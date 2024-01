Bolsa de premios de $20,000 para los mejores hombres y mujeres del evento de 136 millas del condado de Sonoma en comparación con Liège-Bastogne-Liège, Il Lombardia

Una novedad en la escena de las carreras norteamericana para 2024 es una carrera de un día digna de compararse con las clásicas europeas de primavera, con grandes subidas, gran “carácter” y un gran día de pago. El Growler rugirá en Windsor, California, el 13 de abril con un campo profesional que se unirá a ciclistas aficionados en la búsqueda de reclamar parte de una bolsa de 20.000 dólares en efectivo.

El Growler es una de las siete opciones de recorrido en Levi’s GranFondo, que fue fundado por el ex profesional del WorldTour Levi Leipheimer en 2009. Es la primera vez en los cuatro años de historia de la ruta más larga, 139 millas de ‘pista única para bicicletas de carretera’. Con 13,500 pies de escalada, profesionales y aficionados compiten juntos por premios en efectivo. Se repartirán 20.000 dólares en partes iguales entre los cinco mejores hombres y cinco mujeres. Otra novedad es que los ganadores de The Growler se determinarán en la línea de meta de un recorrido completo en lugar de en la cima de la subida final.

La caminata a través de la región vinícola del condado de Sonoma en el norte de California puede ser bucólica, pero Peter Stetina, nativo de Sonoma, quien fue uno de los primeros profesionales en subirse a bordo, dijo que los caminos accidentados y el terreno agotador ya hacen comparaciones con Lieja-Bastogne-Lieja. .

“El entusiasmo local en torno a esto ya es palpable y no puedo expresar lo difícil y majestuosa que es esta ruta. Es, sin duda, el curso de un día más difícil de Estados Unidos”, explicó Stetina a ciclismonoticias.

Confirmados para la línea de salida con Stetina están otros ex corredores del WorldTour que ahora dominan el circuito de grava profesional, incluidos Petr Vakoč, Lachlan Morton e Ian Boswell, mientras que el campo femenino incluye a las estrellas multidisciplinarias Sarah Sturm, Heather Jackson y Peta Mullens. Todos menos Boswell son parte de la serie todoterreno Life Time Grand Prix 2024.

Stetina describió el evento como una “carrera en ruta propiamente dicha”, aunque no es tradicional en muchos aspectos, como que no se permiten autos de equipo en el circuito. En un guiño a las carreras de gravel, se colocarán puestos de avituallamiento en la ruta y se aplicará un cierre rodante.

“Aquí en SoCo, llamamos a nuestra ruta ‘vía única del condado de Sonoma’. Las carreteras son sinuosas, empinadas y, a menudo, deterioradas. Hace que la conducción sea muy dinámica y siempre entreno con neumáticos 30c. Piense en ello como el manejo de una bicicleta de grava para bicicletas de carretera, ¡muy divertido!

El calendario y la posición geográfica de The Growler hacen que el evento sea atractivo para el elenco de personajes todoterreno que compiten en series de gravel norteamericanas, con el Belgian Waffle Ride Utah el fin de semana anterior el 6 de abril y el Fuego XL del Sea Otter Classic en Monterrey, California. 19 de abril.

Para las carreras de ruta nacionales, el Growler entra en conflicto con el Redlands Bicycle Classic, pero evita la primera carrera por etapas de la UCI en los EE. UU., el Tour of the Gila, que comienza el 24 de abril. En el calendario internacional, la Gravel Earth Series tiene una carrera en España en el El mismo fin de semana que The Growler.

“El año pasado estuvimos el mismo fin de semana que Sea Otter y definitivamente lo sentimos. Hay tantos eventos que es realmente difícil no superponerlos, como Redlands. Me encantaría contar con algunos jóvenes prometedores de la carretera y espero que algunos de ellos no estén en Redlands, pero tenemos los grandes nombres del gravel, y probablemente sean los ciclistas más rápidos de Estados Unidos en estos días”, fundador del evento. Leipheimer dijo ciclismonoticias.

“Esta es una gran oportunidad para devolverle al deporte que tanto me dio y brindarles a los jóvenes y futuros aspirantes de la ruta estadounidense la arena para probarse a sí mismos y mostrarse para experimentar lo que es correr en un circuito tan desafiante”.

¿Qué tan desafiante es el curso? Habló de una mezcla de factores que crean una carrera de un día más parecida al Tour de Lombardía, “distancia, desnivel, baches, grietas”, y la lista de ingredientes continuó.

“En las zonas remotas del condado de Sonoma, donde llueve mucho, las carreteras no se repavimentan mucho”, se rió. “Estas carreteras tienen carácter, están lejos de ser impecables. Eso es parte de lo que hace que este viaje sea tan grandioso, es muy atractivo. Tienes que estar concentrado y no puedes usar los neumáticos de carreras más ligeros o no lo lograrás”.

La subida a King Ridge Road, con una pendiente promedio del 10,7% durante más de una milla, es la firma del evento, utilizada para la ruta Gran Ride de 120 millas y el Growler de 139 millas. Es una subida que apareció en el Amgen Tour of California 2016, una carrera por etapas que Leipheimer ganó tres veces antes de retirarse en 2012, y también fue parte del Coors Classic de 1988.

Son solo 30 millas en Growler donde llega la subida de King Ridge, luego la ruta se dirige hacia el norte en el sentido de las agujas del reloj para un par de subidas largas y empinadas en Stewarts Point Road. De hecho, el Growler gruñe con otros 3,000 pies de ganancia de elevación en los Geysers, un tramo de 15 millas hasta el punto más alto que incluye pendientes del 12-13% y luego el circuito de regreso a Windsor, solo unas pocas millas al norte de Santa Rosa.

Los aficionados están invitados a participar en The Growler y pueden compartir el premio en metálico si terminan entre los cinco primeros en las categorías masculina y femenina. A diferencia de años anteriores, no existe un proceso de calificación para la inscripción; en cambio, los organizadores implementarán un horario límite estricto al inicio de Geysers Road.

“El GranFondo nació de mi amor por las carreras en ruta en mi carrera. Y hemos visto este cambio en las carreras de bicicletas en los EE. UU. en los últimos años, alejándose de las carreras en ruta. Hay una escena de críticas muy grande, lo cual es genial, pero hay tierra de nadie”, dijo Leipheimer, quien trabaja con Bike Monkey de California para producir el evento.

“Estados Unidos no tiene una carrera en ruta que recorra un circuito de 136 millas con 13.000 pies de desnivel. Con Bike Monkey, una empresa de eventos local en el condado de Sonoma, hemos adquirido mucha experiencia, conocimiento y relaciones con propietarios de tierras y agencias locales que nos han permitido ejecutar una carrera de 136 millas. Y eso realmente no es fácil, especialmente en Estados Unidos. Lo que queremos hacer es brindar la oportunidad (a los corredores) de demostrar su resistencia y su fuerza en un circuito como este”.

Las ganancias de todos los eventos en Levi’s GranFondo han recaudado más de $3 millones desde 2009 para la Fundación King Ridge, que presta servicios a organizaciones juveniles en riesgo.