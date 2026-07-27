El ciclista ecuatoriano perdió la votación del público ante Mads Pedersen, pero recibió el premio por segunda vez en su carrera tras la combinación con los votos del jurado.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha sido nombrado el corredor más agresivo o “súper combativo” del Tour de Francia de este año, y recibió el premio después de una votación pública y la decisión del jurado de 11 corredores preseleccionados.

Es la segunda vez que el ecuatoriano gana el premio, sumándose a su victoria de 2024, iluminando la última semana y las últimas tres etapas de montaña con ataques de capa y espada que le valieron dos victorias de etapa y la camiseta de lunares del Rey de las Montañas.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: