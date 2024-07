“En este momento no hay nada que indique que se esté utilizando con el objetivo de mejorar el rendimiento”, afirma el presidente del MPCC

El Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) actualmente no tiene planes de solicitar nuevas reglas contra el uso de respiradores de monóxido de carbono, una práctica que ha sido un tema de considerable discusión en el Tour de Francia después de un Colectivo de escape Informe publicado durante la segunda semana de carrera.

El dispositivo permite dosificar con precisión monóxido de carbono en los pulmones para medir la hemoglobina, pero se han planteado preocupaciones de que la práctica podría eventualmente ser objeto de abuso para obtener ganancias de rendimiento.

UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike e Israel-Premier Tech confirmados para Colectivo de escape que tuvieron acceso al equipo, pero destacaron que utilizan el rebreather de monóxido de carbono para rastrear los valores sanguíneos en lugar de mejorar el rendimiento de forma artificial.

El ciclista con la camiseta amarilla Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) inicialmente ignoró las preguntas sobre esta práctica en el Tour antes de confirmar más tarde que una vez había usado un rebreather de monóxido de carbono para medir la masa de hemoglobina al comienzo de un campamento de altitud.

Jonas Vingegaard también confirmó el uso del dispositivo: “Sirve para medir la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre. No hay nada sospechoso en ello”.

El uso de rebreathers de monóxido de carbono no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, y el presidente del MPCC, Roger Legeay, ha dicho Noticias de ciclismo que su organización no tiene previsto por el momento pedir medidas contra el uso del dispositivo en el ciclismo profesional. Doce equipos del Tour de Francia 2024 son miembros del MPCC, incluido el Israel-Premier Tech.

“Estamos hablando de algo hipotético, no de algo sospechoso, así que hay que tener cuidado”, dijo Legeay. “En este momento, no hay nada que indique que se esté utilizando con el objetivo de mejorar el rendimiento, así que no es un tema en este momento”.

Los miembros del MPCC se adhieren a normas antidopaje voluntarias adicionales, incluida la prohibición del uso de cetonas y de cortisona en competición. El MPCC también presionó con éxito a la UCI para que prohibiera el Tramadol en competición, y la AMA siguió su ejemplo a principios de este año.

El movimiento se creó en julio de 2007 como respuesta a los escándalos de dopaje que ensuciaron el Tour de ese año. El maillot amarillo Michael Rasmussen fue expulsado del Tour por su equipo Rabobank por mentir sobre su paradero antes de la carrera, mientras que Alexandre Vinokourov dio positivo por dopaje sanguíneo.

En los años transcurridos desde entonces, el Tour se ha utilizado a menudo como indicador del éxito de la lucha contra el dopaje en el ciclismo, y la mayoría de los ganadores del Tour en los últimos 17 años se han enfrentado a preguntas de diversa intensidad sobre su credibilidad.

Preguntas y titulares familiares aparecieron en la última parte de este Tour en respuesta a los niveles sorprendentemente altos de rendimiento en las montañas, más notablemente después de la etapa 15 en Plateau de Beille, cuando el récord manchado de Marco Pantani en 1998 en la subida fue batido por 3:40. Legeay sostuvo que los principales ciclistas deben desempeñar un papel más activo para tratar de disipar las preocupaciones sobre la credibilidad del deporte.

“No se puede eliminar la sospecha por completo porque siempre existirá, en todas las facetas de la sociedad, pero aún se puede hacer más para reducirla”, dijo Legeay. “Sigo convencido de que no se puede reducir la sospecha solo con controles antidopaje negativos, sino con una lucha activa contra el dopaje. El pasado nos ha demostrado –especialmente con Lance Armstrong, que tuvo 500 controles negativos– que un control negativo está muy bien, pero eso en sí mismo no es suficiente para alejar la sospecha”.

“El MPCC desempeña un papel activo en la lucha contra el dopaje, vamos más allá de las reglas de la UCI: hemos sido muy activos en materia de corticoides, tramadol, gas xenón, y en no contratar a corredores que hayan sido sancionados por dopaje.

“Nuestras reglas están en vigor desde hace mucho tiempo y contribuyen mucho a combatir el dopaje. Estoy convencido de que adoptar un papel activo en la lucha contra el dopaje y respetar nuestras reglas es muy diferente a someterse simplemente a los controles antidopaje”.

Los 12 equipos del MPCC en el Tour 2024 son Cofidis, TotalEnergies, Lotto-Dstny, Uno-X Mobility, Israel-Premier Tech, Groupama-FDJ, Arkéa-B&B Hotels, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Intermarché-Wanty, EF Education-EasyPost, Decathlon-AG2R y DSM-Firmenich-PostNL.

.