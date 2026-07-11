Marcos Méndez corre largo para ganar la carrera élite masculina por delante de Cade Bickmore y el campeón canadiense de criterio Jayden McMullen

Skylar Schneider (L39ION de Los Ángeles) y Marcos Méndez (Foundation Cycling New York) ganaron carreras de élite entre semana en el Global Relay Gastown Grand Prix en Vancouver, Columbia Británica.

La velocista estadounidense Schneider compitió por última vez en Gastown hace dos años, cuando también obtuvo la victoria. La victoria del argentino Méndez marca la primera victoria de un corredor sudamericano en la 53ª edición de la carrera canadiense de un día.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Marcos Méndez (Foundation Cycling New York) gana el Gran Premio Global Relay Gastown 2026 en Vancouver, Columbia Británica