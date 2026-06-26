“Corresponde a cada ciclista conocer y respetar esas normas”, dice el director deportivo de ciclismo belga, Massimo Van Lancker.

Los informes de que Remco Evenepoel podría enfrentar una suspensión de nueve días por faltar al Campeonato Nacional Belga de Ruta y, por lo tanto, en teoría, se le impediría participar en el Tour de Francia, han provocado una polémica en Bélgica.

No está claro si Evenepoel se verá obligado a correr el domingo, presentar algún tipo de justificación médica o intentar impugnar una posible prohibición.

Evenepoel se entrenó a principios de semana en los Alpes. Está en la lista de salida inicial para el campeonato de carreras en ruta plana del domingo cerca de Amberes, pero según Het Laatste Nieuws, No correrá y preferirá descansar para el Tour de Francia, donde buscará la clasificación general. Su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe aún no ha indicado cuáles de sus pilotos competirán en los numerosos campeonatos nacionales.

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Se espera que todos los corredores del Tour de Francia viajen a Barcelona para la Gran Salida el martes, y el Tour comenzará el sábado 4 de julio.

Wielerflits Destacó cómo la Federación Belga de Ciclismo es uno de los pocos órganos rectores que exige la participación en las carreras de ruta del Campeonato Nacional.

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Las reglas indican una suspensión de nueve días por no participar, que, si se aplica de inmediato, podría, en teoría, amenazar los planes de Evenepoel de participar en el Tour de Francia. Quien no cumpla con esa suspensión se arriesga a una sanción adicional de multa, suspensión de 14 días y la pérdida del premio en metálico.

Wielerflits ofrece una advertencia y sugiere que una prohibición nunca se aplicará estrictamente, sugiriendo que la Federación Belga está mostrando sus músculos o tal vez ha llegado a un acuerdo con los corredores de renombre que quieren perderse el Campeonato. Cualquier prohibición tal vez podría cumplirse más adelante este año, lejos de las carreras importantes.

“Como federación, junto con el organizador del evento, hacemos esfuerzos significativos para mantener el alto nivel y el prestigio del Campeonato Belga”, dijo a My Bike el director deportivo de ciclismo belga, Massimo Van Lancker.

“Por eso creemos que es importante que participen los mejores corredores belgas. Para muchos corredores esto no es un problema; al contrario, están orgullosos de competir por el título nacional.

“Los corredores que no puedan participar deberán aportar documentación legal oficial que demuestre que realmente no pueden participar. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a una sanción.

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“También es importante destacar que una parte sustancial de los ingresos generados por el Campeonato Belga de Élite se reinvierte directamente en el deporte. Estos fondos apoyan los campeonatos juveniles, las competiciones juveniles nacionales y el desarrollo y funcionamiento de los equipos nacionales.

“No hay excepciones. El Campeonato Belga de Ruta es obligatorio para todos los ciclistas profesionales, independientemente de su perfil o estatus”, dijo Van Lancker. Wielerflits.

“Cada ciclista ha recibido un correo electrónico que contiene toda la información. El reglamento está establecido en ese correo electrónico. Depende de cada ciclista conocer y respetar ese reglamento.

“Si no pueden asistir, deberán tomar las medidas necesarias. Si usted tiene un certificado médico, su ausencia es legítima y no se le aplicará la sanción. Si no tiene un certificado o un motivo válido, su ausencia es ilegal y Belgian Cycling tomará medidas”.

El equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe de Evenepoel no respondió cuando fue contactado por ciclismonoticias.

Evenepoel ganó el campeonato nacional de carreras en ruta de 2023 y quedó segundo el año pasado, con Tim Wellens ganando el icónico maillot negro, amarillo y rojo. Sin embargo, en los últimos años, algunos corredores se han saltado los Campeonatos Nacionales, alegando enfermedades y lesiones, sólo para correr agresivamente en el Tour de Francia.

La Federación Belga intenta defender sus campeonatos con el mandato de competir.

“No voy a cuestionar la decisión de un médico. Si dice que un corredor está demasiado enfermo para empezar o tiene dolor de rodilla, entonces no hago ninguna pregunta al respecto. Simplemente pensamos que es importante que los mejores corredores de Bélgica estén al inicio de esta carrera”, dijo Van Lancker.

“Estamos invirtiendo para llevar la carrera al nivel de otras carreras belgas importantes. También es importante para la promoción del ciclismo belga que los mejores corredores comiencen”.

“Por eso no vamos a cambiar ese reglamento a corto plazo. Ahora podemos centrarnos en las ausencias que mencionas, pero no debes olvidar que, en parte debido a las reglas, la calidad del campo inicial sigue siendo muy alta cada año”.

Los favoritos para el título de la carrera de ruta masculina incluyen a Arnaud Del Lie (Lotto-Intermarche), Tim Merlier (Soudal-QuickStep), Milan Fretin (Cofidis) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).