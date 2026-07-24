El campeón de ruta USPro vuelve a estar activo en la etapa 17 y trabaja para Mads Pedersen para asegurar el maillot verde en cuatro días

Lidl-Trek respondió a los sorprendentes comentarios de Quinn Simmons sobre los objetivos del equipo en el Tour de Francia, reconociendo un sentimiento de “frustración” por parte del campeón estadounidense pero insistiendo en que el plan de batalla del equipo no va a cambiar.

Eso quedó claro en el camino a Voiron el miércoles, cuando Simmons fue parte de una escapada rebelde que también contó con su compañero de equipo Mads Pedersen, cuyo maillot verde es el foco principal del equipo fuera de la clasificación general.

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