¿Están los cascos aéreos supraaurales listos para dominar el pelotón?

Todavía no es una epidemia, pero los cascos aerodinámicos se están apoderando del Tour Down Under.

El equipo Ineos Grenadiers ya se ha visto afectado, cortesía de lo que suponemos es el nuevo KASK Utopia, pero ahora aerodinámica se ha extendido al equipo EF Education-EasyPost.

Harry Sweeney, del equipo masculino, ha estado usando lo que parece ser un casco aerodinámico nuevo y salvaje del patrocinador POC, que parece una especie de combinación del casco de contrarreloj Procen para carretera.

El diseño radical y el estilo de contrarreloj de este casco de carretera son tales que, al verlo por primera vez, pensé que debía haber habido un prólogo o una etapa de contrarreloj que de alguna manera me había perdido.

Si bien el casco KASK se parece a un casco de carretera, solo con bits extra sobre las orejas. POC – una marca que tiene forma con cascos salvajes, no lo olvidemos – ha dicho mucho “sostén mi cerveza” con el diseño, integrando una visera en la parte delantera, protectores para los oídos que se extienden hacia abajo desde el armazón en un material diferente y un casco completo. salida de aire en la parte trasera.

Evidentemente, POC se ha inspirado en gran medida en su casco de contrarreloj Procen, pero ha reducido un poco las características para hacerlo más apropiado para el uso en carretera. Por ejemplo, la cola es más corta y las cubiertas para las orejas solo bajan hasta la mitad, lo que probablemente ahorrará un poco de peso y retendrá la ventilación.

Al igual que el casco de contrarreloj Procen, hay tres grandes ventilaciones en la parte delantera de la cabeza e incluso integra una visera, algo que ha pasado de moda en los últimos años a pesar de los intentos del Giro Vanquish de mantenerlo vivo. Esta visera parece montarse mediante tres imanes en la parte inferior de la frente y parece que se puede quitar y volver a colocar en la parte trasera del casco, como lo hizo Sweeny en la foto de arriba.

El resultado, al parecer, es un casco que cierra la brecha entre los cascos aerodinámicos y los cascos de contrarreloj; uno que es más rápido que la actual línea aerodinámica de carretera de POC y al mismo tiempo se mantiene dentro de las reglas de la UCI.

¿Qué dicen las reglas de la UCI?

No hay reglas en el Reglamento Técnico de la UCI que digan que un casco puede o no cubrir las orejas del ciclista, pero probablemente sigan desempeñando un papel en el diseño de las secciones de las orejas.

La UCI tiene reglas que rigen las dimensiones de los cascos en carreras de pista y de ruta, presumiblemente para limitar las formas de lágrima aerodinámicas que antes prevalecían en las contrarreloj.

El libro de reglas dice:

“Para las disciplinas de carretera y pista, las dimensiones del casco (incluidos los accesorios) no deben exceder las siguientes dimensiones: Longitud (L) puede ser menor o igual a 450 mm; Ancho (W) puede ser menor o igual a 300 mm; Altura (H) puede ser menor o igual a 210 mm.”

Como referencia, un casco de carretera estándar mide aproximadamente entre 160 y 180 mm de altura, por lo que la altura de 210 mm probablemente limite la altura que puede alcanzar un casco por encima de las orejas.

¿Cuándo puedo comprarlo?

En esta etapa, no lo sabemos. La UCI afirma que “la comercialización se llevará a cabo a más tardar 12 meses después del primer uso en competición”, lo que sugiere que debe estar disponible para su compra dentro del año, pero hay formas para que las marcas retrasen esa fecha si es necesario.

De todos modos, esperamos ver más detalles en los próximos meses y, lo ames o lo odies, puedes apostar que pronto aparecerá en un crítico cerca de ti.