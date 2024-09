El corredor de Kern Pharma se enfrenta a equipos del WorldTour para conseguir su segunda victoria de etapa en cumbre en cuatro días

El jueves pasado, en la meta en alto de La Manzaneda, cuando Pablo Castrillo del Kern Pharma logró defenderse de los equipos WorldTour para conseguir en solitario la primera victoria de España en la Vuelta a España 2024, la capacidad del debutante en Grandes Vueltas de 23 años para romper el guión y derrotar a los gigantes de este deporte difícilmente podía dejar de impresionar.

Pero -como resultó ser- la magia cada vez más rara de uno de los equipos de menor presupuesto derrotando a los mejores equipos del WorldTour en un Gran Tour no terminó en Manzaneda para Castrillo y Kern Pharma.

En cambio, en el escenario mucho más dramático y difícil de un Cuitu Negru envuelto en niebla el domingo, Castrillo una vez más logró defenderse de dos nombres estrella en el negocio, Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) y Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en un final emocionante, prolongado y muy disputado.

Sin embargo, la cosa no podría haber estado más igualada, ya que el ataque inicial de Castrillo en las desafiantes pendientes finales de Cuitu Negru fue prácticamente perseguido por Vlasov en dos ocasiones, y el ruso parecía casi seguro en algunos momentos de superar al español para reclamar la victoria.

En cambio, Castrillo se esforzó más que nunca para poner unos metros vitales de luz diurna entre él y el corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe y cruzar la línea de meta 12 segundos por delante de su perseguidor más cercano. En el proceso, Castrillo demostró una vez más que en esta emocionante e impredecible Vuelta a España, en lugar de que los equipos punteros se lleven las victorias donde quieran, nada se puede dar por sentado.

“Ya estaba más que satisfecho con ganar una etapa, todo lo que vino después fue un plus. Así que ganar en una etapa como ésta, con unos desniveles tan duros y nada favorables para un corredor de mis características, es sencillamente increíble”, comentó Castrillo al término de la prueba.

“Vlasov se me acercó mucho en la sección más fácil de esta última parte empinada, pero cuando vi su cara y lo mucho que estaba sufriendo, supe que tenía que volver a intentarlo y tener esperanza. Sabía que tenía la oportunidad de superarlo”.

Parte de una escapada que duró todo el día y que culminó con ocho corredores que afrontaron el ascenso de 18 kilómetros de Cuitu Negru por delante de un grupo de favoritos liderado por T Rex-Soudal, el ritmo vertiginoso marcado por Sivakov hizo que el grupo se redujera a tres al pie del último “muro”. Pero a pesar de que parecía aguantar con fuerza en la larga subida de la primera parte de Cuitu, cuando llegó el momento decisivo de la subida, Castrillo dijo que tenía una gran ventaja sobre sus rivales.

“Hoy he ido mucho más tranquilo que en Manzaneda porque ya tenía una victoria de etapa en el bolsillo”, explica. “Había visto los vídeos de mi victoria allí también y me di cuenta de que no paraba de mirar atrás cuando estaba fuera en la subida. Esta vez he intentado atacar con más decisión y sin preocuparme por lo que pasaba detrás de mí. Simplemente he intentado pisar los pedales lo máximo posible y creo que eso ha ayudado a marcar la diferencia”.

Su estrategia para una de las tres etapas más duras de la Vuelta de este año había sido simple, dijo, y sus ambiciones -dado que sabía que, a diferencia de Manzaneda, Cuitu Negru tenía escrito “etapa general” por todas partes- habían sido muy limitadas.

“Sólo quería entrar en la escapada y, en realidad, no gasté demasiada energía en cruzar. Ya me sentía relajado porque ya había conseguido la victoria y sabía que los chicos de la general podían volver a alcanzarnos en cualquier momento”.

“Pero, en cualquier caso, nunca pensé que podría ganar con un resultado tan mítico contra Sivakov o Vlasov. Simplemente haber aguantado hasta el tercer puesto habría sido fantástico”.

“Manzaneda ya era irreal”, concluyó, “pero esto es un puto sueño”.

Nacido en la región oriental de Aragón y con su resultado más destacado antes de la Vuelta de este año y sus dos primeras victorias profesionales, un tercer puesto en la Vuelta a Langkawi de 2023, Castrillo también rindió homenaje al corredor más famoso de Aragón, el podio del Tour de Francia de 1999 y ganador de la etapa en cumbre Fernando Escartín, como “una inspiración para todos nosotros”.

“Siempre ha sido un gran referente”, afirma Castrillo sobre Escartín, que ahora trabaja como diseñador de ruta de la Vuelta a España. “Nos abrió el camino a todos en Aragón e incluso nos ayudó a llegar al punto en el que podemos luchar por la victoria, como hoy”.

Castrillo, vinculado al Ineos Grenadiers para 2025, fue preguntado si algún día podría soñar con repetir sus victorias de la Vuelta en el Tour de Francia. Pero a pesar de su capacidad ya establecida para romper techos de cristal y enfrentarse a los mejores equipos, el corredor del Kern Pharma dijo que mantiene los pies en la tierra.

“Por ahora no pienso mucho en el Tour”, dijo, “porque ganar dos etapas en la Vuelta ya es bastante impresionante”.