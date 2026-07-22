“Lucharemos juntos y tendremos que luchar hasta París”, afirma el quinto clasificado

El camino ha decidido el liderazgo del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe para el Tour de Francia; Florian Lipowitz ha confirmado que ahora correrá para ayudar a Remco Evenepoel a terminar en el podio en París.

No será necesario que Evenepoel hable de que Lipowitz no trabaja para él ni exija una reunión de equipo; El piloto alemán se ha comprometido públicamente a correr para Evenepoel.

“El objetivo principal es tener a Remco en el podio de París”, dijo claramente Lipowitz durante una videollamada con los medios durante el día de descanso en los Alpes franceses.

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“El objetivo principal será, sin duda, subir al podio con Remco. Quizás sea por el segundo puesto, y será muy difícil la semana pasada, pero creo que hemos demostrado que tenemos un equipo súper fuerte aquí y seguro que lucharemos hasta París”.

El equipo Ralph Denk dijo antes del inicio del Tour que Evenepoel y Lipowitz eran líderes conjuntos del equipo, pero admitió que uno de ellos eventualmente emergerá como el ciclista protegido del equipo mientras “luchan entre ellos en la carretera”.

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Hubo cierta tensión en la primera semana, con Evenepoel dejando escapar su frustración porque Lipowitz no lo condujo en el sprint hasta la línea de meta en la etapa 6 hacia Gavarnie-Gèdre en los Pirineos.

Sin embargo, Evenepoel lentamente ganó segundos sobre Lipowitz en la primera mitad del Tour y ganó un significativo 1:08 al ganar la etapa 15 hasta Plateau de Solaison. Evenepoel es segundo en la general, a 5:00 de Tadej Pogačar, pero aventaja a 1:48 a Lipowitz, quinto en la general, que es quinto en la general.

Evenepoel es el favorito para ganar la contrarreloj de 26,1 km del martes cerca del lago Lemán y, por lo tanto, debería ganar aún más tiempo sobre su compañero de equipo y así fortalecer aún más su protegido papel de liderazgo.

“Con la contrarreloj de mañana, tendrá la mejor oportunidad para lograrlo”, dijo Lipowitz, aceptando que Red Bull ahora competirá por un líder, sin pensar en un segundo podio o un lugar entre los cinco primeros.

“Ya veremos durante la última semana, pero creo que el papel principal es tener a un hombre en el podio. Isaac del Toro y Paul Seixas son súper fuertes, y Juan Ayuso no está muy lejos. Ayer sufrí la mayoría de ellos, así que lo sé. Tadej también podría influir en la lucha por el podio porque parece estar tratando de ayudar a Del Toro.

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“Al final, somos compañeros de equipo, por eso nos apoyamos unos a otros. Lucharemos juntos y tendremos que luchar hasta París. Somos compañeros de equipo, nos apoyaremos unos a otros y haremos lo mejor que podamos”.

Lipowitz sugirió que es tan fuerte, si no más, que en el Tour de Francia de 2025, cuando terminó tercero detrás de Pogačar y Jonas Vingegaard, pero sus rivales y Evenepoel son un poco mejores.

“Creo que mi desempeño hasta ahora es un poco mejor que el año pasado. Ayer hice uno de mis mejores esfuerzos de 30 minutos, así que creo que estoy en un buen nivel. Pero creo que todo el nivel del grupo ha aumentado. Estoy bastante contento con el desempeño hasta ahora”, dijo Lipowitz.

“Remco hizo una actuación realmente impresionante. Estábamos muy contentos de haber conseguido una victoria de etapa aquí en el Tour. Todo el equipo sabía que estaba en muy buena forma; no había ninguna duda al respecto.

“Es la mejor manera de afrontar el segundo día de descanso. Seguramente charlaremos más tarde esta noche y planificaremos la próxima semana”.