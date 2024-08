Al elaborar mi lista de los mejores maillots de ciclismo, algunas categorías fueron más fáciles que otras. Los maillots todoterreno fueron complicados, ya que hay muchos factores a tener en cuenta, mientras que las opciones ligeras fueron bastante sencillas, ya que tienen que funcionar bien en un calor abrasador y otras consideraciones son secundarias. Elegir el mejor maillot aerodinámico fue lo más difícil, ya que soy increíblemente consciente de que en esta era moderna del ciclismo en la que todo es cuantificable, me resulta imposible decir cuál es el maillot más aerodinámico desde un punto de vista verdaderamente científico. Incluso si pudiera, los resultados probablemente diferirían según quién lo use.

Con eso en mente, traté de elegir lo que pensé que era el mejor maillot aerodinámico de entre las opciones que hay en el mercado y que todos consideraríamos un maillot aerodinámico “normal”. Si quieres velocidad real, siendo realistas hoy en día, optarás de todos modos por un mono, por lo que el maillot aerodinámico queda relegado a ser simplemente un maillot más rápido y más aerodinámico para aquellos que quieren batir récords personales sin tener en cuenta todos los pequeños detalles.

En cualquier caso, si buscas un maillot aerodinámico sin cuantificar nada, creo que el Rapha Pro Team Aero Jersey es el indicado.

Diseño y estética

Esta es la última incorporación a un producto ya consolidado de la marca británica, aunque esta edición parece más una renovación que las actualizaciones anteriores. El maillot Pro Team Aero ahora se parece más a la mitad superior de un mono que a un maillot, y los cambios más importantes se han realizado en las mangas, los hombros y la parte superior de la espalda (los bordes de ataque, en términos aerodinámicos). La cifra principal es que este maillot es cuatro vatios más rápido que la versión anterior, lo que no es insignificante. También se afirma que es 7,8 vatios más rápido que… algo más que no se ha especificado, así que tómalo con pinzas.

La totalidad de las mangas, junto con la parte superior de la espalda y una pequeña sección bajo las axilas, están confeccionadas con el tejido texturizado 'Clima' de Rapha. Tiene una textura relativamente definida, casi en forma de diente de gallo, pero básicamente se trata de un montón de hendiduras triangulares grabadas en el tejido. También es muy compresiva.

En realidad, parece una especie de punto intermedio entre la antigua Pro Team Aero Jersey y la ahora descontinuada Pro Team Crit Jersey, que hacía aún más uso de esta tela texturizada, extendiéndola hasta la mitad del pecho y más abajo en la espalda también.

Sin embargo, en este caso, el cuerpo principal, tanto delantero como trasero, está hecho de licra ligera pero sin perforaciones. A diferencia de otros modelos, la camiseta opta por prescindir de paneles laterales especiales, que suelen estar hechos de materiales más ventilados, y en su lugar simplemente cose los paneles delantero y trasero. Menos paneles significan menos costuras que puedan hundirse.

En comparación con la versión anterior, el corte es un poco más corto, para facilitar unas posiciones de conducción verdaderamente aerodinámicas sin que nada se arrugue. El dobladillo trasero tiene una pinza ancha y relativamente rígida, mientras que el delantero es simplemente un dobladillo ancho enrollado. Sin embargo, el ajuste es tal que realmente no corre ningún riesgo de subirse.

En la parte trasera hay los tres bolsillos habituales y un bolsillo con cremallera para objetos de valor. El forro trasero es de malla en este caso, para evitar que la camiseta se agriete en la zona lumbar. Es un pequeño detalle, pero estas cosas importan.

El cuello es quizás lo primero que notarás como diferencia al comparar este modelo con el anterior. Este tiene un escote mucho más ancho que se está volviendo tendencia en todo el pelotón profesional.

Los bolsillos no son enormes, pero como se trata de una camiseta diseñada para competir, lo que importa es su capacidad de quedar plana en lugar de transportar carga.

