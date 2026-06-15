Matteo Jorgenson dice que vio al corredor británico “ir al límite” en el descenso final de la montañosa etapa 6

Netcompany-Ineos puede dar un suspiro de alivio después de que su líder del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, Oscar Onley, terminara la etapa 6 tras un accidente que presenció Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

“El descenso fue realmente complicado. Realmente espero que Oscar Onley esté bien. Lo vi caer por el borde, y eso me asustó un poco”, dijo Jorgenson después de ver a Onley caer en el descenso desde Côte d'Héry-sur-Ugine dentro de los últimos 10 km de la etapa de montaña de 182,3 km hasta Crest-Voland.

Fue una espera tensa para obtener información hasta que se vio a Onley cruzar la línea de meta 29 minutos y 17 segundos después del ganador de la etapa Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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Netcompany-Ineos emitió un breve comunicado en las redes sociales, escribiendo: “Oscar Onley pudo terminar la etapa 6 del #TourAuvergneRhoneAlpes a pesar de sufrir un accidente en el descenso final. Nuestro equipo médico lo evaluará más a fondo y le proporcionaremos una actualización a su debido tiempo”.

Fue un día terrible para el equipo británico, que perdió a Josh Tarling en una caída al principio de la etapa. Se vio al británico acunando con cautela su brazo izquierdo y el equipo confirmó que estaba siendo evaluado por lesiones. El comunicado de la carrera confirmó la fractura, y Tarling fue trasladado a un hospital de Chambéry, mientras que Onley fue trasladado a Albertville para realizarle radiografías.

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Luego, el otro líder general del equipo, Kévin Vauquelin, no pudo aguantar cuando Paul Seixas del Decathlon CMA CGM atacó en la subida final a Crest-Voland y perdió 1:32 ante el francés e Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Cayó del segundo lugar en la general al 15° lugar detrás del nuevo líder de la carrera, Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Vauquelin está ahora a 3:50 de Tuckwell y a 44 segundos de Seixas.