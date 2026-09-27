El español emula a Alberto Contador tras lograr la victoria en la carrera de ruta masculina junior

A la tierna edad de 16 años, Benjamín Noval firmó un contrato WorldTour no por sus resultados, sino por su promesa. El jueves en Montreal, el joven de 17 años disparó un tiro de advertencia, proclamándose como el talento del futuro de España, amartillando una pistola imaginaria y disparando mientras ganaba la carrera masculina junior del Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Hijo de un excompañero de Alberto Contador del mismo nombre, Noval, por supuesto, hacía referencia al famoso saludo de 'el pistolero'. El año pasado, cuando Ineos lo contrató, lo proclamaron como “uno de los corredores jóvenes más emocionantes y futuras estrellas del deporte” al firmar con Netcompany Ineos en 2025, y se decía que tenía “instintos naturales para las carreras, fuerza para escalar, inteligencia táctica y madurez”.

Noval no pudo mostrar completamente esos talentos en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Kigali el año pasado, cuando se estrelló cuando estaba a punto de perseguir al líder solitario Harry Hudson (Gran Bretaña), después de chocar contra las barreras mientras comprobaba la situación detrás.

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Este año, Noval compensó con creces su error, consiguiendo los títulos mundiales de contrarreloj masculino juvenil y de ruta en Montreal.

El español de 17 años tomó la carrera por el cuello y mostró un control total cuando saltó del pelotón por primera vez a 45 km del final, pasó más de una vuelta persiguiendo a los líderes y luego atacó en la penúltima vuelta, logrando la victoria en solitario. Esta vez no hubo vuelta atrás.

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“En la última vuelta recordé este momento”, dijo Noval cuando se le preguntó sobre su accidente en Ruanda. “Sólo miraba hacia delante, no hacia atrás, y sólo pensaba en llegar a la meta y poder ganar, y no pensar más en Kigali. Nada de eso este año, porque tampoco vi la final de esa carrera en la televisión, y no quiero recordarla”.

Lo que recordará es una actuación impecable, tanto de él como de sus compañeros, que ejecutaron el plan de España a la perfección.

“Sólo teníamos un plan: relajarnos en las tres primeras vueltas, y después de estas vueltas, atacar -a uno u otro compañero de equipo- y hacer la carrera realmente difícil”, dijo Noval. Los compañeros de equipo Luca y Aitor Martínez se turnaron para acelerar, ayudando a desgastar al pelotón en un recorrido brutalmente duro, y Noval eligió el momento perfecto para saltar.

“Cuando vi que estaba delante, vi que era un buen momento para relajarme, y luego vi que podía hacer un muy buen ataque y acelerar a fondo hasta el final”.

Cuando cruzó la línea con 42 segundos de sobra sobre el segundo clasificado, Simon Defrance (Francia), Noval retrocedió el reloj con el característico saludo de victoria que Contador hizo famoso.

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“Corrió con mi padre y es un muy buen amigo, y creo que es la mejor celebración por el primer lugar”, explicó Noval.

El joven español finalmente se vio embargado por la emoción al darse cuenta de lo que había hecho, pudiendo disfrutar de un momento muy diferente al que vivió tras adjudicarse la contrarreloj individual del lunes.

“Cuando terminé la crono, no me di cuenta de que había ganado. Al día siguiente pensé: 'Sí, gané, pero tengo otra carrera al día siguiente'. Intenté disfrutarlo con el equipo, pero también pensé que hoy podía ganar”, afirmó.

“Es increíble porque me preparé para estas dos carreras todo el año. En los últimos meses solo estuve entrenando y concentrándome en estos dos días, y creo que es increíble ganar hoy. Ahora iré a disfrutar con la familia y haré una muy buena celebración en el hotel”.

Una vez que terminen las celebraciones, la vida de Noval está a punto de volverse más seria, ya que firmó con Netcompany Ineos para 2027 y 2028. Queda por ver si hará o no una temporada completa en el WorldTour o adoptará un enfoque mixto con carreras sub-23 y de alto nivel.

“No lo sé, pero al principio creo que iré al WorldTour, pero veremos qué quieren hacer y cuál es el mejor lugar para mí”.