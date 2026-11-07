La victoria París-Roubaix fue un “alivio” y un “momento de alegría muy profundo”, pero vencer a un fuerte grupo de competidores en Flandes es otro desafío.


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En la decimoquinta pregunta, esta primavera Wout van Aert obtuvo una victoria en el Monumento adoquinado, venciendo a Tadej Pogačar en un sprint de dos hombres para ganar la París-Roubaix en el Velódromo de Roubaix.

Para 2027, el Tour de Flandes está en su punto de mira. El belga ha finalizado cuarto en tres ocasiones, con un segundo puesto en 2020, y en la salida del próximo mes de abril volverá a ser uno de los favoritos.

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