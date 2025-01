Los organizadores reaccionan a los cambios reglamentarios de último momento y los equipos convencen a la UCI de ser flexible

El pelotón masculino del Tour Down Under está teniendo que lidiar con lo que el director de carrera Stuart O'Grady llamó “un cambio sísmico” en las regulaciones de la UCI con respecto a la alimentación de los corredores durante la carrera.

Redactada el 23 de diciembre de 2024 y oficializada el 1 de enero, una nueva regla requiere que los organizadores coloquen zonas de alimentación oficiales cada 30-40 kilómetros, y los equipos solo pueden alimentar a sus corredores desde el borde de la carretera en esas zonas. Los ayudantes que repartan bidones y musettes deben poseer una licencia UCI y vestir ropa del equipo.

La nueva regla causó dolores de cabeza a O'Grady y su organización, dado que se acercaba el inicio de la carrera.

“Fue un cambio de regulación muy tardío, que tiene un impacto enorme en que seamos el primer evento WorldTour”, dijo O'Grady. ciclismonoticias antes del inicio de la etapa 2.

“Ya teníamos las guías técnicas impresas y todo estaba en su lugar. Así que ha sido un gran ajuste. Así que hemos tenido que trabajar mucho entre bastidores.

“Afortunadamente, la UCI está siendo flexible: hemos escuchado a los equipos. Querían otro aquí y allá, y todos trabajaron juntos para asegurarse de que sucediera”.

La temperatura fue agradable al comienzo de la etapa 2 en Tanunda, pero incluso con el clima más templado, la regla es una gran preocupación para los equipos que deben asegurarse de que sus corredores obtengan las bebidas y alimentos que necesitan.

La regla fue parte de una amplia revisión para mejorar la seguridad en el pelotón, y restringir la alimentación desde el borde de la carretera podría evitar algún peligro de cambios repentinos de velocidad y caída de bidones.

O'Grady enfatizó el alcance del cambio de reglas para el pelotón.

“Seguramente será más seguro, pero en ciertas ocasiones supongo que será interesante”.

“Para mí, es uno de los mayores cambios históricos en el ciclismo. Es un cambio sísmico, en mi opinión”, dijo.

“Creo que todos podemos ver los pros, pero también puedes ver los contras sobre cómo vas a controlar eso. En Australia, es un entorno mucho más fácil para poder controlarlo. Va a ser muy interesante Mira cómo lo controlan cuando los muchachos llegan a Europa, específicamente a competir en Bélgica”.

El director deportivo de Bahrain Victorious, Neil Stephens, dijo que la UCI ha estado abierta a agregar más transmisiones de las que se planearon originalmente.

“Lo que le hemos dicho a la UCI es que si es accesible, si es fácil y nadie va a acelerar, nadie va a poner a la gente en problemas, ¿por qué no? Hagámoslo”, dijo Stephens. ciclismonoticias.

“Por ejemplo, hoy vamos a subir (Menglers Hill). Voy a tener gente en la cima dándome información. ¿Podemos permitir que esas personas se alimenten? Al principio dijeron que no, luego les explicamos el razonamiento y lo permitió.

“En la etapa hacia Willunga (etapa 5), ​​estaremos en el lugar listos para alimentar la siguiente vuelta, ¿por qué no podemos hacer botellas en la vuelta anterior? Así que simplemente usaron la lógica.

“Tenemos que felicitarnos un poco a nosotros mismos, a los equipos, porque no acudimos a ellos con un problema, sino con una solución. Tenemos que trabajar junto con la UCI y con los organizadores de la carrera para beneficio de todos.”

Tom Southam, director deportivo de EF Education-EasyPost, dijo que espera que las nuevas reglas mejoren la seguridad de los ciclistas, pero estuvo de acuerdo en que la regla de la zona de alimentación es un gran cambio.

“Creo que a todo el mundo le gustaría verlo funcionar. Tenemos que adaptarnos. Tenemos pilotos jóvenes que nunca han venido al coche a buscar una botella”, dijo Southam. ciclismonoticias. Las zonas de alimentación podrían funcionar para ralentizar la carrera “un poco, pero se duplica el trabajo de los coches que circulan” para atender a los corredores entre las zonas de alimentación.

