La pareja de Nueva Zelanda comenzará las campañas de 2025 en el Tour Down Under antes de centrarse en las respectivas Clásicas y carreras por etapas.

Laurence Pithie y Finn Fisher-Black comenzarán juntos su etapa en Red Bull-Bora-Hansgrohe en el Tour Down Under en enero, después de llegar procedentes de Groupama-FDJ y UAE Team Emirates respectivamente en el verano.

La pareja neozelandesa ha corrido anteriormente como compañeros de equipo en el equipo del país de origen en la carrera por etapas del New Zealand Cycle Classic en 2021, sin embargo, con solo siete meses de diferencia de edad, han corrido con más frecuencia como rivales.

“Probablemente nos conocemos desde que teníamos 13, 14 años, creo”, dijo Fisher-Black. ciclismonoticias y El podcast de ciclismohablando junto a Pithie en el campo de entrenamiento de su equipo en diciembre en Mallorca.

“Crecimos corriendo juntos. Recuerdo que en París-Niza este año, ya estábamos lanzando ideas de que sería bueno competir en el mismo equipo el próximo año, y un par de meses después, Descubrí que seguiría adelante”.

Ambos nativos de la isla sur de Nueva Zelanda, ambos se conocen bien por la unida comunidad de carreras de su país, aunque Fisher-Black a menudo sale victorioso según el piloto Pithie, que es mucho más joven.

“Estamos a cinco o seis horas de distancia en auto. Pero en Nueva Zelanda, todos compiten entre sí porque allí no es una comunidad tan grande. Crecimos haciendo carreras nacionales todos juntos y giras juveniles por todo el país”, dijo Fisher. -Negro.

“Ambos somos de la Isla Sur, así que sí, es bastante parecido. Ahora vivimos en el mismo lugar, en Christchurch, así que entrenaremos juntos cuando estemos de regreso en Nueva Zelanda. Crecer juntos fue “Siempre es agradable correr con Finn, pero tampoco es agradable porque siempre me engaña”, dijo Pithie con una sonrisa.

“Siempre fuimos competitivos en la bicicleta, siempre amigos cuando nos bajábamos. Siempre esperé con ansias que Finn dejara el grupo de edad y pudiera tener mi tiempo para brillar nuevamente”.

Han tenido viajes diferentes al WorldTour que a las carreras en Nueva Zelanda; sin embargo, ahora se encuentran en uno de los “súper equipos” del deporte después de una importante inversión de Red Bull en el proyecto de Ralph Denk.

Después del gran año de Pithie en 2024, cuando demostró ser una potencial estrella de las Clásicas del futuro con un destacado séptimo puesto en la París-Roubaix, su temporada girará principalmente en torno a los icebergs y hellingen de Flandes después de comenzar en Australia. .

“Comenzaré en el (Tour) Down Under. Luego haré el clásico de Surf Coast y Cadel para intentar defender el título allí”, dijo Pithie, quien consiguió su primera victoria en el WorldTour en enero en el Cadel Evans Great Ocean. Carrera en ruta.

“Luego pasaré a los campeones nacionales para competir en contrarreloj y en ruta. Luego volveré a Europa para participar en (Milán)-San Remo y todas las clásicas flamencas”.

Para Fisher-Black, quien se perdió las carreras del Grand Tour con los Emiratos Árabes Unidos en 2024 a pesar de impresionar en las carreras de principios de temporada en Medio Oriente, su objetivo será la general en el Tour Down Under para comenzar el nuevo año, antes de ingresar a los Clásicos montañosos. y más carreras por etapas.

“Mis mayores objetivos para la primera parte de la temporada son el Tour Down Under y las Ardenas”, dijo. “Luego vasco y Romandía, y luego estar en un Gran Tour en la segunda mitad del año. Ya sea el Tour o la Vuelta, aún no está confirmado, pero con suerte estaremos en uno de ellos”.

Con 22 y 23 años, la pareja neozelandesa todavía tiene mucho potencial por desbloquear y esperan que eso llegue en su etapa en Red Bull-Bora-Hansgrohe.