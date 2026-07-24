El campeón de ruta USPro vuelve a estar activo en la etapa 17 y trabaja para Mads Pedersen para asegurar el maillot verde en cuatro días

Lidl-Trek respondió a los sorprendentes comentarios de Quinn Simmons sobre los objetivos del equipo en el Tour de Francia, reconociendo un sentimiento de “frustración” por parte del campeón estadounidense pero insistiendo en que el plan de batalla del equipo no va a cambiar.

Eso quedó claro en el camino a Voiron el miércoles, cuando Simmons fue parte de una escapada rebelde que también contó con su compañero de equipo Mads Pedersen, cuyo maillot verde es el foco principal del equipo fuera de la clasificación general.

“Creo que el equipo ha dejado bastante claro que les importa más que Mads gane el green que yo ganar una etapa”, dijo Simmons el domingo. “Y sabes, al final del día, ellos escriben mi cheque de pago, así que tengo que hacer lo que me dicen, y estoy totalmente aquí para apoyar a Mads en ese objetivo de ganar la camiseta verde”.

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Aunque nunca amenazó con pasarse de la raya, los comentarios de Simmons causaron un gran revuelo. Respondiendo el miércoles en conversación con ciclismonoticiasEl director deportivo, Steven De Jongh, reconoció que había cierto descontento en el campamento, pero no en un grado insalubre.

“Puedo entender su frustración, y también creo que para (Mathias) Vacek es lo mismo. Pero vinimos aquí con un buen objetivo y el objetivo era ganar el verde con Mads, así que lo sabían y también saben que tienen que ayudar a Mads porque tal vez sea una de sus últimas oportunidades de sellar el maillot verde.

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“Se apegan al plan, eso es bueno, y pueden ventilar la frustración, no hay nada de malo en eso, pero nosotros nos atenemos a la línea”.

Simmons ha estado activo en las escapadas de este Tour de Francia y se unió tanto a Pedersen como a Vacek en una etapa 4 que el trío dominó tácticamente, con Pedersen llevándose la victoria. Simmons estuvo regularmente en el camino en la segunda semana y fue elegido mejor compañero de equipo de la segunda semana, y Pedersen también hizo primeros movimientos para asegurar puntos del maillot verde en los sprints intermedios.

Ese tema continuó en la etapa 17 el miércoles, con Simmons como parte de una gran escapada que fue destrozada por Pedersen, quien debidamente obtuvo el máximo de puntos en el sprint intermedio. Sin embargo, el danés lo describiría como un “día de mierda”, ya que su gran rival con el maillot verde, Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), no se quedó atrás en el sprint intermedio y luego ganó la etapa, mientras que Pedersen solo pudo lograr el octavo lugar, lo que redujo su ventaja en puntos de 31 a solo siete.

Simmons, mientras tanto, tuvo que pasar a un segundo plano en el grupo separatista secundario, que finalmente se reincorporó al grupo de Pedersen para el sprint final.

“Creo que la frustración es… Yo diría que está en el lugar correcto, ya sabes. Son deportistas, quieren ganar, pero Quinn y Vacek todavía tienen una larga carrera por delante”, dijo De Jongh, quien también sugirió que esto podría no ser un problema en el futuro a la luz de las ambiciones cambiantes del equipo.

“Creo que cuando tomemos una mayor dirección en la general en el futuro, tendrán sus posibilidades en las etapas.

“Queremos ganar el Tour de Francia, así que invertimos más en la general y, por supuesto, hay menos espacio para los goles del maillot verde, lo que también ayuda desde la perspectiva de los muchachos en el ataque”.