El piloto portugués prácticamente se descarta en una entrevista con los medios nacionales

Lo más probable es que Tadej Pogačar se quede sin uno de sus súper compañeros para el Tour de Francia de este año, y João Almeida dijo a los medios portugueses que si bien se ha recuperado de la enfermedad que lo obligó a cancelar su participación en el Giro de Italia, “no estaría listo para hacer el Tour”.

Almeida correrá por primera vez desde marzo a partir de este domingo en el Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, donde reiniciará su temporada y apoyará a Isaac del Toro, pero no lo utilizará como preparación para el Tour de Francia.

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