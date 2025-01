“Me gustaría salir y demostrar lo que puedo hacer”, dice un ciclista de Lidl-Trek de 18 años

Albert Philipsen es uno de los corredores más jóvenes del Tour Down Under de este año con sólo 18 años y hace su debut en el WorldTour con Lidl-Trek en Australia. Sin embargo, sus títulos mundiales juveniles en ruta y en ciclismo de montaña le han valido el estatus de “súper talento”.

Es uno de los corredores a seguir en los próximos años, junto a Paul Seixas, Léo Bisiaux (Decathlon-AG2R) y Pablo Torres (UAE Team Emirates) e incluso podría dejar su huella en este deporte en el Tour Down Under.

El amor de Philipsen por las carreras en carretera, el ciclismo de montaña y el potencial de los Grandes Tour significa que seguirá los pasos de Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Quinn Simmons, Tom Pidcock y Mathieu van der Poel.

Acepta la etiqueta de “súper talento”, tomándola como una insignia de honor, pero ya es su propio hombre.

“Para ser honesto, no me gusta compararme con otros corredores, sólo me gustaría ser Albert Phillipsen y ver adónde me lleva mi carrera”, dijo. ciclismonoticias y otros medios del Tour Down Under.

“Espero ser un súper talento, pero definitivamente es difícil decirlo en este momento. Puedes ser bueno en juniors, pero es un deporte diferente en el nivel WorldTour. Todavía creo que tengo mucho que desarrollar”.

“Es un poco loco para mí tener que pasar de junior a WorldTour y competir contra todos los muchachos que he estado viendo en la televisión y admirando durante tantos años”.

La primera experiencia de Philipsen con las carreras de élite se produjo en el criterium del sábado por la noche. Fue una carrera espectacular, especialmente para corredores como Philipsen, que habían viajado protegidos del frío del invierno europeo. Sin embargo, se lanzó al ataque, en una demostración de carácter.

“Sólo quería pasar un buen rato. Fue una carrera realmente agradable para empezar porque no había presión. Se trataba simplemente de divertirnos y poner el cuerpo en marcha”, explicó.

“Estoy muy emocionado de comenzar. Ha sido un invierno largo, o en realidad, no tan largo, pero sentí que ha sido un invierno largo de preparación, y me siento listo para comenzar y ver qué sucederá. “

Philipsen forma parte de un equipo mixto Lidl-Trek en el Tour Down Under, junto al veterano Bauke Mollema, el posible corredor de la general Juan Pedro López y Andrea Bagioli, además del debutante en el WorldTour Tim Torn Teutenberg.

Aparentemente ha impresionado durante los entrenamientos en Willunga Hill y podría usar su poder y juventud para enfrentarse a rivales de mayor renombre. Parece tranquilamente confiado pero modesto.

“Me gustaría salir y demostrar lo que puedo hacer. Pero si eso no sucede en esta carrera, creo que está bien”, dijo.

“Es difícil para mí establecer objetivos para esta primera carrera porque todo es muy nuevo. Así que el objetivo más importante es ganar algo de experiencia y empezar la temporada. Realmente no tengo ningún resultado en mente, porque no Sé mucho sobre las carreras en el WorldTour. Es un gran cambio con respecto a los juniors”.

Philipsen se volvió profesional cuando era adolescente, pero Lild-Trek lo ayudará a desarrollarse a través de un programa de carreras cuidadosamente seleccionado y competirá con el equipo de desarrollo de Lidl-Trek.

“Todavía no he descubierto completamente qué tipo de piloto me gustaría ser en el futuro. Me gustaría probar algunas cosas diferentes este año y ver en qué soy bueno y en qué soy malo, y ver donde me siento como en casa o donde siento que lo estoy haciendo mejor”, explicó Philipsen.

Philipsen es el campeón mundial junior de cross-country en bicicleta de montaña de 2023 y 2024 y tiene la intención de incluir carreras todoterreno en su temporada 2025 mientras se adapta.

“Voy a alternar entre el equipo Lidl-Trek devo para algunas carreras y luego el WorldTour para la mayoría de las carreras, además de algo de ciclismo de montaña”, dijo, todavía sin estar seguro de su calendario exacto.

“Cuando corra con el equipo WorldTour, se tratará de ganar experiencia y luego, cuando corra con el equipo devo, se tratará de seguir teniendo la sensación de cómo llegar a finales y ganar carreras”.