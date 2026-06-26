“Corresponde a cada ciclista conocer y respetar esas normas”, dice el director deportivo de ciclismo belga, Massimo Van Lancker.

Los informes de que Remco Evenepoel podría enfrentar una suspensión de nueve días por faltar al Campeonato Nacional Belga de Ruta y, por lo tanto, en teoría, se le impediría participar en el Tour de Francia, han provocado una polémica en Bélgica.

No está claro si Evenepoel se verá obligado a correr el domingo, presentar algún tipo de justificación médica o intentar impugnar una posible prohibición.

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