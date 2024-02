También se lanzaron ruedas Black Inc increíblemente ligeras

Visto por primera vez en el campeonato nacional australiano de carreras en ruta y luego en detalle en el Tour Down Under, la noticia de que Factor está lanzando una Ostro completamente nueva no sorprenderá a nadie, pero hoy es el día en que la bicicleta aerodinámica de la marca tendrá su gran revelación.

Completo con ‘desarrollo aerodinámico por zonas’, sigue la tendencia del momento de centrarse en el rendimiento aerodinámico en la parte delantera de la bicicleta y reducir el peso en la parte trasera, en un intento por tener una bicicleta lo más rápida posible y al mismo tiempo mantenerse lo más cerca posible. al límite de peso mínimo UCI de 6,8 kg.

Lo hace a pesar de que Factor también tiene la liviana O2 VAM en su gama, y ​​​​marca un ligero cambio en la comunicación de la marca sobre esa bicicleta de su mejor bicicleta de carrera todoterreno a algo más dirigido a ciclistas de ocio.

El lanzamiento también incluye la introducción de otro par de ruedas Black Inc. De manera similar a cómo el O2 VAM estuvo acompañado por el juego de ruedas 28/33, el lanzamiento de hoy de Ostro VAM está acompañado por las nuevas ruedas 48/58; Como era de esperar, es una opción más profunda y más adecuada a los objetivos aerodinámicos de la bicicleta.

Naturalmente, las afirmaciones del estilo Daft Punk de ser más rápido, más ligero, mejor, más fuerte También acompañan el lanzamiento, incluida una mejora de siete vatios en el rendimiento aerodinámico a 48 km/h, derivada de una mejora de CdA de 0,0055.

También se afirma una reducción de peso de 267,8 gramos (muy específica) para el ‘paquete premium con ruedas’. Se informa que un cuadro de 56 cm en color carbono crudo pesa 820 g. En breve entraremos en detalles sobre dónde se logró este ahorro.

Factor también afirma haber ahorrado más de dos minutos en la etapa 9 del Tour de Francia 2023 (que Michael Woods ganó con el OSTRO saliente, de ahí su relevancia).

Desarrollo zonificado

Como se está volviendo cada vez más común en los lanzamientos de bicicletas en los últimos tiempos, Factor quería exprimir todas las ganancias aerodinámicas de la parte delantera de la bicicleta y centrarse más en la reducción de peso en la parte trasera.

Con este fin, la marca trabajó de adelante hacia atrás dando forma a la parte delantera de la bicicleta para ayudar a dirigir el flujo de aire favorablemente alrededor del resto de la bicicleta y del ciclista.

Los ingenieros también dividieron la moto en cinco zonas; horquilla, tubo de dirección, tubo superior, tubo de sillín y tubo diagonal. A cada uno se le asignaron objetivos relacionados con el rendimiento aerodinámico, el peso y la rigidez, con el objetivo amplio de aumentar la aerodinámica, reducir el peso y mantener una rigidez similar a la del Ostro VAM saliente.

Para la horquilla, Factor dice que “sólo aceptaríamos una ganancia aerodinámica si se pudiera lograr sin comprometer el peso y la rigidez” y afirma haberlo logrado gracias a una forma ajustada de la pata de la horquilla, un área frontal reducida y una altura reducida de la corona de la horquilla. .

Curiosamente, se han añadido los llamados “pequeños detalles de superficie” en el interior de las patas de la horquilla para mejorar el flujo de aire junto a la rueda giratoria. Las patas de la horquilla también son un poco más profundas que antes, junto con un cono de nariz integrado en el tubo de dirección, otra incorporación de moda en las bicicletas de carrera últimamente.

Hablando del tubo de dirección, o zona dos en el lenguaje de Factor, Factor le ha dado una forma de reloj de arena más esculpida, que, según afirma, ofrece una conexión más prolongada del flujo de aire en todos los ángulos de guiñada, con el beneficio adicional de usar menos material, lo que también reduce el peso. . Factor dice que esta forma también guía el flujo de aire a lo largo de la parte inferior del tubo superior y entre las piernas del ciclista, en lugar de directamente hacia ellas.

A la zona tres, el tubo superior para ti y para mí, se le dio el objetivo principal de capturar ese flujo de aire y dirigirlo hacia la parte trasera de la bicicleta. Visualmente no hay mucho que hacer aquí que grite aerodinámica, pero al igual que el O2 VAM, se estrecha hacia la parte trasera, aunque de manera menos dramática.

La zona cuatro es donde las cosas se ponen complicadas. Dado el cambio en las reglas de la UCI que rigen las formas de los tubos, Factor pudo desarrollar una tija de sillín que es más delgada que antes y, por lo tanto, el tubo de sillín la siguió en su viaje por adelgazar. Esto permitió estrechar el tubo superior, al tiempo que redujo el área frontal y el material total utilizado.

Es aquí donde también se puede ver la nueva abrazadera de la tija del sillín. A diferencia de la O2 VAM, se adhiere a una tija de sillín estándar en lugar de un mástil y un tope, pero en lugar de una abrazadera de cuña de arriba hacia abajo como se ve en la antigua Ostro, la nueva bicicleta tiene una abrazadera de “empuje” de dos pernos, que esencialmente se expande y empuja hacia la parte trasera de la tija del sillín para mantenerla en su lugar.

