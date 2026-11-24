Marcos Freire, de 20 años, correrá con el equipo español Caja Rural-Alea entre enero y agosto por delante de un posible corredor stagiaire

En un movimiento más parecido al mundo del fútbol que al del ciclismo profesional, Marcos Freire, hijo del tres veces campeón del mundo Oscar Freire, ha sido enviado “cedido” a un equipo amateur español durante la mayor parte de la temporada 2027.

Freire fichó por el UAE Team Emirates Gen Z en 2025 y corrió dos temporadas con el equipo de desarrollo. A partir de enero, el joven de 20 años correrá para Caja Rural-Alea, un club español y equipo alimentador del ProTeam Caja Rural-Seguros RGA, que compitió en el Tour de Francia masculino de 2026.

La dirección del equipo emiratí le ha dicho al joven que competirá en el circuito nacional español entre enero y agosto, con una posible etapa como stagiaire con el equipo UAE Team Emirates-XRG WorldTour a seguir si impresiona.

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La medida de préstamo es poco común dentro del ciclismo profesional. En ocasiones, los equipos transfieren a un corredor a su equipo de desarrollo para liberar espacio en su plantilla WorldTour, a menudo con la promesa de que el corredor volverá al nivel superior el año siguiente. Un ejemplo reciente de esto ocurrió antes de la temporada 2025, cuando el velocista Gleb Syritsa fue degradado al equipo de desarrollo de XDS-Astana para dejar espacio al corredor chino Haoyu Su, antes de volver a competir con el equipo WorldTour el año siguiente.

Sin embargo, es extremadamente raro que un ciclista se mude temporalmente a un equipo fuera de la organización de su equipo con la promesa de regresar.

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Los mejores resultados de Freire durante su tiempo con el UAE Team Emirates Gen Z incluyen un segundo lugar en la tercera etapa de la Volta a Portugal do Futuro este año y un noveno en el GP della Liberazione sub-23 en Italia. También ha actuado como suplente del equipo WorldTour en varias ocasiones.

Caja Rural-Alea compite en la altamente competitiva Copa España y otras carreras nacionales y de nivel .2 en España y Sudamérica. Los graduados del equipo incluyen a jugadores como Thomas Silva (XDS-Astana), Haimar Etxeberria (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Abel Balderstone, quienes se unirán al UAE Team Emirates-XRG la próxima temporada.

Freire seguirá trabajando junto al personal técnico del UAE Team Emirates-XRG durante su estancia en el club español.

El padre de Freire, Oscar, ganó los campeonatos mundiales en 1999, 2001 y 2004. También ganó tres veces la Milán-San Remo y ganó el maillot verde del Tour de Francia en 2008. Es considerado uno de los grandes de este deporte.

hablando con marca Durante el criterio del Tour de Francia en Singapur, Freire dijo que la medida había sido negociada por el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, Matxin Joxean Fernández, quien ha tenido una relación personal desde hace mucho tiempo con su padre.

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“Estoy muy tranquilo porque Matxin es como un segundo padre para mí, me ha dado la oportunidad de correr, en principio, de enero a agosto con Caja Rural-Alea, y después ya depende de mí y de mi nivel para poder ascender de stagiaire a partir de agosto”, explicó Freire.

“Me quedaré con mi nutricionista, mi entrenador y todos los recursos del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, pero vestiré diferentes colores”.

Freire aún no se ha reunido con su nuevo equipo, y en diciembre tendrá lugar un campo de entrenamiento para adaptarse a su nuevo entorno.

“Tendremos un campo de entrenamiento el 14 de diciembre en Mojácar, Almería. Allí nos darán bicicletas, ropa y todo el equipo nuevo; conoceré a los nuevos directores, compañeros y a todo el personal. Tengo muchas ganas de empezar y estoy feliz porque no es un paso atrás, incluso podría ser un paso adelante, aunque no sea inmediatamente obvio”.

A Freire también le preguntaron sobre la presión que pesa sobre él. No sólo es hijo de un grande de todos los tiempos, sino que también forma parte del mejor equipo del mundo.

“Al final, el peso de estar en el mejor equipo del mundo, ser joven, ser hijo de quien soy… todo suma”.

“Definitivamente tiene un peso, pero la felicidad y el orgullo de usar esta camiseta son inmensos”.

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