La última actualización del juego de Zwift y su nuevo hardware hacen que Zwift Racing sea mucho mejor

Seguramente habrás oído hablar de Zwift Racing y su oportunidad de competir en línea. Pero tal vez te hayas sentido intimidado por la calidad de los campos que atrae; después de todo, algunos antiguos aficionados de Zwifters ahora compiten al nivel WorldTour.

Competir en Zwift es una forma fantástica de entrenar y ahora Zwift ha introducido un sistema de clasificación totalmente nuevo, que lleva años perfeccionando. Llamado Zwift Racing Score, garantiza que te compararán con corredores de un nivel comparable, pero aún te permite ascender en la clasificación a medida que mejoran tu rendimiento y tus resultados en la carrera.

Así es como funciona.

Hay cientos de carreras a las que puedes unirte en Zwift en cualquier momento del día o de la noche. Puedes explorar las próximas carreras, el recorrido, la distancia y cuándo están programadas tanto en el calendario de Zwift como en la aplicación de teléfono Zwift Companion. Puedes unirte a algunas carreras como corredor individual o unirte a un equipo en Zwift.

Hay más detalles sobre cómo empezar a competir en el blog de ZwiftInsider.

Si esta es tu primera participación en una carrera de Zwift, podrás encontrar carreras en el nivel adecuado para tus habilidades y no competirás con corredores de élite. Hay cinco categorías de carreras, desde principiantes hasta expertos, según la puntuación de la carrera.

Inicialmente, tu puntuación en las carreras se basará en tus números de potencia cuando uses Zwift.

A medida que tu condición física mejore y comiences a obtener posiciones en carreras, tu puntuación de Zwift Racing cambiará para reflejar tus resultados. Tu total de puntos de Zwift Racing Score cambiará dependiendo de tu desempeño en la carrera y hay puntos adicionales por terminar en el podio, así como cuando compites contra campos más grandes y competitivos.

Los atletas reciben una calificación de 0 a 1000, por lo que hay mucho margen para mejorar. Puedes participar en carreras en una categoría superior a tu nivel actual, para ayudarte a ascender más rápidamente, pero no puedes participar en muchas carreras en categorías inferiores.

Tu puntuación puede subir o bajar, dependiendo de tu potencia y tu posición en la carrera. Inmediatamente después de terminar una carrera, se te mostrará tu puntuación y cualquier movimiento en tu perfil en el juego Zwift y tu nueva puntuación en la aplicación Zwift Companion y en Zwift.com.

Zwift Racing Score es una gran adición a Zwift para ayudar a que las carreras sean más gratificantes que nunca, independientemente de tu nivel y tus ambiciones, y está diseñado para realizar un seguimiento del progreso personal y hacer que cada carrera sea aún más competitiva.

Entrenamientos que te ayudarán a mejorar.

Si bien correr en Zwift proporcionará grandes mejoras en tu estado físico, no se trata solo de competir, ya que Zwift tiene una amplia gama de entrenamientos y planes de entrenamiento. Puedes trabajar en aspectos específicos de tu condición física, tal vez aumentar tu capacidad anaeróbica o tu resistencia para mejorar tu rendimiento en las carreras de Zwift.

Hay nuevos entrenamientos de héroe cada semana y puedes preseleccionar entrenamientos en la aplicación complementaria de Zwift, que estará en tu pantalla de inicio la próxima vez que inicies sesión en Zwift, lista para que la sigas.

El mejor hardware para Zwift

Zwift también tiene el hardware para ayudarte a lograr tus ambiciones de carreras en interiores. Sus productos innovadores te brindan una plataforma ideal para competir y facilitan la selección de la mejor configuración de Zwift para tus necesidades.

Ahora puedes, por ejemplo, dejar tu bicicleta de exterior al aire libre y tener una configuración Zwift dedicada, con la bicicleta de interior inteligente Zwift Ride. Estará listo para montar cuando tú lo estés, sin necesidad de quitar la rueda ni montar la bicicleta en el rodillo.

Zwift Ride se conecta a un entrenador turbo para proporcionar una bicicleta de interior modular y completa, con cambios, dirección y control Zwift integrados. Incluye el Zwift Cog de segunda generación. Se trata de un buje libre de un solo piñón que se adapta a su rodillo de entrenamiento en lugar de un casete de varias marchas y le ofrece cambios virtuales suaves con hasta 12 velocidades, sin más marchas crujientes.

Puedes cambiar desde el manillar del Zwift Ride Smart Frame a través de los controladores Zwift incorporados, que también proporcionan botones para la dirección y control en el juego para Power Ups y otras funciones, por lo que no necesitas interactuar con tu pantalla mientras conduces con fuerza.

Actualmente, Zwift Ride está diseñado para funcionar con el entrenador Wahoo Kickr Core, y puedes comprar la configuración completa de Zwift Ride con Kickr Core en Zwift. Si está buscando un paquete de ciclismo en interiores llave en mano, Zwift Ride con Kickr Core le brinda todo lo que necesita para la configuración inteligente de su bicicleta para lograr Zwifting. Sólo trae tus pedales.

Alternativamente, ahora puedes comprar el Zwift Ride Smart Frame de forma independiente. Incluye todo excepto el turboentrenador y su unidad de resistencia, incluido el Zwift Cog. Es compatible con todos los entrenadores Zwift Ready; hay una lista de los modelos Zwift Ready actuales en el sitio. El número de opciones está en constante expansión y actualmente incluye zapatillas de Wahoo, Elite, Decathlon y otras marcas líderes de zapatillas.

Una oferta de Zwift en su hardware para bicicletas inteligentes

Zwift ofrece un descuento en una variedad de su hardware desde ahora hasta fin de año, cuando se compra en la tienda Zwift en línea.

El descuento se aplica al nuevo Zwift Ride con Wahoo Kickr Core y Zwift Ride Smart Frame, así como al entrenador Kickr Core, con o sin membresía Zwift incluida.

Simplemente ingrese CYCLINGZ10 en el código de promoción en la cesta durante el pago y Zwift aplicará automáticamente el descuento.

No está disponible en otros productos de la Tienda Zwift y es válido para un solo uso por cliente, hasta agotar existencias. No puede combinar esta oferta con otras ofertas, no puede canjearla por dinero en efectivo y la oferta es nula donde esté prohibida.

Si estás pensando en unirte a Zwift, volver a unirte a Zwift o quieres configurar el entorno ideal para ciclismo en interiores, ahora es un buen momento para comprar el hardware que necesitas, tal vez incluido con una membresía de Zwift de un año para comenzar tus carreras en Zwift.