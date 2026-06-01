Jonas Vingegaard espera que su compañero italiano pueda ganar el último minuto para arrebatarle la maglia blanca en Piancavallo

Visma-Lease a Bike ha ganado cinco etapas y dominado la clasificación general del Giro de Italia. Ahora solo quedan dos objetivos para completar una Corsa Rosa perfecta: defender la maglia rosa de Jonas Vingegaard en la última etapa de montaña hasta Piancavallo y ayudar a Davide Piganzoli a llevarse el maillot blanco del mejor corredor joven.

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) está tratando de conservar la maglia blanca después de su gran avance en el Giro y nueve días en la maglia rosa. Quizás merezca el maillot blanco, pero Visma-Lease a Bike y Vingegaard quieren recompensar a Piganzoli por su magnífico trabajo en equipo como gregario de montaña.

Piganzoli acabó octavo en Piani di Pezzè, tras volver a ser el último hombre de Vingegaard. Eulálio perdió 1:14 frente a Piganzoli en su carrera por cada segundo. Conservó el maillot blanco, pero su ventaja se derritió como la última nieve en los cercanos Dolomitas.

Últimos vídeos de

te puede gustar



'Este Giro ha sido increíble para mí': Afonso Eulálio celebra tras contener a Davide Piganzoli en la batalla por la camiseta blanca del Giro de Italia



¿De dominador a domestico? Jonas Vingegaard dice que estaría “muy orgulloso” de ayudar a Davide Piganzoli y Sepp Kuss en las etapas finales de montaña del Giro de Italia



'Es un día especial para nuestro equipo': Jonas Vingegaard celebra la victoria de etapa de Sepp Kuss pero sigue concentrado para la última etapa de montaña del Giro de Italia

Está sólo 1:03 por delante de Piganzoli en la doble ascensión a Piancavallo del sábado, su enfrentamiento final, y la carrera por el maillot blanco.

Eulálio puede contar con el apoyo de sus compañeros de Bahrain Victorious, pero Piganzoli tiene a Vingegaard en su esquina. No sería una sorpresa ver al danés cambiar a un gregario papel en la subida final de Piancavallo para intentar herir a Eulálio y ayudar a Piganzoli.

“Sería bonito para Davide Piganzoli llevarse la camiseta blanca. Ha tardado un minuto y medio y ha demostrado lo fuerte que es, y merece la oportunidad de intentarlo”, dijo Vingegaard, deseoso de recompensar a su nuevo, joven pero leal compañero de equipo.

Piganzoli tal vez sienta las expectativas, pero está listo para ir por el maillot blanco en la última etapa de montaña del Giro 2026.

“Tenemos a Jonas con la maglia rosa y yo voy por la camiseta blanca; todo está llegando al final”, dijo.

“El sábado es el último día para luchar por la camiseta blanca. Me dolían las piernas en la última subida, pero creo que todo el mundo estaba sufriendo. El sábado será igual”.