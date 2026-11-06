“La iniciativa surge de escuchar a los atletas y a los equipos sobre la necesidad de llegadas seguras”, afirma Luca Guercilena

Al desvelar lo que describió como un recorrido “moderno” para la edición de 2027, el nuevo jefe del Giro de Italia, Luca Guercilena, destacó algunos detalles llamativos, uno de los cuales fue la presencia no de uno, ni de dos, sino de tres circuitos de automovilismo.

Uno de ellos, la icónica pista de Monza, acogerá la salida de la importante contrarreloj de la etapa 15, pero los otros dos, el circuito Marco Simoncelli en la etapa 4 y el circuito de Mugello en la etapa 11, albergarán grandes llegadas al sprint.

Esto, dijo Guercilena, quien asumió su cargo de director de ciclismo de RCS Sports luego de su salida como director del equipo Lidl-Trek este verano, fue una estratagema deliberada en el impulso cada vez más urgente por la seguridad de los ciclistas.

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“La iniciativa surge de escuchar a los atletas y a los equipos sobre la necesidad de llegadas seguras”, dijo en el escenario durante la presentación del recorrido el martes.

“Esto se relaciona con el requisito más amplio de entornos donde incluso los niños puedan entrenar de forma segura. Creemos que el Giro de Italia, que también tiene un papel en el fomento de la cultura ciclista, puede promover el uso de los circuitos de carreras de motor como nuevos centros para equipos juveniles, permitiendo a los ciclistas jóvenes entrenar en un entorno seguro. Esto ofrece a las familias la tranquilidad de saber que sus hijos pueden andar en bicicleta en un entorno seguro.

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“Desde el punto de vista competitivo, también garantiza que los atletas tengan una zona de meta muy amplia, lo que les permitirá rendir al máximo y, sobre todo, con seguridad”, añadió.

El uso de circuitos de carreras, que tienen pistas anchas y superficies lisas, intuitivamente parecería tener sentido en términos de seguridad, evitando el mobiliario de la carretera y los puntos de pellizco asociados con los acabados en el centro de las ciudades en la vía pública.

Sin embargo, la evidencia (ciertamente muy limitada) no es tan convincente, ya que la última llegada al sprint del Gran Tour en una pista de motor resultó en una serie de accidentes y varios ciclistas expresaron preocupaciones de seguridad.

El ejemplo del Tour de Francia 2023

Ese último ejemplo se produjo en el Tour de Francia 2023, donde finalizó la cuarta etapa en el circuito Paul Armagnac de Nogaro.

La primera caída se produjo en una de las rectas a 1,7 km del final, con un golpe en los hombros que envió al suelo a varios corredores, incluido el favorito de la etapa, Fabio Jakobsen. Una segunda caída en una curva a izquierdas en el último kilómetro hizo que el pelotón se dispersara aún más y fragmentara aún más, dejando sólo a unos 25 corredores para disputar el sprint. Otro choque contra las barreras en pleno sprint culminó un final que fue recordado más por los derrames y menos por las emociones.

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No todos los accidentes estuvieron necesariamente relacionados con el hecho de que esta final se estaba desarrollando en una pista de carreras de motor, pero hubo comentarios interesantes de varios pilotos que sugirieron que esto podría haber tenido algo que ver con ello.

“Un circuito no es más seguro que un camino para terminar, te lo puedo asegurar”, dijo Mathieu van der Poel, que sirvió de guía para el ganador del día, Jasper Philipsen. “Fue muy rápido y las curvas son bastante difíciles de juzgar en el pelotón y tampoco tienes adónde ir, así que estoy muy feliz de haber logrado mantenerme en pie”.

El propio Philipsen citó las curvas para expresar su sorpresa por lo inseguro que se sentía, mientras que el líder de su rival, Jasper De Buyst, explicó por qué las pistas de carreras pueden no ser tan seguras como podría pensarse.

“Ninguno de nosotros está acostumbrado a terminar en un recorrido tan ancho, la entrada es bastante pequeña y luego carriles grandes otra vez. En este tipo de curvas, todo el mundo puede seguir pedaleando y puedes tomar 10 una al lado de la otra. Al final es como tener una recta larga, pero aún más peligrosa”, dijo.

“A veces la gente piensa que cuanto más anchas hacemos las carreteras y más vamos en circuitos y lo que sea, más seguro se vuelve. Pero hoy vemos lo contrario. Creo que a veces lo que lo hace más seguro es cuando estiras el pelotón, como ayer, por ejemplo, con el giro en U. Luego el pelotón se estira, y de ahí en adelante todos mantienen su posición o más o menos mantienen su posición, y luego se obtienen sprints más seguros”.

Queda por ver qué secciones exactas de los dos circuitos se utilizarán en el Giro de Italia del próximo año y, sobre todo, cuántas curvas estarán involucradas, aunque naturalmente también entran en juego otros factores: vale la pena señalar que parte de ese caos del Tour de Francia se atribuyó a la relativa frescura después de un día muy lento hasta ese final.

Pero hasta que todos lleguen sanos y salvos a las etapas 4 y 11, es posible que todavía haya cierta contención de la respiración y cierta reserva de juicio en lo que respecta a la idoneidad de las pistas de motor para las finales de sprint ciclista.

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