La victoria París-Roubaix fue un “alivio” y un “momento de alegría muy profundo”, pero vencer a un fuerte grupo de competidores en Flandes es otro desafío.

En la decimoquinta pregunta, esta primavera Wout van Aert obtuvo una victoria en el Monumento adoquinado, venciendo a Tadej Pogačar en un sprint de dos hombres para ganar la París-Roubaix en el Velódromo de Roubaix.

Para 2027, el Tour de Flandes está en su punto de mira. El belga ha finalizado cuarto en tres ocasiones, con un segundo puesto en 2020, y en la salida del próximo mes de abril volverá a ser uno de los favoritos.

Si bien está más que feliz de agregar uno de los dos monumentos adoquinados a su triunfo Milán-San Remo 2020, Van Aert dijo que ganar en casa en Flandes podría ser más complicado.

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“Para mí y para la gente fue mucho más una liberación. La palabra 'por fin' aparece a menudo. Lo noté también en las reacciones. Aparentemente, he hecho feliz a mucha gente”, dijo Van Aert. Revista Fiets de su victoria en Roubaix.

“En el fondo, no esperaba que las cosas funcionaran este año. Eso me enseña que siempre debo seguir intentándolo. Hay corredores que tienen mejores cartas, pero también hay pocos corredores que tienen oportunidades como yo. Esa oportunidad siempre puede llegar, y luego tengo que estar preparado. Esto se aplica también al Tour de Flandes”.

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Van Aert ya tuvo que competir en Flandes con un gran rival en Mathieu van der Poel, pero en los últimos años la carrera ha cambiado un poco, con el cinco veces ganador del Tour de Francia, Pogačar, que ganó tres veces con ataques en la larga subida de Oude Kwaremont. El sorprendente podio de Remco Evenepoel en su debut esta primavera alimenta la idea de que Flandes ya no es sólo para los tradicionales especialistas en clásicas adoquinadas.

“Al mismo tiempo, no es casualidad que haya funcionado específicamente en Roubaix. Es uno de los pocos monumentos donde tengo una oportunidad más que realista”, dijo Van Aert.

“El Tour de Flandes se está volviendo cada vez más difícil, especialmente con la presencia de Pogačar y Remco Evenepoel. Tengo que seguir creyendo, pero también ser realista”.

Lanzamiento de Roubaix

Sin embargo, pase lo que pase la próxima primavera, Van Aert siempre recordará su victoria en Roubaix, una victoria que fue una “liberación”, dijo.

“Roubaix sigue regresando regularmente. Se nota que a la gente le gusta empezar a hablar de ello, y lo hace rápidamente. Es una victoria que claramente resuena profundamente.

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“Esas grandes victorias anteriores ni siquiera están tan lejos de nosotros, pero en aquel entonces parecía más una consecuencia lógica de mi desarrollo como piloto. Ahora, para mí y para la gente, fue mucho más una liberación”.

“Si hubiera sucedido uno o dos años antes, el alivio habría predominado más. En aquel entonces sentí con más fuerza que necesitaba una victoria así para que mi carrera fuera un éxito.

“Me doy cuenta de que ya he logrado muchas cosas maravillosas. Eso no cambia el hecho de que Roubaix siguió siendo una gran motivación. Por supuesto, hubo un alivio después de todo el trabajo que puse en ello, pero sobre todo, fue un momento de alegría muy profundo”.

Van Aert ganó mucho más en 2026, incluida una etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el Tour de Dinamarca y dos etapas y el maillot de puntos en la Vuelta a España. Sus planes para 2027 aún están por verse, aunque las clásicas adoquinadas y el regreso al Tour de Francia, que se vio obligado a perderse este verano, parecen seguros.

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