Actuación

De nuevo, vale la pena reiterar aquí que no tengo acceso a un túnel de viento. Tenemos cascos aerodinámicos probados en el túnel de viento, así como ruedas en el túnel de viento, pero no maillots. Incluso si lo hiciéramos, es muy subjetivo para cada ciclista, y lo que funciona para un ciclista puede ser diferente para otro, por lo que el rendimiento en este caso es individual. Sí, cada fabricante afirma ser el más aerodinámico, pero sin un protocolo de prueba idéntico, es imposible decirlo tampoco en ese aspecto.

Lo que puedo decir es que cuando me pongo la camiseta Pro Team Aero, me siento rápido, no tanto porque pueda notar fracciones de vatio en la conducción en el mundo real, sino por dos razones clave. En primer lugar, se ve rápido. Las camisetas para uso general y multiusos se están volviendo más aerodinámicas, por lo que si quieres una camiseta aerodinámica que tenga un aspecto aerodinámico, esta cumple con ese requisito. A menudo se pasa por alto, pero soy un firme creyente en “verse rápido, sentirse rápido, andar rápido”.

En segundo lugar, y de forma más cuantificable, tiene un ajuste fantástico. El cuerpo se ajusta bien sin apretar demasiado (aunque aquí la clave está en elegir la talla correcta), pero son los hombros y las mangas, y ese tejido Clima muy compresivo, los que le dan una sensación de sujeción y funcionalidad.

Prácticamente no se abulta, ni siquiera en una posición aerodinámica con los antebrazos completamente extendidos. El dobladillo en el extremo de las mangas no está engomado, con una simple puntada enrollada que se ajusta un poco incluso en mis brazos de pollo, pero la tela en sí misma significa que no se moverá. Asimismo, el cuello más ancho significa que incluso con la cremallera abierta hay menos ondulaciones que con un cuello ligeramente levantado.

Sin embargo, no es el más ligero en términos de transpirabilidad. El Castelli Aero Race 7.0 tiene un tejido más ligero y perforado en el cuerpo y, gracias al menor nivel de compresión, es probablemente una mejor opción para una comodidad durante todo el día, pero tiene un corte más largo y la parte delantera es más propensa a arrugarse. Si fuera a competir, elegiría la opción Rapha, a falta de datos del túnel de viento.

Los bolsillos suelen ser demasiado pequeños, especialmente en los maillots aerodinámicos pequeños. En este caso, son lo suficientemente grandes como para que quepa un smartphone y un poco de comida, pero no esperes meter cómodamente herramientas, repuestos, cámaras, etc. para un día. Sin embargo, la naturaleza compresiva significa que la carga está bastante segura.

Una nota final sobre los bolsillos: el dobladillo superior es genial, ya que tiene una pequeña solapa de tela que sirve como recolector para evitar que se salgan las cosas. Es algo que veo cada vez más en los mejores culottes cargo con tirantes y me alegra verlo también en este contexto.

Si te gusta competir o simplemente correr a toda velocidad y no quieres comprar un mono, esta es la camiseta para ti.

Valor

Con un precio de venta recomendado de 185 libras esterlinas o 245 dólares, es 50 libras más caro que el Castelli Aero Race 7.0, lo que no es poco dinero. Es un equipo más especializado y creo que se encuentra en un punto intermedio entre un maillot y un mono, así que si quieres utilizar eso como una forma de justificar el ahorro de dinero en un mono real, adelante.

Sinceramente, si no compites o no quieres un ajuste súper compresivo, puedes ahorrarte un buen dinero y comprarlo en otro sitio. Es un buen maillot y solo un poco más caro que el Assos Equipe RS Jersey S11, pero asegúrate de que se ajuste a tus necesidades antes de comprarlo.

Veredicto

De todos los maillots aerodinámicos que he visto últimamente, el Rapha Pro Team Aero es el que ofrece un estilo más centrado en el rendimiento. Se sacrifica menos comodidad durante todo el día en favor de un ajuste muy deportivo. Es caro, pero si quieres algo que se vea y se sienta rápido (con la salvedad de que no sé si realmente lo es), es una gran compra, pero es caro en comparación con la competencia.