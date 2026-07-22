“Lucharemos juntos y tendremos que luchar hasta París”, afirma el quinto clasificado

El camino ha decidido el liderazgo del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe para el Tour de Francia; Florian Lipowitz ha confirmado que ahora correrá para ayudar a Remco Evenepoel a terminar en el podio en París.

No será necesario que Evenepoel hable de que Lipowitz no trabaja para él ni exija una reunión de equipo; El piloto alemán se ha comprometido públicamente a correr para Evenepoel.

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