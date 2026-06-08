El piloto portugués prácticamente se descarta en una entrevista con los medios nacionales

Lo más probable es que Tadej Pogačar se quede sin uno de sus súper compañeros para el Tour de Francia de este año, y João Almeida dijo a los medios portugueses que si bien se ha recuperado de la enfermedad que lo obligó a cancelar su participación en el Giro de Italia, “no estaría listo para hacer el Tour”.

Almeida correrá por primera vez desde marzo a partir de este domingo en el Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, donde reiniciará su temporada y apoyará a Isaac del Toro, pero no lo utilizará como preparación para el Tour de Francia.

Pogačar contó con el apoyo de lujo de Almeida en el Tour de 2024 y la mitad de la carrera del año pasado, y el ciclista portugués terminó cuarto en la general como gregario en el primero, mientras su líder esloveno reclamó el maillot amarillo. Aparentemente ha descartado cualquier posibilidad de que eso se repita.

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“(Correr el Tour) dependía únicamente de mi progreso y de cómo reaccionaría con el tiempo. Personalmente, siento que no estaría preparado para hacer un Tour de Francia. Hay muchas asperezas que limar para estar al nivel de un Tour; es una carrera muy exigente”, dijo Almeida a la agencia de noticias portuguesa Lusasegún lo informado por O Jogo.

“Independientemente de si vas a conseguir un resultado o si vas a trabajar duro, tienes que estar en tu mejor forma, porque de lo contrario no es posible conseguir mucho”.

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Teniendo esto en cuenta, no sorprende que no busque el máximo resultado en el rebautizado Critérium du Dauphiné. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) será el favorito, pero Del Toro y su excompañero de los Emiratos Árabes Unidos Juan Ayuso (Lidl-Trek) liderarán el desafío.

“No quiero ir allí buscando ningún resultado en particular, ni estoy luchando por la carrera. Voy a intentar ayudar a mis compañeros lo mejor que pueda, ver cómo me siento y tratar de entrenar para la carrera”, dijo Almeida.

“Sabemos que es difícil porque es una carrera muy exigente, con muchas subidas, es un recorrido muy duro”.

Almeida ahora centrará su atención en liderar a los Emiratos Árabes Unidos en la Vuelta a España, donde fue subcampeón la temporada pasada detrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), insistiendo en que lo que buscará es el maillot rojo: “Obviamente, sé que los oponentes son muy fuertes, pero personalmente, un top 3 o un top 5 ya no es un resultado que me deje satisfecho y motivado”.

También confirmó el resto de su calendario 2026: Clásica San Sebastián, Vuelta a Burgos, Vuelta a España y el Mundial de Ruta en Canadá.

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El piloto portugués también habló de su recuperación de la enfermedad que le frenó tras la Volta a Catalunya y de por qué saltarse el Giro era la única opción.

“Justo después de Catalunya, tuve que descansar para recuperarme de la carrera y luego comencé a entrenar poco a poco. No me sentí tan mal, pero no me sentí excelente”, dijo Almeida.

“Y luego siempre está esa presión de tener que entrenar porque tengo el Giro. Incluso hice entrenamiento en altura, pero mis análisis de sangre no mejoraban. Después de un largo período en el que no entrené ni descansé, no valía la pena hacer ninguna carrera, (así que no hacer el Giro) fue muy natural.

“Siempre fui realista y sabía que no lo estaba haciendo bien, así que no había mucho que pudiera hacer. De todos modos, no iba a hacer mucho allí, era mejor darle a otro compañero la oportunidad de triunfar e intentar obtener buenos resultados, que es lo que sucedió”.

Si bien todavía no está exactamente claro qué fue lo que lo obligó a abandonar las carreras durante todo abril y mayo, Almeida parece haber vuelto a la normalidad.

“Me tomé un descanso antes del Giro y ya llevo entrenando unas tres o cuatro semanas. El entrenamiento ha ido bien, me he sentido bien”, afirmó.

“Finalmente me recuperé, pero no sé exactamente qué tenía. En las pruebas tuve bastantes valores alterados, pero nunca entendimos realmente la causa principal de esas alteraciones”.