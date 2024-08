El australiano pierde casi un minuto en una dramática batalla cuesta arriba en Cazorla

El líder de la Vuelta a España, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), reconoció que no tuvo un día fácil en la última subida empinada y agotadora de Cazorla el sábado. El australiano cedió casi un minuto al principal contendiente antes de la carrera, Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), y vio su ventaja en la clasificación general reducida a poco menos de cuatro minutos.

Después de que la ruta girara bruscamente a la derecha al pie de la subida final de cinco kilómetros, O'Connor respondió bien al aumento inicial del ritmo de Roglič y siguió constantemente al esloveno hasta casi la mitad del recorrido.

Pero, a medida que Roglič avanzaba una y otra vez, O'Connor se desmoronó de repente. Cuando fue superado por las víctimas anteriores de la presión de Roglic, parecía que O'Connor estaba en serios problemas.

Finalmente, O'Connor logró estabilizar el barco hasta el punto de limitar la diferencia a 46 segundos y una bonificación de tiempo de 10 segundos. Pero aunque las expectativas de que Roglič intentara aprovechar al máximo su superioridad en las subidas en la etapa mucho más dura del domingo se han disparado, O'Connor parecía estar a la defensiva y su aparentemente inexpugnable ventaja en la clasificación general era más vulnerable de lo que algunos esperaban.

“Fue un poco decepcionante, no fue mi mejor día”, dijo O'Connor a los periodistas. “Es como todas las Grandes Vueltas, siempre hay altibajos. Todavía llevo el maillot rojo, así que miraré atrás con la mente abierta. Pero desde luego no quería perder ese tiempo”.

O'Connor restó importancia al hecho de que su compañero de equipo Felix Gall no lo acompañó hasta el final.

“El equipo ha estado muy bien todo el día y Félix me ha esperado en la subida, esos últimos 200 metros (cuando estaba solo) no han importado. En general, estoy muy contento con el equipo”.

Sin embargo, como dijo en otra entrevista, volvió a sufrir las altísimas temperaturas, como en la cuarta etapa en Villuercas, donde perdió alrededor de un minuto respecto a Roglič.

“Fue solo el calor, hace mucho calor, lo que me afectó hoy. Ayer no lo sentí en absoluto. Es un poco frustrante quemarse, pero le pasa a todo el mundo en algún momento. Es una pena que haya pasado hoy”.

O'Connor recorrerá el domingo carreteras mucho más familiares en Sierra Nevada, donde ha estado habitualmente en concentración de altura y que describió como “uno de los días más importantes de la carrera”.

“No terminará en la cumbre, pero será divertido. Israel (Premier Tech) se esforzó mucho y Primož se benefició. Así que, al final, la prueba estará en el pudin”.

Fuera de los eventos de la etapa 8, O'Connor está corriendo su último Gran Tour con el equipo actual Decathlon-AG2R La Mondiale, pasando a Jayco-AIUIa en 2025, y fue mordaz cuando se le preguntó sobre otros equipos que optaron por no llevar corredores a la Vuelta si se transfieren a otro equipo.

“Los equipos que hacen eso son estúpidos”, afirmó tajante. “Si los corredores siguen motivados -y deberían estarlo- no sacas un paracaídas y te vas de vacaciones. Esa no es forma de devolver lo que has aportado a un equipo”.

“Estoy orgulloso de estar aquí, en mi último Gran Tour con el equipo, tal vez mi última carrera con el equipo, y esto se siente como la guinda del pastel. He conseguido algunos grandes resultados con ellos, pero liderar un Gran Tour es algo muy especial. Así que estoy orgulloso de no ser alguien que simplemente saca un paracaídas y aún así recibe su sueldo todos los meses”.

O'Connor puede haber sonado deprimido después de una derrota tan dura ante Roglič, pero así como los equipos rivales subestimaron gravemente sus posibilidades de triunfar en la etapa 6 por una diferencia de tiempo tan grande, el revés de la etapa 8 es una batalla en una guerra mucho más larga.

Sin duda, como corredor con su historial general en Grandes Vueltas, sin mencionar el quinto puesto en la etapa la última vez que la Vuelta terminó en Sierra Nevada en 2022, el australiano todavía tiene todo por jugar el domingo.