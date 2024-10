La respuesta simple es no, pero también hay una respuesta larga. Hemos tenido mucha experiencia mezclando Stans y Orange Seal y funcionó bien. Sin embargo, esa es sólo nuestra experiencia anecdótica.

Esas dos marcas están bastante extendidas y otras personas han informado resultados similares. Es posible que otras marcas también se combinen bien, pero ninguna marca prueba otras ni hace recomendaciones. No hay ningún incentivo para hacer eso desde su punto de vista. Entonces, no podemos decirte que en todos los casos no funcionará, porque no hay datos y todas las marcas recomiendan no mezclar. Lo mejor es no hacerlo.