Matteo Jorgenson dice que vio al corredor británico “ir al límite” en el descenso final de la montañosa etapa 6

Netcompany-Ineos puede dar un suspiro de alivio después de que su líder del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, Oscar Onley, terminara la etapa 6 tras un accidente que presenció Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

“El descenso fue realmente complicado. Realmente espero que Oscar Onley esté bien. Lo vi caer por el borde, y eso me asustó un poco”, dijo Jorgenson después de ver a Onley caer en el descenso desde Côte d'Héry-sur-Ugine dentro de los últimos 10 km de la etapa de montaña de 182,3 km hasta Crest-Voland.

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