Durante el Tour de Francia, EF Education-EasyPost, dijo, “tenía bidones por todas partes”, y el personal saltaba la carrera para alimentarse a lo largo de la carretera para que los ciclistas no tuvieran que ir y venir del convoy. “Básicamente, podrías sentarte al final del último grupo (y estar seguro) de que los muchachos no tendrán sed. No se deshidratarán, porque cada X kilómetros (pueden conseguir una botella).

“Ahora vamos a tener que alimentarnos desde el auto, y luego (hay que) pasar al grupo, y recorrer muchos kilómetros por hora para llegar al siguiente tipo, y tienes el martillo para llegar a el siguiente chico.”

Daryl Impey, director deportivo del campeón defensor Israel-Premier Tech, confirmó que los equipos estaban preparados para adaptarse.

“Se trata más de cuidar a los pilotos que de simplemente intentar obtener una ventaja sobre la gente. Pero si ese es el nuevo estándar, todos tendremos que trabajar con ello. Entonces los pilotos tendrán que aprender cómo solía ser en el viejos tiempos y volver (al coche del equipo) por botellas.

El director deportivo de XDS-Astana, Mark Renshaw, no estaba en contra de las reglas de la zona de avituallamiento y dijo: “En cierto sentido, lo hace más fácil porque conocemos los puntos, se los proporcionamos a los soigneurs y ellos van al punto, ellos saben qué dar, mientras que el año pasado dependía de los equipos elegir dónde y cuándo (alimentarse)”.

Haber establecido zonas donde los soigneurs van a alimentar a los pasajeros, dijo, significa menos logística y menos personal necesario.

La seguridad en la mente de todos

El Tour Down Under ya había sacado a relucir el tema de la seguridad cuando se produjo una gran caída en la última curva del criterio previo a la carrera. Como resultado, dos corredores, Miles Scotson (Arkéa-B&B Hotels) y Manilo Moro (Movistar), no pudieron comenzar la carrera por etapas y un espectador fue hospitalizado en el incidente.

Si bien los organizadores alteraron el recorrido para que el sol no diera en los ojos de los corredores y se aseguraron de que todas las curvas fueran amplias, el enorme aumento de velocidad en la última vuelta proporcionó un buen ejemplo de cómo los corredores tomaron 29 veces una curva sin incidentes. cambió para peor a ritmo.

Michael Rogers, que ahora trabaja con la dirección de Lidl-Trek, anteriormente fue Jefe de Innovación y Deportes de la UCI y dirigió la iniciativa de seguridad de la federación llamada SafeR, que, según él, era un “gran paso adelante”. Sin embargo, la seguridad tal vez no haya seguido el ritmo de los rápidos cambios en el ciclismo profesional.

“El deporte está evolucionando muy rápido. Cuando miras la inversión en el deporte en general a nivel mundial, probablemente el 90% de eso se ha destinado a aumentar el rendimiento y la tecnología.

“El aspecto de la seguridad quizás se haya retrasado un poco, y hay una gama muy amplia de organizadores; hay algunas organizaciones profesionales de tiempo completo. Pero por otro lado, también hay personas maravillosas en algunas carreras que se ofrecen como voluntarias todo su tiempo. y no es una organización profesional. Hacerlos todos al unísono, eso es realmente difícil”.

Rogers dijo que la seguridad es un “tema extremadamente complejo” y “es difícil regular la salida de esto”, pero dijo que la educación será clave. “He estado fuera por un tiempo, pero, ya sabes, parece que estoy empezando a tomar forma”.

Mientras tanto, la responsabilidad de adaptarse a las nuevas reglas recae en los equipos y corredores del Tour Down Under.

Se han producido dos caídas en dos carreras en lo que va de temporada, y ambas se produjeron en los kilómetros finales, donde los pilotos luchan por la victoria.

“No sé cómo detenerlo”, dijo Southam. “No tenemos un estadio seguro.

“Puedes tomar todas las medidas que quieras, pero el hecho es que la presión siempre estará ahí”.