Bora-Hansgrohe se despide de Sam Bennett y da la bienvenida a Sam Welsford en el Tour Down Under con un comienzo ganador

Danny van Poppel cree que Sam Welsford puede alcanzar las mismas alturas vertiginosas que algunos de los mejores velocistas del ciclismo después de la primera etapa del Tour Down Under.

Welsford, en su primera carrera WorldTour con el nuevo equipo Bora-Hansgrohe, se llevó los honores de línea gracias a una salida perfectamente sincronizada, superando a Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) por una rueda, además de Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) y Caleb Ewan. (Jayco-Alula) por más.

Van Poppel se mostró tan emocionado, si no más, por el resultado como el velocista australiano, que se une al equipo después de dos temporadas en el dsm-firmenich PostNL y con la vista puesta en la pista de los Juegos Olímpicos de París este año.

Con toda la atención en torno a la transferencia de Primož Roglič al Jumbo-Visma, se pasó por alto en gran medida el movimiento de los velocistas en el equipo, incluida la partida del campeón irlandés Sam Bennett al final de la temporada pasada y la incorporación de Welsford. Pero no por Van Poppel, quien disfrutó de la sensación contagiosa de ganar en Australia del Sur el martes, con el holandés y Ryan Mullen, quienes han refinado sus habilidades trabajando para Bennett, combinándose exitosamente una vez más para entregar a un Sam diferente a la línea. .

“Hicimos (la apertura) a menudo el año pasado, pero fue con Bennett. Resultó no muy bien, pero el nuevo Sam es una potencia, y sabíamos que si podíamos hacer la salida perfecta, él podría mantener el poder porque impulsó mucha potencia”, dijo Van Poppel después de la carrera, después de colocándose séptimo después de la salida.

Bora-Hansgrohe se ubicó al frente del grupo en los últimos dos kilómetros, con tres corredores, incluido Welsford, al frente cuando faltaba poco más de un kilómetro.

“Tiene mucho poder desde la pista. Creo que si haces una introducción como la de estos muchachos, como (Marcel) Kittel, (Andre) Greipel, Welsford, pueden hacerlo, y eso es exactamente lo que necesitamos. Estaba esperando a un, es difícil decirlo, un velocista rápido; incluso Sam Bennett es un buen amigo mío, al final, es un negocio y queremos ganar.

“Él (Welsford) es un tipo relajado y, para ser honesto, apenas lleva dos años en el WorldTour, así que todo es nuevo para él y todavía tiene mucha hambre. Puede ser el nuevo velocista. Creo que con nosotros es una combinación perfecta”.

Admiración mutua

Welsford fue igualmente elogioso con sus nuevos compañeros de equipo. El joven de 27 años, que completó su primer Tour de Francia el año pasado, dice que pasó algún tiempo entrenando con su nuevo equipo durante la pretemporada.

“Hice un campo de entrenamiento en Mallorca con ellos y luego solo hicimos un par de simulaciones, pero no necesitas demasiado entrenamiento cuando tienes a Danny van Poppel, Ryan Mullen y todos los chicos frente a ti allí. . Son bastante buenos, son bastante especiales”, dijo.

“(Van Poppel) fue increíble. También nos estuvo animando en los últimos tres kilómetros, manteniéndonos tranquilos y diciéndonos adónde ir. Es esto que todo el mundo dice, él casi puede verlo antes de que suceda, ver las cosas en cámara lenta, y esa es una de las mayores fortalezas que tiene en el equipo.

“Estuvo increíble en los últimos 400 metros, más o menos, antes que yo en el sprint. Estaba en el volante y pensé: ‘Esto ya es difícil para mí en el volante’, y luego tuve que patear, pero de eso se trata, de correr, de tener al último tipo”.

Welsford dijo que no es que haya nada particularmente diferente en el enfoque de su nuevo equipo, sino que atribuye el resultado más a la experiencia de su líder.

“Es difícil decir algo diferente, simplemente abordarlo con paciencia y dejar que otras personas lo hagan por uno”, reflexionó Welsford.

“Sabes lo difíciles que son los enfrentamientos, no puedes darte el lujo de competir con muchachos sin ningún motivo en las salidas porque cada minuto que tienes para salvar a un muchacho te ayuda en la final, especialmente con lo rápidas que son las velocidades ahora. Se acabaron los días en los que podías tener cinco pilotos en los últimos dos kilómetros. Ahora, son como dos chicos durante los últimos tres kilómetros, y tienes que surfear porque el nivel es muy alto ahora.

“Es difícil decir algo diferente, pero tal vez un poco más de experiencia”.

Welsford se llevó la primera camiseta de líder ocre con la victoria, y si hay energía para continuar, hay más por venir del equipo con Bernhard Eisel y el recientemente retirado Shane Archbold como directores deportivos.

“Los velocistas se alimentan de la confianza y la única vez que la consigues es si estás consiguiendo buenos resultados, por lo que conseguir la primera victoria de la temporada como equipo, la primera carrera juntos, es una buena señal de lo que podemos hacer juntos. ” dijo Welsford.

