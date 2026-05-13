Repleto de detalles de la vida real, incluida una transmisión en pleno funcionamiento y ruedas aerodinámicas de sección profunda, este set de Lego es una celebración de la ingeniería de precisión y el diseño ciclista moderno.
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El Giro de Italia actualmente muestra las últimas tendencias ciclistas y tecnología digna de babear mientras el pelotón masculino corre por Italia. Todas esas bicicletas de alta gama pueden ser atractivas, y todo ciclista conoce la regla “N+1”: la cantidad correcta de bicicletas que debes tener es siempre una más de las que tienes actualmente.
Sin embargo, las últimas opciones de las mejores bicicletas de carretera, incluida nuestra elección como la mejor bicicleta de carretera en general: la Factor OSTRO VAM, harán una gran mella en su billetera, y podría decirse que gastar mucho dinero en otra bicicleta de ensueño podría considerarse como un esfuerzo (por parte de una esposa, esposo o pareja que no sea ciclista, de todos modos).
El juego ya está disponible para pedidos anticipados en Amazon y también directamente en Lego. He escrito numerosas publicaciones sobre ofertas de Lego para nuestro sitio hermano en Space y, como todos los nuevos lanzamientos de Lego, el conjunto Lego Icons Road Bike será muy popular entre los coleccionistas de Lego y los entusiastas del ciclismo.
Entonces, si quieres este para ti o incluso como regalo para el ciclista de tu vida, te sugiero que hagas tu pedido por adelantado rápidamente. Los pedidos están programados para enviarse el 1 de junio y, dado que el Día del Padre en los EE. UU. y el Reino Unido es el domingo 21 de junio, es un regalo en el momento perfecto.
El conjunto tiene una estatura muy impresionante y mide más de 36 cm (14 pulgadas) de alto, 60 cm (23,5 pulgadas) de largo y 19 cm (7,5 pulgadas) de ancho. La construcción final también viene con un soporte que recuerda mucho a algunos de los mejores entrenadores inteligentes, lo que significa que será una pieza de exhibición brillante en tu cueva del dolor.
Los detalles que me hicieron buscar mi tarjeta de crédito incluyen la dirección en las ruedas delanteras y una transmisión completamente funcional. La transmisión presenta una cadena funcional hecha de 'eslabones' individuales de Lego que giran cuando se giran las manivelas y, lo que es aún más impresionante, cuenta con una rueda libre completamente funcional, que permite que la rueda trasera gire de forma independiente para lograr ese satisfactorio efecto de inercia del mundo real.
Lego no ha dicho en qué bicicleta de carretera se basa el conjunto, pero nuestros expertos en tecnología de ciclismo consideran que se basa en gran medida en algunas de las primeras bicicletas Factor con el familiar diseño de tubo de dirección de bayoneta “grueso”.
Un detalle notable son las ruedas, con más de un guiño a algunas de las mejores ruedas para bicicletas de carretera, como la Scope Artech 6.A, el juego de ruedas aerodinámico más rápido que probamos en nuestras recientes pruebas de ruedas en túnel de viento.
En particular, me encanta la adición de un bidón y la luz trasera, que inmediatamente me recordaron nuestra luz trasera favorita de todos los tiempos, la Magicshine SEEMEE300; Lamentablemente, por muy buenos que sean los diseñadores de Lego, aquí no hay función de luz de freno ni 300 lúmenes de brillo excepcionales incorporados.
A continuación encontrará los mejores precios de juegos de bicicletas de carretera Lego Icons, según su ubicación y moneda.