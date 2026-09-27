El español emula a Alberto Contador tras lograr la victoria en la carrera de ruta masculina junior

A la tierna edad de 16 años, Benjamín Noval firmó un contrato WorldTour no por sus resultados, sino por su promesa. El jueves en Montreal, el joven de 17 años disparó un tiro de advertencia, proclamándose como el talento del futuro de España, amartillando una pistola imaginaria y disparando mientras ganaba la carrera masculina junior del Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Hijo de un excompañero de Alberto Contador del mismo nombre, Noval, por supuesto, hacía referencia al famoso saludo de 'el pistolero'. El año pasado, cuando Ineos lo contrató, lo proclamaron como “uno de los corredores jóvenes más emocionantes y futuras estrellas del deporte” al firmar con Netcompany Ineos en 2025, y se decía que tenía “instintos naturales para las carreras, fuerza para escalar, inteligencia táctica y madurez”.

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