El ciclista ecuatoriano perdió la votación del público ante Mads Pedersen, pero recibió el premio por segunda vez en su carrera tras la combinación con los votos del jurado.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha sido nombrado el corredor más agresivo o “súper combativo” del Tour de Francia de este año, y recibió el premio después de una votación pública y la decisión del jurado de 11 corredores preseleccionados.

Es la segunda vez que el ecuatoriano gana el premio, sumándose a su victoria de 2024, iluminando la última semana y las últimas tres etapas de montaña con ataques de capa y espada que le valieron dos victorias de etapa y la camiseta de lunares del Rey de las Montañas.

EF Education-EasyPost también ha ganado el premio tres Tours seguidos, y el año pasado lo ganó el irlandés Ben Healy. Es un testimonio de cómo el equipo corre durante el Tour, y sin Carapaz, gran parte de la emoción por Orcières-Merlette y la doble cartelera de Alpe d'Huez se habría apagado.

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Sin embargo, el ecuatoriano no recibió la mayor cantidad de votos de la votación pública, que se realizó a través de publicaciones en el perfil X oficial de Le Tour. En cambio, el maillot verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) fue el que más ganó, con más de 4.000, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) obtuvo el segundo lugar y Carapaz recibió el tercer total más alto, con 3.100.

Los otros ocho corredores preseleccionados para el premio de combatividad fueron Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Jordan Jegat (TotalEnergies), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Egan Bernal (Netcompany Ineos), Valentin Paret-Peintre (Soudal-QuickStep), Mauro Schmid (Jayco AlUla) y Pablo Castrillo (Movistar).

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El ex campeón del Giro de Italia y olímpico en ruta subirá dos veces al podio al final de la 21ª etapa de hoy en París gracias a sus logros y terminará entre los 10 primeros de la general, octavo en la general.

💪 🇪🇨 Richard Carapaz ha sido nombrado el Jinete Más Combativo del #TDF2026. Tras combinar el voto del público con los votos individuales del jurado, el ecuatoriano ha sido nombrado, al igual que en 2024, el corredor más combativo del Tour de Francia con @century21fr!💪 🇪🇨 Richard Carapaz est élu… pic.twitter.com/40mjXAQjQq26 de julio de 2026