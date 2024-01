El belga confirma su debut en el Tour de Francia y apunta a una plaza olímpica

Al menos por ahora, Arnaud De Lie puede simplemente disfrutar de la novedad en lugar de sentirse abrumado por la atención cada vez mayor. El otoño pasado, aproximadamente una semana antes de su indeleble victoria con una sola pierna en el Famenne Ardenne Classic, descubrió que incluso había sido inmortalizado en una canción de la banda de punk de Lovaina Ramones van het Groenewoud.

Tomando prestado bastante de ‘Denis’ de Blondie, el trío declaró su eterna admiración por el jinete de Lotto-Dstny en una entusiasta combinación de inglés, francés y holandés (letra de muestra: “Eres un toro, corres como un gato/ Eres súper genial, no lo eres patate de caza.”) De Lie fue alertado del homenaje de su madre mientras regresaba a casa después de su cuarto puesto en el Campeonato de Europa.

“Para mí fue una sorpresa”, se rió De Lie durante la jornada de prensa del Lotto-Dstny el viernes en Malinas. “Fue justo después del Campeonato de Europa, donde terminamos segundo y cuarto, lo cual estuvo bien, pero no era el gran objetivo. Pero luego mi madre me llamó por teléfono para decirme que había una nueva canción sobre mí. Me sorprendió mucho, pero son buenos chicos y todo fue un poco divertido”.

La canción inevitablemente resonará en los bares de las Ardenas flamencas esta primavera, cuando De Lie haga su primera aparición en el Tour de Flandes, y puede encontrar una audiencia aún más amplia en el verano, cuando el belga se alinee para su debut en el Gran Tour. de Francia. Ya ha demostrado su calidad al conseguir 19 victorias en sus dos primeras temporadas profesionales, pero su calendario de carreras de 2024, lleno de eventos WorldTour, marca un claro paso adelante en su ambición.

De Lie comenzará su temporada un poco más tarde de lo normal, en la Vuelta a Murcia y la Clásica de Almería, antes de competir en Omloop Het Nieuwsblad, donde estuvo impresionante al quedar segundo hace un año. También está previsto que corra en Le Samyn y en la París-Niza antes de disputar la Milán-San Remo el 16 de marzo, cuando cumplirá 22 años.

Sin embargo, sus mayores objetivos de primavera llegarán los fines de semana siguientes, comenzando con el E3 Harelbeke y, quizás, Gent-Wevelgem. De Lie también se enfrentará a Dwars door Vlaanderen antes de montar en su doncella Ronde y luego regresar a París-Roubaix, mientras que la participación en la Amstel Gold Race también está prevista por ahora, aunque de forma provisional.

“El objetivo este año será ganar una Clásica Flamenca. Creo que estoy mejorando cada año, así que ¿por qué no este año? Dijo De Lie. “El objetivo es estar en forma durante las clásicas flamencas y, espero, hasta la Amstel Gold Race”.

Aunque De Lie, de acuerdo con su apodo, se mostró optimista sobre sus perspectivas en eventos como Omloop y Dwars door Vlaanderen, fue más circunspecto sobre sus posibilidades en su debut en el Tour de Flandes, reconociendo que la Ronde rara vez sonríe a los neófitos.

“No tengo mucha experiencia en el Tour de Flandes y la París-Roubaix, pero creo que en las clásicas como Omloop, Harelbeke, Dwars puerta Vlaanderen, es posible lograrlo porque creo que tenemos un equipo para eso. ”De mentira. “En los grandes, los Monumentos, habrá que ver. No sé qué es posible. Creo que el top 10 es posible, pero los cinco primeros o el podio serían muy difíciles”.

De Lie se mostró discretamente inflexible en que su futuro está en estas carreras. Aunque su rápido final le ha llevado a conseguir la mayor parte de sus 19 victorias hasta la fecha, el joven no es, según sus cálculos, un velocista puro, prefiriendo finales cuesta arriba como la Grand Allée del Gran Premio de Quebec.

“Mi primer objetivo son los Clásicos Flamencos”, dijo De Lie cuando se le preguntó sobre sus ambiciones de sprint en 2024. “Y no conozco a muchos muchachos que ganaron todos los sprints y luego también ganaron el Tour de Flandes, aparte de Alexander Kristoff. Bueno, también estaba Tom Boonen, pero Tom Boonen tampoco era un gran velocista”.

Tour de Francia

Aun así, De Lie intentará aprovechar su rápido final en el escenario más importante del verano. Su debut en el Gran Tour siempre estuvo previsto para este año, y Lotto-Dstny confirmó el viernes que no ocuparán su lugar en el Giro de Italia. En cambio, han optado por enviar a De Lie al Tour, razonando que hay un amplio margen en julio para finales de grupo sin velocistas puros.

“Hay entre cuatro y seis etapas que me convienen. Hay días para los pegadores y también me gusta la etapa de tierra hasta Troyes”, dijo De Lie, cuya primera experiencia de ver el Tour por televisión fue cuando tenía nueve años, cuando un predecesor con la camiseta del Lotto saltó cuesta arriba para reclamar la etapa. victoria y el maillot amarillo el día de la inauguración.

“Mis primeros recuerdos del Tour son de cuando Philippe Gilbert ganó su etapa en el Mont des Alouettes en 2011. El Tour es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, por lo que es especial poder decirle a tu familia que’ Estamos montando”.

Mientras tanto, inmediatamente después del Tour, existe la posibilidad de participar en otro evento global. El campo de los Juegos Olímpicos de París 2024 parece ideal para las características de De Lie, y seguramente no perjudicó sus perspectivas de selección con su exhibición desinteresada en nombre de Wout van Aert en el Campeonato de Europa del año pasado.

Van Aert y Remco Evenepoel ya tienen garantizada la selección olímpica, mientras que De Lie competirá con hombres como Jasper Philipsen por una de las plazas restantes en el equipo de cuatro hombres. “Creo que la mejor opción soy yo, pero eso es porque soy parcial”, sonrió De Lie cuando se le preguntó sobre sus perspectivas de selección.

Cuando De Lie sacrificó una oportunidad por el título europeo para montar en nombre de Van Aert el otoño pasado, el ex seleccionador nacional José De Cauwer sugirió que sería “una de las últimas veces” que se le pediría al joven que lo hiciera. De Lie, claro está, se mostró diplomático cuando se le preguntó sobre su probable papel en un equipo con Van Aert y Evenepoel.

“Los Juegos Olímpicos podrían ser un gran objetivo para mí y también para Bélgica”, afirmó. “Pero tenemos mucho talento en Bélgica, por lo que tampoco es tan fácil ir allí. Si llego allí, seré muy feliz. Pero si no me eligen, yo también lo entenderé”.

Uno imagina que los Ramones van het Groenewoud podrían no ser tan indulgentes.