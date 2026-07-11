Marcos Méndez corre largo para ganar la carrera élite masculina por delante de Cade Bickmore y el campeón canadiense de criterio Jayden McMullen

Skylar Schneider (L39ION de Los Ángeles) y Marcos Méndez (Foundation Cycling New York) ganaron carreras de élite entre semana en el Global Relay Gastown Grand Prix en Vancouver, Columbia Británica.

La velocista estadounidense Schneider compitió por última vez en Gastown hace dos años, cuando también obtuvo la victoria. La victoria del argentino Méndez marca la primera victoria de un corredor sudamericano en la 53ª edición de la carrera canadiense de un día.

Un día después de albergar los octavos de final de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia, las calles del centro de Vancouver se llenaron de espectadores para ver cómo los ciclistas de élite competían por una parte de un premio de 50.000 dólares canadienses, y cada ganador recibió un cheque por 12.000 dólares.

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La carrera no tradicional de cuatro curvas, con el primer giro en Water Street con un giro brusco a la izquierda con un cambio de dirección de más de 110 grados, se llevó a cabo el miércoles por la noche. La carrera femenina contó con 40 vueltas y la masculina 50 vueltas.

L39ION de las compañeras de equipo de Los Ángeles, Samantha Schneider y Holly Breck, detuvieron una serie de ataques que redujeron a los 70 titulares a 35. Más tarde, Skylar Schneider atravesó el frente del campo al acercarse a la línea, manteniendo a raya a Kiwi Bryony Botha (Fearless Femme Racing), quien llegó recién salido del título general en el Tour of America's Dairyland.

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La ex campeona mexicana Yarely Salazar (Caldera Medical x Aurea Racing) lideró el grupo reducido hasta la última curva de la larga recta, pero solo sirvió como zanahoria para Schneider. El ciclista estadounidense de 27 años superó a Salazar faltando 100 yardas para llevarse la victoria. Salazar luego vio pasar a Botha y luego terminó tercero.

Schneider, ganadora anterior de la carrera de Vancouver en 2024, llegó como una de las favoritas femeninas, habiendo ganado el título omnium en Saint Francis Tulsa Tough y obteniendo una victoria y otros tres podios en la serie Dairyland del Tour of America en su estado natal de Wisconsin. Dijo que fue fácilmente una de las carreras más difíciles del año, y cada equipo aportó su “mejor juego” por el premio en metálico que se ofrecía.





Méndez controló el rodaje para la victoria, Cade Bickmore (Team Cadence Cyclery p/b Waldo Racing) y el campeón nacional canadiense de criterio Jayden McMullen (TaG Cycling), completando el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Después de un sprint tardío disputado por Luke Fetzer (Team Cadence Cyclery p/b Waldo Racing) y Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), el dúo se situó al frente de la carrera en la penúltima vuelta. Tyler Williams (L39ION de Los Ángeles) luego se puso al frente en la primera parte del circuito final, con el equipo Cadence Cyclery tomando el relevo con tres corredores.

Méndez luego golpeó el frente después de la última curva y golpeó hacia el frente sin permitir que nadie se acercara. El argentino, que ganó este año en Harlem Skyscraper Cycling Classic y Sunny King Criterium, sorprendió a los favoritos de la carrera masculina, con el actual campeón estadounidense de criterium, Luke Elphingstone (Project Echelon Racing), quinto detrás de Jim Brown (L39ION de Los Ángeles).

El ganador del año pasado, Lucas Bourgoyne (Team Cadence Cyclery p/b Waldo Racing), sirvió como líder para Bickmore y para él mismo, quedando sexto. Lamperti, que fue tercero el año pasado, acabó séptimo.

Los resultados completos están disponibles en el sitio web del Gran Premio de Gastown.