Manxman vive para luchar otro día después de luchar en la etapa 1 a través de las montañas de los Apeninos.

Mark Cavendish completó una batalla por la supervivencia cuidadosamente calculada pero dolorosa durante la primera etapa del Tour de Francia, desde Florencia hasta Rímini. A pesar de vomitar al principio y sufrir en el calor extremo del verano italiano, logró terminar en el último grupeto y vivir para luchar otro día.

“Veía estrellas, era muy difícil”, admitió.

Durante la mayoría de las etapas del Tour de Francia, la atención se centra en la parte delantera de la carrera. La primera etapa también se trató de quiénes sufrieron y cayeron del pelotón, incluso en la primera subida, a más de 160 kilómetros de la meta, y luego en la otra serie de subidas a través de los Apeninos hacia Rímini y la costa del Adriático.

Cavendish, que espera rompe el récord histórico de victorias de etapa del Tour de Francia este año, atravesó su festival de sufrimiento rodeado de compañeros de equipo mientras luchaban por llegar a Rímini dentro del tiempo límite.

Finalmente, terminó la etapa junto con su líder y compañeros de equipo Michael Mørkøv, Cees Bol, Yevgeniy Fedorov y Davide Ballerini. Lamentablemente, Michele Gazzoli no logró terminar la etapa. Fabio Jakobsen (Dsm-firmenich PostNL) también formó parte del grupo final.

ciclismonoticias Fue testigo de cómo Cavendish se echaba agua fría sobre la cabeza y trataba de recuperarse de su esfuerzo mientras celebraba en silencio haber sobrevivido a la etapa con sus compañeros. Se dirigió hacia el autobús del equipo Astana Qazaqstan y, con la gran multitud vitoreando su nombre.

Tras un breve momento de recuperación, salió del autobús para explicar cómo sobrevivió ese día. Luego se preparó para seguir a sus compañeros y disfrutar de un breve momento en un baño de hielo colocado dentro de un vehículo del equipo.

“Fue el calor, afectó a mucha gente”, dijo Cavendish, aparentemente habiéndose recuperado al menos parcialmente de su enorme esfuerzo.

“Si tienes mi tipo de cuerpo ahora, no empieces a montar en bicicleta, porque esos días ya pasaron”, dijo, sobre el sufrimiento necesario incluso en una primera etapa montañosa del Tour.

Cavendish y su coche del equipo Astana Qazaqstan tenían el control de su destino, calculando y controlando sus esfuerzos en la serie de subidas en la carretera a Rimini.

“Pero sabemos lo que estamos haciendo, eso no significa que sea fácil. No andamos hablando por ahí. Fue muy difícil, fue muy difícil, pero teníamos un plan y nos apegamos a él. Lo hubiera hecho. Me gustaba quedarme una subida más con el pelotón, pero iba viendo estrellas, era muy duro.

“Es un poco aburrido, pero así es como ha ido el ciclismo”, explicó Cavendish mientras los numerosos aficionados aglomerados alrededor del autobús del equipo gritaban su nombre y le ofrecían apoyo.

“Es una bonita historia, pero el límite de tiempo no está ahí para dejar a la gente fuera de la carrera, está ahí para cuando la gente está enferma y herida y sigue adelante”.

Cavendish vivió para luchar un día más y no debería tener problemas en la etapa 2 de Bolonia debido a las primeras carreteras planas. Su primera oportunidad de luchar por la victoria será en la etapa de Turín, donde se espera el primer sprint del grupo.