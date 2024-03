Al igual que Pogacar en Strade Bianche, el ganador del Tour de Francia es el corredor a batir en la carrera por etapas italiana

Depende de usted, Jonás Vingegaard. Después de la última actuación histórica de Tadej Pogačar en Strade Bianche, ahora le toca a Vingegaard demostrar lo que puede hacer en Tirreno-Adriatico.

Pogačar (UAE Team Emirates) no participa en la Tirreno-Adriático y no está programado para competir contra Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en este lado del Tour de Francia. En cambio, los mayores favoritos del Gran Tour se enfrentarán por correspondencia hasta julio, empujándose unos a otros desde la distancia en diferentes carreras, tratando de no mostrar preocupación por el éxito de los demás.

“Estaba viajando y no vi Strade Bianche, pero sé que Tadej hizo un ataque de 80 kilómetros y eso es bastante impresionante”, dijo Vingegaard sobre la victoria de Pogacar en Siena.

“Se ve bien, así que tenemos que considerarlo como siempre un oponente. Cuando alguien es tan bueno, tú también tienes que ser bueno, así que también tienes que esforzarte mucho. Eso es motivador”.

En la París-Niza, el duelo entre Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) es el gran sorteo. En Tirreno-Adriatico, el primer puesto está reservado para Vingegaard, con Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) y Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) sus rivales más peligrosos.

Es difícil imaginar algo más que un triunfo de Vingegaard, aunque la batalla con Ayuso será fascinante.

Vingegaard puede apoyarse en un elenco de apoyo de Visma-Lease A Bike que incluye a Cian Uijtdebroeks, Dylan van Baarle y Steven Kruijswijk, una ventaja adicional mientras intenta ganar Tirreno-Adriático por primera vez.

“Fui segundo hace dos años y espero al menos poder luchar por la victoria este año”, dijo Vingegaard, sabiendo que Pogačar lo venció en 2022 antes de que el danés se vengara y ganara su primer Tour de Francia más adelante ese año.

“Yo diría que es el primer gran objetivo de la primavera. No corro mucho, pero sigo corriendo bastante y para mí es un buen objetivo. Es una de las carreras más importantes fuera de las Grandes Vueltas y definitivamente me encantaría ganar.

“Tuve suerte de no enfermarme en Gran Camiño. Tuve una semana decente, no perdí la forma y pude recuperarme. Fue una buena decisión no hacer Strade Bianche también, habría sido demasiado. Pero es una carrera genial que me encanta ver. Me gusta el gravel cuando es una carrera de un día como la Strade Bianche”.

Apertura de una contrarreloj de 10 km para crear las primeras brechas de tiempo en la general

Ya en su propia carrera en su debut de temporada en O Gran Camiño la semana pasada, se espera que el danés haga una exhibición igualmente dominante en Tirreno-Adriático.

Esta vez, hace doce meses, Vingegaard sufrió la única derrota en su preparación para el Tour, cuando fue derrotado por Pogačar en la París-Niza. En ese momento, parecía que Pogačar había vuelto a su posición, pero Vingegaard no perdió el ritmo, a pesar de terminar tercero detrás de Gaudu. Un mes más tarde, volvió a la velocidad y era absolutamente dominante en Itzulia Basque Country, y desde entonces apenas ha cedido.

Vingegaard se deslizó por el Dauphiné y luego consiguió una contundente victoria en el Tour por delante de Pogačar. En la Vuelta a España, sus dobles esperanzas se vieron frustradas en los últimos días sólo por el agarre del maillot rojo de su compañero de equipo Sepp Kuss.

Después de la última exhibición de Pogačar en Strade Bianche, sería una sorpresa que Vingegaard no respondiera de la misma manera esta semana. Este año, al menos, la pareja parece estar en su propia liga.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) es el favorito para ganar por tercera vez la contrarreloj de 10 km de ida y vuelta a lo largo de la costa de Lido di Camaiore, pero Vingegaard seguramente ganará tiempo sobre todos sus rivales de la general.

Mientras tanto, el día decisivo en Tirreno-Adriático llega el último fin de semana, con un final en la cima del Monte Petrano en la etapa 6. Según lo visto en la temporada hasta el momento, pocos podrán resistir el inevitable ataque de Vingegaard en la subida de 10 km. donde Carlos Sastre ganó el Giro de Italia 2009.

“No me veo ganando la contrarreloj, creo que hay grandes favoritos como Filippo Ganna. Sólo espero hacer una buena crono y ver si gano o pierdo tiempo”, dijo Vingegaard.

“Es muy importante hacer una buena salida para sentar las bases para el resto de la carrera. Quizás la presión recaiga sobre nosotros, pero creo que es normal y estamos acostumbrados. Tendremos que hacer lo que podamos. Si ganas, ganas. Si no lo haces, la vida continúa…”