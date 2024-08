El equipo belga renueva su marca con el pegamento T Rex para el Gran Tour de España

Mikel Landa, estrella de las Grandes Vueltas desde hace mucho tiempo, ha dicho que tiene “asuntos pendientes” con la Vuelta a España, donde después de apoyar a Remco Evenepoel en el Tour de Francia, el vasco ahora tiene la oportunidad de luchar en solitario por la clasificación general.

Sin embargo, Landa competirá con un uniforme diferente al de julio, después de que el equipo Soudal-QuickStep anunciara el jueves que cambiaría su nombre a T Rex Quick-Step para la Vuelta.

T Rex es un tipo de pegamento producido por el patrocinador principal del equipo, Soudal, que la empresa está ansiosa por promocionar en Portugal y España. El equipo ha cambiado de nombre, aunque solo para una carrera, y la camiseta también ha recibido un cambio de imagen correspondiente, con una imagen del dinosaurio T. rex rugiendo en lugar del orgullo.

En cuanto a los ciclistas vestidos con las camisetas de dinosaurio, Landa dijo que después de terminar en un sorprendente quinto lugar en la general del Tour de Francia 2024, cuando llegó el momento de buscar su primer podio en la Vuelta a España, se sentía tan hambriento como la legendaria criatura prehistórica a la hora de comer.

“Ayudé a Remco lo mejor que pude en el Tour de Francia, así que hice mis deberes”, dijo Landa, antes de agregar con una sonrisa: “Aquí en la Vuelta, voy a ser un T. rex”.

Para respaldar su punto sobre la inspiración prehistórica, Landa apareció en la conferencia de prensa flanqueado por sus siete compañeros de equipo y un modelo de T. rex a tamaño humano, vestido -casi no hace falta decirlo- con el maillot del equipo recientemente rediseñado. Landa también dijo que intentaría hacer retroceder el tiempo de otras maneras, también, tratando de lograr un podio en la Vuelta a España que estuvo más cerca de lograr en 2015.

“Tengo un pequeño asunto pendiente aquí”, dijo Landa. “Lo he hecho bien en el Giro (dos veces quedando tercero) y en el Tour, pero en la Vuelta, que no volví a correr hasta 2021, me gustaría un gran resultado”.

Su sorprendente buen resultado en el Tour de Francia 2024, un quinto puesto en la general que igualó el quinto puesto que consiguió en la Vuelta el pasado septiembre, ha aumentado la presión, confirmó el ciclista de 34 años. Como él mismo dijo, “la gente ahora tiene mayores expectativas”.

“Me he recuperado bien, aunque no estoy seguro de tener la misma forma que en el Tour. Pero la Vuelta es una carrera mucho más abierta, quizá (Primož) Roglič sea la opción clave para la victoria final, pero el resto estaremos ahí arriba”.

“Me gustaría luchar por el podio y también por una etapa, si es posible. El Picón Blanco (etapa 20) me vendría bien porque está cerca de casa, y también Lagos de Covadonga (etapa 16), pero las cronos no”, bromea Landa, que ya hace tiempo que no se acuerda de sus mejores días en la contrarreloj.

“Pero en principio me gustaría hacerlo tan bien como en el Giro y el Tour de Francia”.

En cualquier caso, para el equipo T Rex Quick-Step, que ha rebautizado su nombre, la Vuelta a España llega tras un excelente Tour de Francia, en el que Remco Evenepoel acabó tercero en la general y ganó una etapa, lo que significa que, independientemente de lo que consiga Landa en la Vuelta, la presión no será tan alta. Pero mantener los objetivos de la clasificación general en alto les ayudará a mantenerse concentrados en la carrera, dijeron sus compañeros de equipo, incluso después de un Tour de Francia tan exitoso.

“Me motivó venir aquí porque vamos por el podio con Mikel”, dijo a My Bike Louis Vervaeke, quien abandonó en el Tour de Francia 2024 por COVID-19 pero que corrió en la Vuelta a España con Remco Evenepoel en 2023 y 2022.

“El equipo tenía muchas ganas de que estuviera aquí y fue un honor que quisieran tener una alineación muy fuerte. También me gusta mucho Mikel como compañero de equipo, incluso cuando estaba en un equipo rival era fan suyo. Así que tengo muchas ganas de ayudarlo a conseguir una buena clasificación general aquí”.

“Además demostró en el Tour que está en gran forma y eso también es bueno”.

A nivel individual, volver a una Gran Vuelta tan pronto después de abandonar otra no ha sido fácil, reconoció, pero confía en haber logrado recuperar su buena forma.

“En primer lugar, para mí fue bastante duro el Tour, pero no tuve más remedio que retirarme porque estaba muy enfermo de COVID”, dijo Vervaeke.

“Fue duro porque hice un gran esfuerzo para prepararme para estas Grandes Vueltas. Mi segundo hijo nació en mayo, así que estuve diez días en casa y luego fui a la concentración en altura. Después de todo ese esfuerzo para llegar al Tour y que me fuera tan mal, fue un duro golpe para mí”.

Si bien hay paralelismos entre 2023, cuando abandonó el Giro de Italia por el COVID, pero luego regresó a la Vuelta, dijo: “Fue diferente porque entonces tuvimos más tiempo entre las dos carreras”.

“Aquí, cuando el equipo me propuso participar en la Vuelta, mi primera idea fue ‘no sé si voy a estar preparado’. Pero ellos tenían confianza en que podía hacerlo y poco a poco las buenas sensaciones volvieron”.

“Esta vez he tenido un poco de tiempo libre con la familia, unos días sin bici y olvidándome del ciclismo, y después he pasado un tiempo de recuperación y de entrenamiento suave. La última semana me he sentido mejor para la Vuelta”.

Además, en cuanto a las ventajas menos serias de participar en un segundo Gran Tour en un año, Vervaeke señaló que le había dado la oportunidad de agregar un maillot con un diseño realmente inusual a su colección de maillots en casa. O como lo expresó con una sonrisa: “Nunca antes había tenido un maillot con un dinosaurio”.