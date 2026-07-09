“Esto demuestra que si hacemos un buen trabajo, podemos estar aquí y liderar el Tour de Francia”, dice el director del equipo Thor Hushovd.

Thor Hushovd esperó más allá de la meta en Foix para celebrar que Torstein Træen se llevara el maillot amarillo en el Tour de Francia, sabiendo que era un momento histórico para Træen, para el ciclismo noruego y para el equipo Uno-X.

Sólo tres corredores noruegos han vestido alguna vez el maillot amarillo: Hushovd, Alexander Kristoff y ahora Træen entre ellos.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


El ciclista noruego del equipo Uno-X Mobility, Torstein Träen, celebra en el podio con el maillot amarillo de líder general después de la cuarta etapa de la 113.ª edición de la carrera ciclista del Tour de Francia, 182 km entre Carcassonne y Foix, en el suroeste de Francia, el 7 de julio de 2026. (Foto de Jeff PACHOUD / AFP)