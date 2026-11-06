“La iniciativa surge de escuchar a los atletas y a los equipos sobre la necesidad de llegadas seguras”, afirma Luca Guercilena


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Al desvelar lo que describió como un recorrido “moderno” para la edición de 2027, el nuevo jefe del Giro de Italia, Luca Guercilena, destacó algunos detalles llamativos, uno de los cuales fue la presencia no de uno, ni de dos, sino de tres circuitos de automovilismo.

Uno de ellos, la icónica pista de Monza, acogerá la salida de la importante contrarreloj de la etapa 15, pero los otros dos, el circuito Marco Simoncelli en la etapa 4 y el circuito de Mugello en la etapa 11, albergarán grandes llegadas al sprint.

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