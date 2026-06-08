Si bien no podemos estar seguros, las señales están ahí para que todos las vean.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Dauphiné) es siempre un hervidero de nuevas tecnologías. Se liberan bicicletas nuevas para realizar pruebas de campo antes del Tour de Francia.

Este año, esto incluyó el nuevo Specialized Tarmac SL9, visto en el campamento de Red Bull-Bora-Hansgrohe. Si bien la bicicleta era interesante por derecho propio, una inspección más cercana de las imágenes revela una pegatina debajo del tubo diagonal con el nombre 'Remco Evenepoel', que parece sugerir que el belga podría hacer un regreso sorpresa a las carreras antes de lo planeado antes del Tour de Francia.

Otra pista es que la cadena de la bicicleta es de oro, que casi siempre utiliza Evenepoel como campeón olímpico. Sin embargo, el belga también estuvo entrenando en Calpe el jueves y el viernes, según su Strava, por lo que cualquier llegada al sur de Francia sería tardía.

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Red Bull publicó una lista de siete pilotos en un comunicado de prensa sobre el regreso de Maxim Van Gils a las carreras el viernes, pero han estado muy tranquilos en sus redes sociales. Junto a Van Gils deberían estar Dani Martínez, Luke Tuckwell, Haimar Etxeberria, Gianni Vermeersch, Callum Thornley y Finn Fisher-Black, pero no Evenepoel.

A principios de mayo, se informó que Enevepoel había eliminado el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de su calendario, optando por no correr durante 69 días completos en la preparación del Tour de Francia para centrarse en el “entrenamiento específico”.

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Si Evenepoel aparece en la carrera, seguramente será antes de lo planeado, y si bien puede haber un deseo de competir en las piernas, también vale la pena recordar que el Tour Auvergne-Rhône-Alpes es la última carrera antes del Tour que cuenta con una contrarreloj por equipos, lo que tal vez ofrezca al especialista belga una última oportunidad irresistible para afinar esta disciplina con un número de carrera antes de la etapa inaugural en Barcelona y una excelente oportunidad de usar el maillot amarillo.

Si Evenepoel se alinea en la salida del domingo, sin duda será un motivo de preocupación para el favorito antes de la carrera, Paul Seixas, y sin duda significará que no tendrá la carrera por su cuenta. Hay muchas posibilidades de que si se trata de una sorpresa previa al Tour, Evenepoel esté flanqueado por un equipo fuerte con mucha potencia de fuego.