Factor dice que la nueva tija de sillín Ostro Vam es un 36% más delgada que antes. La tija del sillín es un 20% más delgada, pero un poco más larga para alojar la abrazadera de la tija. El tubo del sillín también se ha desplazado ligeramente hacia atrás y ahora está diseñado con una ligera curva para envolver la rueda trasera. La cara trasera cóncava de la cámara está diseñada para cubrir perfectamente una cubierta de 28 mm.

Para redondear las zonas, la quinta se refiere a la unión del pedalier. Aquí, Factor dice que solo se hicieron algunos refinamientos sutiles y se observaron mejoras en el CdA, pero en general la aerodinámica, el peso y la rigidez permanecen sin cambios.

Portabidones que rompen las reglas

Quizás la característica más disimulada de la Ostro VAM no sea la parte de la bicicleta en sí, sino los portabidones patentados que la acompañan. Como la mayoría de bicicletas de carretera, puede albergar dos jaulas, pero se diferencian entre sí. Al igual que los portabidones BMC que se encuentran en Timemachine Road y otros, el portabidón del tubo diagonal está diseñado para asentarse lo más cerca posible, cerrando el espacio entre el marco y el bidón con paredes laterales reforzadas que ayudan a que el aire fluya fuera del tubo diagonal y alrededor del botella.

El portabidón del tubo del sillín, sin embargo, está diseñado de forma ligeramente diferente. Todavía tiene esos lados similares que permiten que el aire fluya desde la botella hacia el marco, pero en el interior hay un canal que guía el aire a través del marco cuando un ciclista ha descartado la botella.

Basados ​​en listones del borde de ataque de las alas de un avión (que se extienden durante el despegue y el aterrizaje para proporcionar una mejor sustentación a velocidades más bajas), ayudan a que el aire fluya hacia el tubo del sillín, que luego lo pasa hacia el neumático y la llanta.

Factor dice que la bicicleta es en realidad más aerodinámica con un portabotellas vacío que sin él.

Nuevas ruedas Black Inc.

Acompañando al nuevo Ostro VAM hay un nuevo par de ruedas de la marca de componentes interna de Factor, Black Inc. Se llaman 48/58 y, como su nombre indica, tienen 48 mm de profundidad en la parte delantera y 58 mm en la parte trasera.

Sorprendentemente, pesan sólo 1270 g el par, lo que para un juego de ruedas con freno de disco de 48/58 mm de profundidad es una cantidad increíblemente pequeña de gramos; De hecho, es líder en el mercado. Sólo las ruedas de una sola pieza de Syncros con radios de carbono moldeados son realmente capaces de competir sobre el papel (con 1290 g para 60 mm delante y detrás), aunque las últimas ruedas Ultra de 50 mm de Cadex se acercan razonablemente con 1316 g.

Están optimizados para neumáticos de 28 mm, tienen un ancho interno de 23 mm y cuentan con un buje de pestaña alta que, según Factor, contribuye a mejorar la rigidez lateral y la sensación de marcha.

Los pesos

A pesar de la afirmación increíblemente específica de Factor de que el nuevo Ostro VAM es 268,2 gramos más liviano que el modelo saliente del “paquete premium con ruedas”, hay algunas cifras que requieren mayor aclaración, que Factor ayudó a explicar cuando se le preguntó.

El libro de lanzamiento del Ostro VAM indica que el nuevo cuadro pesa 820 g frente a los 865,2 g del modelo anterior (tamaño 54 cm, negro/cromo). Sin embargo, la página de listado del Ostro VAM saliente en el sitio web de Factor indica que pesa 830 g.

Del mismo modo, al comparar las nuevas ruedas 48/58 con las FortyFive, el libro de lanzamiento indica una diferencia de 219 gramos, en virtud de que las ruedas nuevas pesan 1270 gy las antiguas pesan 1489 g. A pesar de esto, el sitio web de Factor afirma que el FortyFive pesa 1542 g.

Esta discrepancia se debe al hecho de que el peso de Ostro VAM que figura en el sitio web es para una combinación de colores negro mate (efectivamente sin pintar), mientras que la cifra de 862,5 g es para un marco pintado. El nuevo peso del marco también está pintado. por lo que Factor dice que 820 g frente a 862,5 g es una comparación comparable.

Al momento de escribir este artículo todavía no hemos recibido una aclaración sobre los pesos de las ruedas, pero creo que es importante aclarar que cualesquiera que sean las diferencias, ya sea cuadro o rueda, de todos modos estarían dentro del margen de diferencia entre dos cuadros idénticos. . Cuando Bianchi lanzó la Specialissima, dijo que el peso de la bicicleta era “6,6 kg con una precisión de +/- 5%”, lo que significaba que en realidad podía pesar entre 6,27 kg y 6,93 kg. Dado que el rango equivale a 660 gramos, unas pocas docenas aquí son perdonables.

Precio y disponibilidad

La Ostro está dirigida directamente al extremo superior del mercado, con un precio inicial de bicicleta completa de £ 8,999 (US $ 9,199 / € 8,849) completa con Shimano Ultegra Di2. Su precio máximo es de £11,399 (US $11,499 / €11,049) para un modelo equipado con SRAM Red eTap y medidor de potencia Quarq. Todas las bicicletas completas vienen con ruedas Black Inc 48/58 y potencia de barra de una sola pieza.

Un cuadro tiene un precio de £5,449 (US $5,499 / €5,799).

Las bicicletas están disponibles en tiendas y en línea de inmediato, en tamaños de 45 a 61 cm.