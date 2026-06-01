Jonas Vingegaard espera que su compañero italiano pueda ganar el último minuto para arrebatarle la maglia blanca en Piancavallo

Visma-Lease a Bike ha ganado cinco etapas y dominado la clasificación general del Giro de Italia. Ahora solo quedan dos objetivos para completar una Corsa Rosa perfecta: defender la maglia rosa de Jonas Vingegaard en la última etapa de montaña hasta Piancavallo y ayudar a Davide Piganzoli a llevarse el maillot blanco del mejor corredor joven.

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) está tratando de conservar la maglia blanca después de su gran avance en el Giro y nueve días en la maglia rosa. Quizás merezca el maillot blanco, pero Visma-Lease a Bike y Vingegaard quieren recompensar a Piganzoli por su magnífico trabajo en equipo como gregario de montaña.

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