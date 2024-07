El ex campeón británico de ruta lucha por llegar a la meta sin arrepentirse “porque eso era lo que tenía”

“Fue el peor día de mi vida”, fue el conmovedor resumen de la etapa 11 del Tour de Francia que hizo Fred Wright (Bahrain Victorious). El ciclista de 25 años, que recorrió la mayor parte de los accidentados 211 kilómetros que lo separan del Macizo Central, se quedó muy atrás del pelotón principal y solo tuvo como compañía el carro escoba en las últimas subidas a Le Lioran.

Las cámaras de televisión captaron el lento avance de Wright mientras cruzaba la línea de meta seguido por el carro escoba, entre los aplausos de una pequeña multitud. Su día, y su Tour, terminaron con el cronómetro mostrando que estaba fuera del límite: una hora, un minuto y 50 segundos detrás del ganador de la etapa, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

“Tuve que sufrir mucho y no fue muy divertido”, dijo a ITV Cycling después de la etapa.

“No le hubiera deseado esto ni a mi peor enemigo, aunque no tengo tantos enemigos. Sí, eso fue… No creo que vuelva a sufrir así, lo cual espero que sea algo bueno”.

El director deportivo del equipo, Gorazd Štangelj, había dicho antes de que se bajara la bandera para dar comienzo a la gran etapa en el Macizo Central que sería “una etapa un poco impredecible”, y tenía razón, tanto por la clasificación general como por lo que le pasó a Wright. Dijo que sus corredores tendrían que reaccionar, “estar en la pelea, listos para luchar” y estar listos para todo.

Pero a diferencia de la etapa 8, hace apenas unas etapas, en la que Wright impresionó con un octavo puesto en el sprint cuesta arriba hacia Colombey-les-Deux-Eglises, el joven británico no se sentía bien al comenzar su segunda semana de ciclismo. Cuando se le preguntó qué había sucedido, Wright admitió que no podía señalar nada específico y simplemente siguió adelante.

“No estoy seguro, para ser honesto. Ayer fue un día fácil y al final me sentí terrible. No pude ayudar a los chicos, así que pensé: “Está bien, empecemos el día con la mente fresca”. Y, ya sabes, siempre estaré listo para ello, siempre manteniéndome positivo.

“Al principio, durante los primeros uno o dos kilómetros, estuve involucrado, pero de repente tuve un pequeño momento. Me sentí terrible. Realmente no me quedaba ninguna fuerza. Y al principio estuve solo”, dijo exasperado. “Siempre se me ha dado bastante bien hacer contrarreloj, esto es lo que tengo, aquí es donde tengo que esforzarme”.

Wright se situó en la parte trasera del pelotón principal, se unió en los primeros 40 km a Ion Izagirre y luego un segundo corredor de Cofidis, el francés Alexis Renard, se quedó atrás también. Los compañeros de equipo no mostraban signos de lesiones, pero parecían tener algún tipo de fatiga o enfermedad, y cada uno de ellos dejó de pedalear y se retiró de la carrera en los siguientes 20 km. Wright continuó solo.

Hace apenas dos años, Wright demostró su brillantez en su segundo Tour, al terminar en segundo lugar en la etapa 13, de Bourg d'Oisans a Saint-Etienne, un día montañoso en los Alpes en la segunda semana de carrera. Era la cuarta participación de Wright en el Tour de Francia, pero no pudo llegar a Niza para la final.

“No me arrepiento de nada porque eso era lo que tenía. Es una pena que fuera solo yo”, dijo con una risita irónica.

