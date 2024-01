“No sabemos cómo me va a ir y eso es divertido”, dice el ganador del evento australiano de 2020 al regresar de su retiro.

Hace más de dos años que Ruth Edwards (de soltera Winder), en teoría, se alejó del ciclismo profesional, pero el viernes volvió a prepararse para lanzarse al pelotón y encontró un comienzo apropiado para su reinicio en el Santos Women’s Tour Down. Bajo.

La última vez que la ciclista de Estados Unidos estuvo en la carrera fue en 2020, y luego se llevó la victoria general en la entonces carrera 2.Pro, así como una victoria de etapa. Al regresar como ex ganadora, hay muchos buenos recuerdos y recordatorios de su éxito pasado, desde imágenes de gran tamaño de los ganadores de la carrera en el centro del hotel hasta los nombres enumerados en los escalones de la entrada, pero muchas cosas también han cambiado en cuatro años.

“Se siente bastante diferente a la última vez que corrí, pero en el buen sentido”, dijo Winder. ciclismonoticias en Hahndorf mientras se preparaba para la línea de salida. “Ahora lo veo con una perspectiva diferente y estoy un poco más relajado y emocionado por hoy”.

Con su familia en el estado contiguo de Victoria y el verano en pleno apogeo en Australia, parecía haber pocas razones para dudar en emprender el largo vuelo hasta el inicio de la temporada en el Tour Down Under femenino.

“Este es definitivamente un punto de partida ideal para mí”, dijo Edwards. “El clima es increíble. Me encanta tener calor y, independientemente de si corres en enero o vas a un campo de entrenamiento, te vas de casa, así que en mi opinión, ¿por qué no hacer, en mi opinión, una de las mejores carreras del calendario y luego entrenar bien? entre Tour Down Under y Cadels a finales de este mes”.

La carrera de tres etapas del Women’s WorldTour, que se llevará a cabo del viernes 12 de enero al domingo 14 de enero, comienza con lo que se esperaba que fuera una etapa de velocistas, avanzando hacia una etapa 2 llena de baches que bien podría brindar una oportunidad para un descanso y una etapa 3. final para los escaladores, con la carrera finalizando en la cima de Willunga Hill. Eso significa que para Edwards, experto en escaladas, los días cruciales son más tarde en la carrera.

Sin embargo, el estado de forma de carrera de la corredora de 30 años es algo desconocido, incluso para la propia corredora.

“Ha sido divertido ver mi nombre y fotos mías y tener esos maravillosos recuerdos de cuando tuve éxito aquí y solo estoy tratando de tomar esa confianza y decir: ‘Oye, ya lo has hecho antes'”, dijo. Edwards. “Y sí, el campo es más fuerte en general, pero he corrido contra Grace Brown y Amanda Spratt y un grupo de pesos pesados ​​antes y lo he hecho bien”.

“No sabemos cómo me va a ir y eso es divertido. No tengo necesariamente presión para ganar o conseguir un podio, pero sí para ver qué tan bueno puedo ser. Simplemente tenemos entusiasmo por tratar de descubrir qué es eso. Todavía no lo sabemos, así que no puedes fallar cuando no lo sabes, y para mí eso es muy emocionante”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.