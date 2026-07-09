“Esto demuestra que si hacemos un buen trabajo, podemos estar aquí y liderar el Tour de Francia”, dice el director del equipo Thor Hushovd.

Thor Hushovd esperó más allá de la meta en Foix para celebrar que Torstein Træen se llevara el maillot amarillo en el Tour de Francia, sabiendo que era un momento histórico para Træen, para el ciclismo noruego y para el equipo Uno-X.

Sólo tres corredores noruegos han vestido alguna vez el maillot amarillo: Hushovd, Alexander Kristoff y ahora Træen entre ellos.

“Estoy muy orgulloso de Torstein y de todo el equipo porque siempre es un sueño hecho realidad ponerse la camiseta amarilla”, dijo Hushovd. “Es un gran momento para nosotros, pero demuestra que si hacemos un buen trabajo, podemos estar aquí y liderar el Tour de Francia”.

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Algunos de los corredores de Uno-X Mobility celebraron bajo el área del podio cuando Træen se puso el maillot amarillo.

“Esto es enorme para el equipo”, dijo Magnus Cort. ciclismonoticias.

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“Es el cuarto Tour para el equipo y tenemos la camiseta amarilla. De hecho, es la primera vez que estoy en el Tour con un equipo que tiene la camiseta amarilla. Eso lo hace grande para mí personalmente, pero es aún más grande para el equipo”.

Træen es un muy buen escalador y, con suerte, tendrá algunos días con el maillot amarillo. Haremos todo lo posible para ayudarlo”.

Træen, de 30 años, realizó un atraco similar en la Vuelta a España de 2025, vistiendo la camiseta roja de líder durante cuatro etapas y terminando noveno en la general. Hacerlo una vez quizás dependa de alguna fortuna; hacerlo por segunda vez y en el Tour de Francia es una muestra de talento.

Superó un cáncer de testículo en 2022 después de que una prueba antidopaje en el Tour de los Alpes detectara niveles hormonales elevados. En 2024, sufrió una fuerte caída en el Tour y terminó la carrera con una fractura en el codo.

“Estoy feliz de haber tenido un desempeño tan bueno en el Tour; es la carrera más importante del mundo”, dijo Træen. “Estoy agradecido de que el equipo me haya dado la oportunidad de vestir esta camiseta”.

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Træen se unió a la escapada decisiva de la etapa montañosa hacia las estribaciones de los Pirineos, 5:06 menos que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG). El estadounidense Sean Quinn (EF Education-EasyPost) fue su rival más cercano y su mayor amenaza a 5:34 de Pogačar.

El californiano podría haberse convertido en el primer estadounidense en vestir el maillot amarillo desde Greg LeMond, pero Træen hizo una carrera inteligente, controló los ataques de Quinn y aprovechó la determinación de Lidl-Trek para ganar la etapa con Mads Pedersen.

“En la última subida sólo había que tener piernas”, explicó Træen.

“Con el calor, nunca sabes cómo reaccionará tu cuerpo. Una vez que llegué a ese punto, me di cuenta de que la posibilidad de vestir el maillot amarillo era real, pero todavía tenía que cruzar la línea de meta”.

Træen ahora aventaja a Quinn por 28 segundos, con Mathias Vacek (Lidl-Trek), que también estaba en la fuga, tercero en la general con 3:53. El anterior líder de la carrera, Pogačar, es cuarto con un importante tiempo de 7:53. Pogačar nunca había estado tan abajo con el maillot amarillo.

Se espera que Træen pueda defender su ventaja en la primera etapa sprint del miércoles hasta Pau y en la sexta etapa montañosa que sube el Col du Tourmalet. Podría permanecer de amarillo hasta bien entrada la segunda semana, hasta las etapas de montaña en los Vosgos y los Altos Alpes.

“Paso a paso, año tras año, estamos trabajando duro como Noruega y Dinamarca juntos”, dijo Hushovd sobre el proyecto Uno-X Mobility.

“Tenemos un equipo diferente en comparación con otros. Somos un equipo escandinavo con corredores sólo de Noruega y Dinamarca. Eso lo hace más complicado porque no podemos contratar corredores de muchos países diferentes. Pero nos enorgullece mucho cuando logramos un objetivo importante como ganar el Tour de Francia con amarillo”.

Uno-X Mobility también cuenta con Tobias Halland Johannessen, que terminó sexto en la general del Tour 20125 y Jonas Abrahamsen, que ganó una etapa en 2025. Træen terminó noveno en la general en la Vuelta en 2025 durante una pausa de dos temporadas en Bahrain Victorious.

Husdhovd dejó claro que aún no han terminado.

“Es posible apoyar a Tobias Halland Johannessen porque quiere hacerlo aún mejor este año que el año pasado. Esta camiseta puede ayudar a motivar a todo el equipo. Sabemos que podemos hacer mucho más y queremos más”.



