El viernes por la noche falleció el ciclista Mg.K Vis-Colors for Peace

El ciclista italiano Simone Roganti, de 21 años, murió el viernes por la noche en su casa de Spoltore, en Abruzzo, después de enfermarse repentinamente, informó hoy el servicio de noticias italiano ANSA.

Según se informa, Roganti se fue a la cama, pero se levantó y fue a ver a sus padres para decirles que se sentía mal antes de desplomarse. Los paramédicos no pudieron reanimar a Roganti, que competía para el equipo continental MG. K Vis Colors for Peace.

Según el informe, la Fiscalía de Pescara ordenó una autopsia para conocer la causa de la muerte.

“¿Una investigación de la Fiscalía y una autopsia? Estoy contento. En un momento trágico como este hay que entender”, afirmó el presidente del equipo Colores por la Paz de MG. K Vis, Angelo Baldini.

Roganti terminó recientemente noveno en el Trofeo SC Corsanico a nivel nacional y en julio corrió el Giro della Valle d'Aosta.

“Supongo que había pasado todos los controles, todas las pruebas necesarias. Somos un equipo que desde principios de año sólo había ganado dos carreras porque no pensamos en estresar a nuestros chicos, sino en llevarlos al profesionalismo. De hecho, Simone me había dicho en un mensaje que había firmado el lunes pasado con un equipo holandés. Y me alegré mucho”.

Según los informes, Roganti debía competir en el Trofeo Matteotti el 15 de septiembre.

La organización del Giro della Lunigiana ha publicado en las redes sociales su “profundo pesar por la muerte de Simone Roganti, de 21 años, que participó en nuestra carrera en 2021 con la camiseta de la selección nacional. Enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Simone”.