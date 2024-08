“Estoy pensando mucho en la próxima generación que viene y espero que les dé mucha motivación”, dice el joven de 23 años después de un impresionante solo.

Desde que las carreras femeninas recuperaron el nombre de Tour de Francia en 2014, primero con La Course by Le TDF y ahora con el Tour de France Femmes, han sido las holandesas las que han tenido el mejor rendimiento. Ya sea Vos, Van der Breggen, Van Vleuten o ahora Vollering, nunca el país de origen ha estado a la altura de la fuerza de los Países Bajos.

Pero, como era de esperar, hoy, tras una Gran Partida holandesa, Cédrine Kerbaol cambió el rumbo con la primera victoria de etapa francesa en el renovado Tour de France Femmes, emulando a la gran pero controvertida Jeannie Longo. La ciclista de 65 años fue la última ganadora local en la carrera femenina en 1989 antes de que el ex director Jean-Marie Leblanc decidiera cancelar el evento.

Para Longo, 24 veces ganadora de etapas, la última victoria fue Aix les Bains, para Kerbaol fue la pequeña comuna de Morteau, que la albergó por primera vez, con la sensación especial de una victoria francesa en el Tour femenino finalmente regresando después de dos años y seis etapas de la nueva carrera y 35 años desde la anterior.

“Es una locura. Quiero decir, ser la primera francesa ganadora del Tour de France Femmes es algo genial”, dijo Kerbaol en su conferencia de prensa posterior a la carrera. “Estoy pensando mucho en la próxima generación que viene y espero que les dé mucha motivación ver eso”.

“Nunca había ganado una carrera como ésta, es legendaria. Tampoco he estado nunca tan cerca de los mejores pilotos, así que esto es bastante bueno”.

Kerbaol se llevó a casa el maillot blanco de mejor ciclista joven en la carrera del año pasado, que fue el único éxito tangible que tuvieron los ciclistas franceses en las dos primeras ediciones, sin embargo, una victoria de etapa es otro nivel.

El viernes, en la sexta etapa del Tour de Francia 2024, Femmes realizó su maniobra ganadora en solitario a 14,6 km de la meta después de la subida final a Côte des Fins, con las favoritas de la clasificación general Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) y Demi Vollering (SD Worx-Protime) marcándose entre sí.

Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) se unió a ella, pero no pudo mantener el ritmo mientras Kerbaol descendía a toda velocidad. Pronto se quedó sola y demostró todo el poder de una ex campeona nacional francesa de contrarreloj para mantener una ventaja de 21 segundos sobre el grupo que la seguía.

Mientras que las grandes multitudes salieron principalmente para apoyar a las heroínas locales Juliette Labous (DSM-Firmenich PostNL) y Evita Muzic (FDJ-Suez), fue la británica Kerbaol la que recibió toda la adoración de los espectadores presentes mientras se dirigía a la línea para hacer historia.

“El plan era atacar en algún momento, pero no precisamente allí. El objetivo era sentir la carrera y hacer algo. Hubo algunos ataques de Juliette (Labous), por ejemplo, y pensé: 'Bueno, tengo que ser paciente', esperar mi momento”, explicó Kerbaol.

“Sabía que había una bajada y luego ataqué, éramos dos y le pedí (a Rooijakkers) que tomara un turno y creo que ella estaba a todo gas y pensé, bien, ahora haré la bajada como sé hacerlo.

“No pensé que (Rooijakkers) estaba conmigo y luego, unos minutos después, ya no estaba. Me sentí muy a gusto en el descenso, me gustó mucho, pero cuando llegué a la parte llana, se volvió un poco más difícil”.

Con la victoria a la vuelta de la esquina, Kerbaol no se permitió pensar en lo que estaba a punto de lograr, se concentró únicamente en girar los pedales y producir vatios. Fue audaz, calculado y ejecutado a la perfección.

“No pensé en eso (la persecución detrás), solo me concentré en sumar tantos vatios como pudiera”, se rió el joven de 23 años.

“Hasta los 100 metros de la meta no pensaba en la victoria, por supuesto que pensaba en ello, pero no me decía a mí mismo “voy a ganar”, así que no pensaba en ello.”

Puede que pase algún tiempo hasta que se comprenda realmente lo importante que es esta victoria francesa para la carrera y para Kerbaol, pero ahora tiene que centrarse en la clasificación general, tras haber estado a punto de conseguir el maillot amarillo y haber ascendido al segundo puesto de la general a solo 16 segundos de Niewiadoma.

“No quiero ponerme bajo presión por un resultado. Simplemente estoy viviendo cada momento como puedo”, dijo Kerbaol. “Por supuesto, quiero que el equipo y yo seamos inteligentes en nuestra estrategia. Pero no quiero decirme a mí mismo 'OK, ahora quiero ir a por el maillot amarillo' o 'quiero mantener este puesto'. Simplemente quiero dar lo máximo que pueda, ser inteligente en la carrera y luego ya veremos”.