Si bien no podemos estar seguros, las señales están ahí para que todos las vean.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Dauphiné) es siempre un hervidero de nuevas tecnologías. Se liberan bicicletas nuevas para realizar pruebas de campo antes del Tour de Francia.

Este año, esto incluyó el nuevo Specialized Tarmac SL9, visto en el campamento de Red Bull-Bora-Hansgrohe. Si bien la bicicleta era interesante por derecho propio, una inspección más cercana de las imágenes revela una pegatina debajo del tubo diagonal con el nombre 'Remco Evenepoel', que parece sugerir que el belga podría hacer un regreso sorpresa a las carreras antes de lo planeado antes del Tour de Francia.

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