El australiano defiende con fuerza su segundo puesto en la contrarreloj final de Madrid

“Cualquier lugar menos el cuarto” fue como Ben O'Connor describió sus objetivos en la clasificación general de la Vuelta a España antes de la carrera y el australiano cumplió con creces ese objetivo con un segundo puesto en la general en Madrid que coronó un desempeño histórico de tres semanas en su carrera.

El corredor del Decathlon AG2R La Mondiale no solo logró una impresionante victoria de etapa en solitario en la primera semana de la Vuelta, sino que luego logró defender el liderato de la Vuelta que había mantenido simultáneamente durante 13 días, para finalmente cederlo al ganador general Primoz Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en la etapa 19 en Moncalvillo.

Pero en lugar de tirar la toalla tras perder el liderato, O'Connor continuó en la lucha por la clasificación general de la Vuelta hasta el final, y el 11º puesto también en la última etapa contrarreloj significó que el hombre de Perth incluso terminó la Vuelta con una ventaja general reforzada de 41 segundos sobre el tercer clasificado, Enric Mas (Movistar).

Recompensado con su primer podio en un Gran Tour a los 28 años por su tenaz y reñida actuación en España, el joven de 28 años ahora se dirigirá al nuevo equipo Jayco-AIUIa en 2025 con renovadas esperanzas de poder luchar por una victoria en un Gran Tour en el futuro también.

“Es un sueño, he estado cerca antes, pero lograrlo ahora es algo increíble”, dijo O'Connor, anteriormente cuarto en la general en el Giro de Italia y el Tour de Francia antes de finalmente alcanzar un podio en la general en la Vuelta, a los periodistas en la línea de meta.

En referencia a cómo había logrado abrirse camino hasta el segundo puesto en la general de la Vuelta, argumentó que “quizás fue poco convencional, pero supongo que simplemente fue una muestra de espíritu de determinación para llegar hasta el día de hoy y terminar con esta crono hoy. Así que estoy bastante orgulloso de cómo resultó”.

La contrarreloj final en sí misma había sido la última pieza del rompecabezas de la clasificación general de la Vuelta, argumentó O'Connor, y aunque difícilmente podría haber ido mejor en Madrid, señaló que ha hecho algunas carreras sólidas contra el reloj en el pasado.

“Es definitivamente mejor comparado con (la etapa 1 TT en) Lisboa, no sé qué pasó allí, así que fue bueno atribuir esto al hecho de que creía que podía”, argumentó.

“Estaba nervioso esta mañana. Mi entrenador llegó en avión anoche para estar en el coche del equipo. No puedo agradecerle lo suficiente por calmarme un poco los nervios. Así que me he quitado mucha presión de encima porque siempre he tenido el peso de las expectativas personales”.

Dejando a un lado los resultados, luchar por el segundo puesto en la general y mantener la camiseta de líder ha sido un gran aprendizaje para O'Connor, reconoció.

“Tengo que confiar en el proceso. A veces no confías en tu instinto, y otras veces puedes ser un poco más inteligente y no confiar en tu instinto. Así que creo que se trata de elegir tus momentos en las Grandes Vueltas y esa es probablemente la lección clave”, dijo.

Respecto a la pregunta de cómo valora su segundo puesto detrás de Roglič, O'Connor no tuvo dudas de que más que un número en particular, “para mí el segundo puesto es una victoria”.

“Me sorprendió mucho poder llegar a la etapa 19 todavía con el maillot rojo, y es muy agradable tener la sensación de que algún día tal vez puedas ganar un Gran Premio”.

“Es algo que probablemente me habría parecido poco realista antes, especialmente después del Giro. Así que estar tan cerca aquí es bastante especial”.

En cuanto a sus posibilidades de acabar en el podio de la Vuelta, durante la carrera dijo que pensaba que era posible, “pero no estaba convencido de poder superarlo todos los días. Después de Granada (etapa 9) tenía mucha confianza, pero en la segunda parte de la segunda semana sufrí bastante”.

“Perder finalmente el maillot a manos de Roglič fue un momento que me había hecho esperar mucho tiempo, pero no me enfadé, no esperaba tener el maillot rojo y tenerlo durante dos semanas, así que al final, como he dicho en varias entrevistas, el sueño era subir al podio. Ganarlo, sin embargo, es algo diferente a terminar segundo o tercero”.

No hubo ningún momento en el que se viera en una crisis importante, afirma. Sin embargo, tanto las empinadas cuestas de Ancares (etapa 15), donde tuvo un día difícil, como en Moncalvillo (etapa 19), donde Roglič realizó una actuación excepcionalmente fuerte para recuperar el liderato y O'Connor perdió casi dos minutos, fueron momentos extremadamente duros. O, como lo expresó con una sonrisa irónica, “Moncalvillo fue donde pisé la marcha atrás”.

“Pero nunca hubo un momento en el que explotara por completo. Pero Primoz fue un ganador merecido y se merece ganar esta Vuelta a España”.

O'Connor puede estar buscando luchar por una victoria en el Grand Tour en el futuro, pero sigue con los pies en la tierra. Cuando se le preguntó si creía que podría vencer a Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o incluso a Roglič, respondió simplemente: “No”.

Pero como ya había explicado antes sobre la Vuelta, “realmente no pensaba que iba a ganar esta carrera. Lo veía venir (perder la roja) desde hacía un tiempo porque al final no era lo suficientemente bueno para ganar la carrera. Pero siempre fui lo suficientemente bueno para estar en el podio y al final estaba en la mentalidad de limitar mis pérdidas. Ese era el objetivo principal”.

“En los dos últimos días, sin embargo, he logrado hacer una carrera de la que creo que puedo estar muy orgulloso, tanto en las subidas como en la contrarreloj. Es una forma realmente hermosa de terminar la carrera y estar orgulloso de tu esfuerzo”.

“Terminar en el podio de la Vuelta es un sueño hecho realidad, es algo que he estado persiguiendo durante los últimos años y conseguirlo finalmente es increíble”.