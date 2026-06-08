Los organizadores de la carrera se vieron obligados a detenerse mucho antes de la final prevista en Sestriere, con los corredores ya en la última subida.

Debido a una “capa de hielo inestable que podría caer sobre la carretera”, los organizadores se vieron obligados a acortar la octava etapa del Giro de Italia femenino y reubicar la meta de la etapa clave de montaña a 1 km de la cima del Colle delle Finestre.

La dramática noticia se anunció cuando quedaban 7,5 kilómetros de los 18,1 kilómetros de subida en las redes sociales de la carrera, después de que hubo informes de que la carretera estaba bloqueada en la cima de la subida debido a una avalancha.

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“Es una gran decepción para nosotros. La temperatura subió mucho durante dos horas. A las 13.00 horas ya se había producido una pequeña avalancha que fue evacuada, pero luego el responsable de seguridad contra avalanchas fue a comprobar y encontró un tramo muy peligroso. Era absolutamente impredecible, pero la seguridad del convoy de carrera y de los corredores es lo primero”.