.

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Dio la casualidad de que es lo mismo que en la general del Giro de Italia femenino después de una gran batalla en Colle delle Finestre en una avalancha acortada en la octava etapa.



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“El hielo descansa sobre la roca y, si se desprende, caería directamente sobre los últimos 500 m (antes de la cima de la ascensión).

“Es una gran decepción para nosotros. La temperatura subió mucho durante dos horas. A las 13.00 horas ya se había producido una pequeña avalancha que fue evacuada, pero luego el responsable de seguridad contra avalanchas fue a comprobar y encontró un tramo muy peligroso. Era absolutamente impredecible, pero la seguridad del convoy de carrera y de los corredores es lo primero”.

En el momento del anuncio, FDJ-Unitez SUEZ ya había destrozado considerablemente el grupo de favoritos en la subida entre Celia Gery y Lauren Dickson.

Su líder, Demi Vollering, ganó la etapa abreviada de manera anticlimática, cruzando una línea señalizada por dos rocas a 1 km de la cima, pero con una gran multitud aún para recibirlos.

Cuando los ciclistas fueron informados por radio de la carrera de los últimos cambios en la subida, dejó poco espacio para que la batalla general se desarrollara como estaba planeado, con Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), Isabella Holgren (Lidl-Trek) y la maglia rosa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) capaces de seguir todos sus ataques.

Esta fue la primera aparición del Finestre en el Giro femenino, habiendo sido un ícono de la carrera masculina donde jugadores como Chris Froome y Simon Yates han prosperado en el pasado.