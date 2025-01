La etapa de Welsford en ocre llegará a su fin cuando la etapa del jueves abra tres días cruciales en la general

Si bien las victorias consecutivas en el Santos Tour Down Under han puesto en evidencia la resistencia reforzada y la velocidad de sprint de Sam Welsford, el piloto del Red Bull-Bora Hansgrohe sabe que su etapa con el maillot color ocre del líder casi ha terminado, con el Se espera que los aspirantes a la general tomen el mando en la tercera etapa del jueves.

Hasta ahora la carrera no ha sido plana, pero con las subidas no tan empinadas y más alejadas de la línea de meta, los equipos de velocidad han controlado la carrera. Eso significó el ganador consecutivo Welsford. Está en lo más alto de la clasificación general, pero otros 118 corredores están a 20 segundos.

“Sabes, creo que para la general, este es el gran shakedown”, dijo Welsford, cuyo equipo Red Bull-Bora Hansgrohe probablemente se concentrará en la tarjeta general del equipo, Finn Fisher-Black, el jueves.

La tercera etapa, desde Norwood a Uraidla, tiene 147,5 km de longitud y 3.236 m de desnivel.

La escalada comienza temprano, con el campo pasando por Norton Summit. Luego es un viaje de subidas y bajadas que finaliza en el Knotts Hill de categoría 1.

Tiene una longitud de 2,6 km con una pendiente media del 8% y una punta del 13,4%. No había aparecido antes en la ruta del Tour Down Under, pero esta vez se abordará dos veces. La primera ascensión culmina a falta de 40,8 km de los 147,5 km de la etapa y la segunda a sólo 5,6 km de la meta.

El desafío que plantea parece ser mayor en la realidad que en el papel.

“Al entrar, todavía pensaba que Willunga era el escenario principal, pero después de reconocer el tercer escenario, creo que podría ser el más importante”, dijo Fisher-Black. ciclismonoticias.

La doble subida a Willunga se produce el sábado al final de la etapa 5 y tradicionalmente ha sido un factor abrumador en la general en lo que suele ser una carrera apretada donde los segundos extra obtenidos a lo largo del camino pueden marcar la diferencia.

Este año, sin embargo, parece que la subida que es sinónimo del Tour Down Under tendrá que compartir protagonismo dada la magnitud del desafío que esperan los ciclistas en la etapa 3.

“Es un día realmente complicado. Hay un enfoque técnico en la subida final, y esa es realmente desagradable y empinada”, dijo Georg Zimmerman (Intermarché-Wanty), que fue 12º en la general en la carrera de 2024.

“Y después, no hay tiempo para recuperarse. Sólo quedan un par de kilómetros de subidas y bajadas hasta la meta”.

El impacto que tendrá ese terreno podría variar en función de una serie de factores, desde el viento, la forma en que se corre y cómo se desarrollan las tácticas y la estrategia, con una serie de incógnitas, especialmente porque es la primera aparición de la subida.

Puede que no sea un día en el que se pueda ganar la batalla de la general, pero hay consenso en que fácilmente podría ser un día en el que se pierda la carrera.

“No creo que nadie vaya a ganar la carrera en la etapa 3, creo que aún así será hasta Willunga, pero creo que si no estás en el grupo delantero mañana no podrás recuperar esa ventaja. “Hay mucho tiempo en el escenario de Willunga, así que es un día importante”, dijo el director deportivo de Picnic PostNL, Matthew Winston, a My Bike.

“Me imagino que será un sprint de un grupo más pequeño el que llegue a la meta, pero si no estás en ese grupo, la carrera podría terminar”.