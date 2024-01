Tres niveles de modelos coinciden con SL, SLX y CFR de sus otras bicicletas de carreras.

El anterior Canyon Grail causó un gran revuelo en la escena de la grava con su barra flotante de aspecto francamente loco. Si funcionó como se esperaba o no, hizo que la gente hablara y entró en nuestra lista de las mejores bicicletas de gravel, pero para la última versión de su bicicleta de carreras de gravel (junto con la Grizl, una máquina más orientada a la aventura) Canyon Ha vuelto a una cabina relativamente normal.

Ya hemos visto este nuevo Grial en acción desde Unbound, bajo Peter Stetina, y más recientemente bajo Kasia Niewiadoma cuando ganó el Campeonato Mundial UCI Gravel. Tal vez pase desapercibido, pero también ha logrado la victoria en Unbound 100 y 200, dos campeonatos nacionales y una gran cantidad de otras carreras de gravel de gran valor realizadas por atletas patrocinados por Canyon.

Hay mucho que desempacar, entre ellos la parte delantera rediseñada, así que profundicemos en lo que ha cambiado, las novedades y cuánto puede esperar desembolsar si quiere probar uno.

La bolsa de cuadro semiintegrada ahorra 1,5 vatios

No más barra flotante

Comencemos con la cabina, ya que la desaparición del Hoverbar, verdaderamente una pieza de innovación de Marmite, es lo que la mayoría de la gente notará desde el primer momento. Dado que el Grial se ha centrado aún más en las carreras, con la introducción de un nivel CFR (más sobre esto más adelante), parece que tener dos barras es demasiado para los aerodinámicos para cualquier ganancia de rendimiento que la comodidad adicional pueda haber ofrecido.

En cambio, el New Grail está equipado con la barra de doble caída CP0039, con un aspecto inclinado hacia abajo lejos del vástago. El CP0039 presenta lo que Canyon llama ‘Gear Groove’, un canal central en las barras que se puede borrar si no desea colocar ningún accesorio, pero que también se puede equipar con un soporte para computadora, un soporte para computadora frontal , o un conjunto de extensiones de barra aerodinámicas ajustables de aspecto muy interesante. Sí, Unbound ha prohibido las barras aerodinámicas, pero eso no impide que sean útiles en otras carreras o intentos de FKT. El soporte principal de las extensiones también incluye un lugar para colocar su computadora y también algo de almacenamiento para refrigerios.

Soluciones de almacenamiento, campanas y silbatos

Sí, la Grizl es más una bicicleta de aventuras y la Grail es el modelo de carrera, pero para carreras como Unbound XL, o para los mortales que solo quieren más bocadillos, el deseo de almacenamiento está presente en el mercado, incluso para las bicicletas de carreras. El nuevo Grail viene con un sistema de almacenamiento de bolsas en el cuadro similar al del nuevo Endurace, pero esta vez en el tubo diagonal en lugar del tubo superior, junto con una bolsa de cuadro parcial extraíble que utiliza el sistema Fidlock para evitar cosas feas (y desagradables). aero) correas. La bolsa cubre el puerto de almacenamiento del marco hasta cierto punto, por lo que tendría que quitar la bolsa del marco para acceder a él por completo.

Como era de esperar, como se parece a un carenado, la naturaleza semiintegrada de la bolsa de cuadro parcial le ahorra 1,5 vatios. Otro guiño a la aerodinámica, además de la compatibilidad con la barra aerodinámica, es la falta de salientes de botella en las horquillas. Tener algo tan ancho acabará con el área frontal, pero Canyon parece haberse dado cuenta al menos de que a los consumidores parece gustarles llevar bicicletas de gravel deportivas en viajes más largos y con mayor carga, y ha creado un conjunto de fundas de horquilla que agregan tres jefes en la parte delantera. si así lo desea, para portabotellas o jaulas de carga para transportar bolsas secas.

Si bien las horquillas no tienen salientes, el tubo superior tiene un juego para una caja bento y el tubo inferior tiene un tercer juego debajo, como es cada vez más estándar. Curiosamente, también hay un juego de guardabarros dedicado; un guiño más a la utilidad. Como alguien a quien le gusta andar con guardabarros completos en una bicicleta de grava, esto es algo grandioso de ver.

La tija de sillín, aunque no es el popular modelo de doble hoja, afirma ser mucho más flexible que la de la Canyon Ultimate y presenta la misma integración de luz trasera. (una característica que me gustó mucho del Ultimate)

Un nuevo nivel CFR

El Grail saliente solo cae en los niveles CF SL y SLX, pero dada su estatura como el número atrevido, no sorprende ver a Canyon optar por agregar un nivel CFR más alto a la alineación para igualar al Aeroad y Ultimate.

El nivel CFR viene con todas las comodidades (Gear Groove en las barras, almacenamiento en el tubo diagonal, sistema de bolsa de cuadro) y es 118 g más liviano (para el cuadro) y un 10% más rígido. Se puede comprar con Shimano GRX Di2 (6.999 €) o con un medidor de potencia equipado con Sram Red AXS. (7.999 €) Incluso puedes pagar 10.000 € para poner tus patas de grava en uno de los 70 modelos fabricados con la pintura salpicada ‘GRVL DZZL’: otra víctima de la escasez casi crítica de vocales en la industria de la grava.

El SLX, ahora de nivel medio, todavía tiene el mismo potencial de cabina y bolsa de cuadro, pero en una configuración de especificaciones más bajas, con una construcción Shimano Di2 que cuesta 4999 € y una Sram Force 5299 €. Este modelo equipado con Force es el único en toda la línea que no se envía con ruedas DT Swiss, sino que viene con Zipp 303 Firecrests.

Finalmente, tenemos el CF básico, que elimina el almacenamiento del tubo diagonal en el marco y cambia la cabina por un modelo más simple sin potencial de accesorios modulares. Todavía viene con la posibilidad de colocar la bolsa del cuadro. Hay dos modelos GRX disponibles (un 1x y un 2x), junto con una configuración Sram Rival, desde 2.699 €.

Los precios globales se agregarán a medida que estén disponibles.